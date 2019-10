Leben

George Crum erfand im 19. Jahrhundert die Kartoffelchips



Gestatten, George Crum, Erfinder der Pommes-Chips, IMFALL 💪 Bild: shutterstock

Vor anderthalb Jahrhunderten erfand ein afroamerikanischer Küchenchef per Zufall Kartoffelchips. Dank sei ihm!

Jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt jemand in ein Kartoffelchip beisst, tut er dies nur dank eines spontanen Geistesblitzes dieses Herrn aus New York State:

Eigentlich hiess er George Speck. Das mit ‹Crum› kam dann später. Ebendieser Speck, also, (ein kulinarisch schöner Name!) geboren 1824 in Saratoga County im US-Bundesstaat New York, war Mitte des 18. Jahrhunderts ein bekannter Koch, der im Moon's Lake House in Saratoga Springs arbeitete. Und dort soll er der Legende zufolge Kartoffelchips erfunden haben.

Moon's Lake House war ein schickes Restaurant. Wohlhabende Familien aus Manhattan gingen dort ein und aus. Ein Stammgast des Restaurants, der Reeder und Eisenbahnunternehmer Cornelius Vanderbilt, fand besonderen Gefallen an den Kochkünsten Specks, vergass aber offenbar stets dessen Name, weshalb er die Kellner oft bat, seine Bestellungen an «Crum» weiterzuleiten. Der Name blieb, denn Speck raisonierte, «A crumb is bigger than a speck» (Ein Krümel ist grösser als ein Tupf).

Vielleicht war es ebendieser Vanderbilt, vielleicht auch ein anderer wählerischer Gast (es gibt da widersprüchliche Berichte), der wiederholt eine Bestellung Pommes Frites in die Küche zurückschickte weil sie zu dick geschnitten seien. Genervt von den Anforderungen des Gastes, soll Crum darauf eine Portion Kartoffeln in hauchdünne Scheiben geschnitten und diese dann frittiert und gesalzen haben. Zu seinem Erstaunen liebten die Gäste sie. Und schon bald wurden Crum und Moon's Lake House speziell für ihre «Saratoga Chips» bekannt.

So richtig, richtig historisch wissenschaftlich belegt ist das natürlich nicht. Das älteste Rezept für etwas, das heutigen Kartoffelchips ähnelt, stammt von einem englischen Kochbuch aus dem Jahr 1817 – «The Cook's Oracle» von William Kitchiner. Und dann wäre noch die Kleinigkeit von Crums Schwester, Catherine ‹Aunt Kate› Wicks, die Küchengehilfin im Restaurant war, und stets behauptete, die wahre Erfinderin des Saratoga Chips zu sein.

Wie dem auch sei, Fakt ist, dass das Moon's Lake House landesweit explizit wegen seine Saratoga Chips bekannt wurde. Cary Moon, der Besitzer des Restaurants, versuchte später, die Erfindung als seine eigene zu verkaufen und begann mit der Herstellung und dem Vertrieb von Chips, die in Kartons verpackt waren. Doch irgendwie blieb die Innovation im kollektiven Bewusstsein bei George Crum. Als Dieser in den 1860er-Jahren sein eigenes Restaurant eröffnete, genannt Crum's, bestückte er jeden Tisch mit einem Korb Chips.

Crum starb 1914, doch die Saratoga Chips in Crum's Restaurant blieben. In den 1920er-Jahren begannen Unternehmer wie Herman Lay, Chips im ganzen Land einzuführen und dank der Erfindung der Kartoffelschneidemaschine auf Massenproduktion umzustellen. Robert Crum und seine Zufallserfindung gerieten in Vergessenheit.

Apropos ... Chips oder Crisps oder was nun? In Nordamerika sagt man chips.

In Grossbritannien und Irland, aber, sind das crisps. Die dortigen chips, hingegen, bezeichnen Pommes-Frites (und ein chip shop oder chippy ist eine Fish-&-Chips-Bude).

Pommes heissen in den USA wiederum French fries.

Etymologisch wäre die britisch-irische Bezeichnung die korrektere: Chips sind so benannt, weil sie wood chips (Hackspähne, Holzschnitzel) ähneln. Crisps heissen so, weil sie crispy (knusprig) sind. Aber jetzt ist's eh zu spät.

Ach ja: In Australien sagt man für Chips chips und für Pommes-Frites hot chips. 🤣

