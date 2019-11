Leben

7 Bilder, die dir die Foodtrends von 2020 zeigen

Blumenkohlmehl, Happy Hour ohne Alkohol und Süsskartoffelsirup: Diese und viele weitere Foodtrends erwarten uns 2020 gemäss Experten der amerikanischen Supermarktkette Whole Foods.

Westafrikanische Küche

bild: flickr

Sie heissen Fonio, Fufu oder Banku und könnten bald auch in den hiesigen Supermärkten und Küchen anzutreffen sein: Nationalgerichte aus dem Westen Afrikas. Bisher interessierte sich weder die Haute Cuisine noch die restliche Gastro-Welt wirklich für die Gerichte Westafrikas. Doch das könnte sich bald ändern, prophezeien die Food-Experten bei Whole Foods.

Happy Hour ohne Alkohol

bild: unsplash

Mocktails oder Virgin Cocktails erleben gerade einen Boom. Immer mehr Menschen verzichten beim Apéro auf den Alkohol. Abstriche beim Geschmack muss man aber je länger je weniger machen. Ersatzprodukte, wie mit Hopfen angereichertes Mineralwasser oder botanisch angereicherter Kunstgin, sollen 2020 für das ultimative Drinkerlebnis sorgen.

Alles im Butter

bild: unsplash

Kichererbsenbutter, Macadamia-Butter oder Wassermelonenkernenbutter – 2020 könnte ganz viele neue vegane Aufstriche aus Nüssen und Samen auf's Frühstücksbrot bringen. Viele Lebensmittelhersteller tüfteln derzeit an pflanzlichen Buttersorten, die ohne Palmöl hergestellt werden können. Denn die Palmöl-Ernte hat mitunter fatale Folgen für die Regenwälder und deren Bewohner. Um Platz für die Ölpalmplantagen zu schaffen, werden die artenreichsten Ökosysteme der Erde abgeholzt.

Flour Power

bild: unsplash

Nebst dem Butter dürften wir bald auch in den Genuss von neuen Mehlsorten kommen. 2020 bringt laut Whole Foods innovative Mehlsorten auf Obst- und Gemüsebasis mit sich. So zum Beispiel Blumenkohlmehl oder Erdnussmehl.

Soja hat ausgedient

bild: unsplash

Den Prognosen zufolge soll Soja bald ausgedient haben. Bei immer mehr Produkten wird zunehmend auf Soja verzichtet und auf andere pflanzliche Proteinquellen zurückgegriffen. Ersetzt werden könnte das Soja durch Mungobohnen, Hanfsamen, Kürbis, Avocado oder Wassermelonenkerne.

Burger aus Fleisch und Pflanzen

bild: unsplash

Gemäss Whole Foods werden Mischungen aus tierischen und pflanzlichen Zutaten immer beliebter. Ein Projekt, dass das bereits tut, ist das Blended Burger Project von der James Beard Foundation. Dort gibt es Fleischpattys, die zu 25 Prozent aus frischen Pilzen bestehen. Immer mehr Fleischesser würden Burger bevorzugen, die nicht mehr zu 100 Prozent aus Fleisch bestehen, so die Voraussage für 2020.

Neue Süsse

bild: unsplash

Honig wird 2020 neue Konkurrenz erhalten: Neue Süssungsmittel wie Sirupe aus Mönchsfrüchten, Granatapfel, Kokosnüssen, Süsskartoffeln oder Datteln drängen auf den Markt. Sie sollen nicht nur Dessertrezepte versüssen, sondern auch für das gewisse Etwas in Fleischmarinaden sorgen.

