Wie du dir den Wellness-Tag vorstellst und wie es (vermutlich) wirklich ist

Wellness soll entstressen und entspannend wirken. Ob das tatsächlich der Fall ist, kommt aber immer auf dich, deine Laune und das Wellnesshotel an. Gut möglich also, dass du unter Umständen danach gestresster bist als davor.

Gehen wir mal vom Schlimmsten Lustigsten aus …

Der Whirlpool

Vorstellung:

Bei fröhlichem Blubber-Geblase die traute Zweisamkeit geniessen. Die warme Nässe auf der Haut stimuliert Geist und Körper. Vielleicht hat's ja noch Platz für ein Glas Champagner in der Hand ...

Realität:

Kuschlig. Die Blasen kamen nicht vom Pool. bild: reddit

Die Hotelzimmer-Aussicht

Vorstellung:

Mitunter das Wichtigste am Hotelzimmer ist die Aussicht: Ein Bergpanorama wäre schön oder vielleicht ein See. Oder mindestens so was wie hier:

Realität:

Oder diese Realität:

Oder diese hier:

Romantische Stunden zu zweit

Vorstellung:

Friede, Freude und gaaanz viel Liebe und Zärtlichkeit sind ständige Begleiter beim romantischen Wellnesswochenende. Ab ins Körbchen!

Realität:

Vielleicht noch eine Maniküre zwischendurch?

Erwartung:

Wenn die Nägel nur so vor Anmut strotzen, darf mit Freude eine Orchidee befingert werden, weil das auf Fotos so chic aussieht.

Realität:

Mentos – the Freshmaker. bild: reddit

Dinieren im neuen fancy Restaurant

Vorstellung:

Nach dem anstrengenden Spa-Tag steht ein tolles Dinner an. Und da das Hotel nicht gerade ein Schnäppchen war, darf man davon ausgehen, dass man allermindestens pappsatt den edlen Speisesaal verlässt.

Realität:

Und dazu ein Dessert

Vorstellung:

Man gönnt sich ja sonst nichts ...

Realität:

(Passend dazu, für später:)

Aber zurück ins Spa ...

Ab in den Barfuss-Bereich!

Erwartung:

Füsse sind ja eigentlich auch nichts anderes als Hände, auf denen wir laufen.

Realität:

(Ich würde nicht klicken, wenn ich du wär.)

Und nun: Eine Ganzkörper-Enthaarung

Erwartung:

Seidig glatte Haut ohne Haare – da wird jeder Bär zum Waschbrett-King. Insta-Fame, ich komme!

Realität:

(Jedes verdammte Mal ...)

Und natürlich: In der Sauna

Vorstellung:

Schön schwitzen. Selbstverständlich ohne Unterhose.

Realität:

