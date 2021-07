Leben

Food

Petersilie: Vorsicht! Wann du das Küchenkraut nicht mehr essen solltest



Petersilie ist beliebt bei Hobbyköchen – wir sagen dir, wann das Küchenkraut giftig wird

Petersilie zählt zu den beliebtesten Küchenkräutern. Kein Wunder: Es ist sehr aromatisch, pflegeleicht und wächst sowohl im Beet als auch im Topf. Es gibt jedoch einen Zeitpunkt, an dem Petersilie giftig wird.

Jennifer Buchholz / t-online

Ein Artikel von

Petersilie (Petroselinum crispum) ist reich an B-Vitaminen sowie Vitamin C , Kalzium und Magnesium . Doch diese gesunden Eigenschaften büsst die Würzpflanze schnell ein. Wir geben Ihnen einen Überblick, worauf es bei Petersilie ankommt.

Giftige Petersilie bei falscher Ernte

Petersilie ist eine pflegeleichte Gewürzpflanze. Sie wächst sowohl im Topf auf der Fensterbank als auch im Beet. Doch bei der Ernte sollten Sie unbedingt auf den richtigen Zeitpunkt achten. Denn zwischen Juni und Juli kann es kritisch werden: In dieser Zeit beginnt die Petersilie zu blühen und bildet dadurch das giftige Apiol. Dieser Giftstoff kann allergische Reaktionen auslösen. Eine zu hohe Dosis kann zudem Nieren- und Leberschäden verursachen.

Auch andere Pflanzenteile sind giftig

Nicht nur die blühende Petersilie, auch andere Teile der Pflanze sind giftig. Hierzu zählen beispielsweise die Samen. Sie haben ebenfalls einen sehr hohen Apiol-Gehalt.

Gefährlich für Schwangere

Aufgrund des hohen Apiol-Gehalts wurden im Mittelalter die Samen und ätherischen Öle der Petersilie unter anderem zum Schwangerschaftsabbruch verwendet. Der Giftstoff kann eine Kontraktion der Gebärmutter auslösen.

Aber auch in anderen Pflanzen ist Apiol enthalten, wie beispielsweise dem Echten Sellerie . Aus diesem Grund sollten Schwangere diese Pflanzen nicht verzehren.

Was bei blühender Petersilie zu tun ist

Blüht die Petersilie, lassen Sie die Pflanze so lange in Ruhe, bis sich hieraus Samen bilden. Diese können Sie dann einsammeln und für die Aussaat verwenden. Anschliessend sollten Sie die Pflanze allerdings entfernen. Denn selbst, wenn Sie die Blüte abschneiden, ist der Apiol-Gehalt in den Stängeln und Blättern noch zu hoch.

Um zu verhindern, dass Petersilie blüht und somit ungeniessbar wird, sollten Sie das Küchenkraut rechtzeitig ernten. Dies ist möglich, sobald sich mindestens drei Blätter gebildet haben. Schneiden Sie es hierzu kurz über der Erde ab. Aus den zurückgebliebenen Stängeln wachsen anschliessend neue Blätter.

Verwendete Quellen:

Mein Gartenbuch

Mein schöner Garten

Eatsmarter

Gartenjournal

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nur so: Gemüse und Früchte lassen sich bestens grillieren! 1 / 12 Nur so: Gemüse und Früchte lassen sich bestens grillieren! quelle: whatsgabycooking.com / matt armendariz Tik-Tok-Challenge accepted: Baroni macht Frito Pie Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter