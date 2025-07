Zucker, Kälte und am Ende hat man klebrige Finger: Doch wie viel Energie steckt eigentlich in diesen beliebten Glacés? Bild: www.imago-images.de

Rate hier, wie viele Kalorien in diesen beliebten Glacés stecken

Sommerzeit ist Glacézeit. Kaum einer schafft es dieser Tage an der gemeinen Kühlbox vorbei, ohne zumindest einen kurzen Blick hineinzuwerfen. Die Auswahl an verschiedenen Glacé-Sorten ist riesig, wir beschränken uns in unserem Schätzquiz deshalb auf vier unterschiedliche Kategorien: Wasserglacé, Rahmglacé, Cornets und Glacé aus dem Kübel. Gesucht sind jeweils die Menge Kilokalorien (kcal) pro Stück. Los geht's!

Wasserglacé

Bei den Wasserglacé hält sich die Menge an Kalorien also noch in Grenzen. Sogar das vergleichsweise grosse Calippo-Glacé bleibt unter 100 kcal. Und was ist mit diesen ausgewählten Rahmglacés?

Rahmglacé

Die Rahmglacé schlagen im Kalorienvergleich sehr viel stärker zu Buche als die Wasservarianten. Besonders im Pralinato, den Magnum- und Nuii-Glacés steckt sehr viel Zucker, ergo haben sie auch viele Kalorien. Doch wie sieht es mit den Cornets aus?

Cornets

Auch hier finden wir kein Glacé mit unter 100 kcal, viele haben gar über 200 kcal – auch hier spielt besonders der grosse Zuckeranteil eine Rolle. Kommen wir zur letzten Kategorie:

Kübel-Glacé

Die Kübelglacé, obwohl sie zu den grössten Varianten gehören, bewegen sich in einem ähnlichen Bereich wie die Cornets und Rahmglacé. Hier bekommt man also mehr für die gleiche Anzahl Kalorien.

Resultate

Auf so viele Kilo-Kalorien wurden die verschiedenen Produkte im Schnitt geschätzt:

Ergebnisse

Und so viel Energie steckt wirklich in den Glacés: