Psychologe analysiert Tattoos von Fussballprofis – mit klarem Ergebnis



bild: watson.de

Katharina Reckers / watson.de

Nicht nur Fussballfans tragen Tinte unter der Haut – auch auf dem Rasen bei den Profis findet man die wildesten Verzierungen. Doch was wollen uns Leroy Sané und Co. damit eigentlich sagen? Der deutsche Psychologe Dirk Hofmeister hat für uns die Selbstporträts, Blumenranken und verschnörkelten Schriftzüge der Fussballstars unter die Lupe genommen und spekuliert, worauf die Motive aus psychologischer Sicht hinweisen könnten.

Leroy Sané

The tattoo. It took two "long days" to do, four days in total. pic.twitter.com/ypDPLUrp1o — Sam Lee (@SamLee) 25. Juli 2017

watson: Leroy Sané trägt ein Selbstportrait-Tattoo auf dem Rücken, das ihn beim Torjubel zeigt. Für dieses Tattoo musste er schon viel Spott hinnehmen.

Hofmeister: Sané hat 2017 sein erstes Champions-League-Tor geschossen. Dieser Moment war für ihn offensichtlich so bedeutsam, dass er das Ereignis verewigen lassen wollte – eigentlich nichts Ungewöhnliches. Allerdings hat er für die Verewigung tatsächlich zu recht rigorosen Mitteln gegriffen.

bild: watson.de

Dirk Hofmeister ist... Psychologe und arbeitet an der Universität Leipzig. In seiner Doktorarbeit befasste er sich mit Fussballfans und deren Tattoos.

Fällt dieses Tattoo unter jugendlichen Leichtsinn?

Für die Verewigung seines Erfolgs hätte auch ein Symbol gereicht. Stattdessen hat er sich für ein riesiges, recht narzisstisches Tattoo entschieden. Sonderbar dabei ist auch, dass das Tattoo noch nicht einmal sehr gut gestochen ist, das Gesicht des Selbstporträts sieht ihm kaum ähnlich. Dass es sich bei dieser Entscheidung allerdings um jugendlichen Leichtsinn handelt, bezweifle ich.

Sondern?

Sané spielt in der Premier League und gehört zu den besten Fussballern Deutschlands – um an diesen Punkt zu kommen, braucht man Selbstbewusstsein, mentale Stärke und muss sich gegen Tausende Konkurrenten durchsetzen. Das Selbstbewusstsein scheint bei ihm sehr ausgeprägt zu sein. So sehr, dass er seinen eigenen Körper mit seinem Erfolg schmückt und den Rest seines Lebens plakativ tragen wird. Das könnte eher auf egozentrische und narzisstische Züge deuten als auf jugendlichen Leichtsinn.

Kevin Grosskreutz

Auch Kevin Grosskreutz schmückt seine Haut mit seinen Erfolgen – wenn auch deutlich bescheidener als Sané.

Grosskreutz hatte in der Vergangenheit häufiger mit persönlichen Problemen zu kämpfen – immer wieder gab es Skandale um ihn. Durch dieses öffentliche Auftreten könnte man auf eine teilweise recht labile Persönlichkeit schliessen, oft geht er über seine Grenzen. Das spiegelt sich in den Tattoos allerdings nicht wider.

Auf mich wirken die Trophäen-Tattoos in etwa so, als ob jemand einem ungefragt das Abitur-Zeugnis unter die Nase hält. Wie ist das aus psychologischer Sicht zu bewerten?

Grosskreutz ist Meister und Pokalsieger geworden und, obwohl er keine Minute selber gespielt hat, kann sich auch den Weltmeistertitel auf den Zettel schreiben. Die Tattoos lassen auf grossen Stolz schliessen, er hat Dinge geschafft, die nur die wenigsten Menschen schaffen – und die trägt er sichtbar nach aussen. Das ist aus psychologischer Sicht nichts Erstaunliches.

Deuten die Tattoos daraufhin, dass sich Grosskreutz durch seine Erfolge definiert?

Nein, er trägt die Tattoos ja nicht im Gesicht oder auf dem Unterarm, sondern dezent auf dem Schulterblatt. Ich schätze, dass es bei den Tattoos eher darum geht, sich selbst daran zu erinnern, was er schon geschafft hat, um in schweren Zeiten Mut daraus zu schöpfen.

Marco Reus

Bild: EPA

Ein etwas eigenwilliges Motiv trägt Marco Reus – er hat seinen eigenen Namen und sein Geburtsdatum tätowiert.

Dieses Tattoo ist psychologisch tatsächlich schwierig zu analysieren: Es ist zugegebener Massen wirklich erstaunlich, sich den eigenen Namen samt Geburtstag tätowieren zulassen. Und dann auch noch an einer Stelle, die ständig für alle sichtbar ist. Das könnte mehrere Bedeutungen haben.

Welche denn?

Die erste Erklärung, die mir zu den Tattoos einfällt, ist, dass er sich die Daten hat tätowieren lassen, damit er sie nicht vergisst. Da er nicht unter Gedächtnisschwund leidet, ist diese Erklärung eher unwahrscheinlich. Typisch sind solche Tattoos auch bei Menschen, die eine schwere Krankheit überstanden haben oder dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Bei diesen Menschen symbolisieren die eigenen Daten oft einen neuen Lebensabschnitt. Aber auch Soldaten tragen diese Motive, um identifiziert werden zu können, wenn sie im Krieg fallen.

Das klingt mit Blick auf Marco Reus alles nicht sonderlich plausibel.

Stimmt. Das Tattoo könnte auch einfach symbolisieren, dass er stolz und zufrieden mit sich ist. Ob dieses Tattoo allerdings nun wirklich eine Art narzisstische Selbstüberhöhung ist oder etwas Trauriges, Tiefgreifendes dahinter steckt, weiss nur Marco Reus selber.

Lionel Messi

Was ist auf Messis linker Wade passiert?

Die Wade sah nicht immer so aus. Früher waren dort verschiedenste Motive zu sehen: Ein Dolch, Herzen, eine Rose, Flügel, der Name seines Sohnes – ein Durcheinander ohne ersichtliches Konzept. Das wurde ihm anscheinend irgendwann zu viel und er hat ein Cover-Up darüber stechen lassen.

Nun ist die Wade fast komplett schwarz – hat das eine tiefere Bedeutung?

Er hat die Dinge, die für ihn vermeintlich an Bedeutung verloren haben, verschwinden lassen und andere herausgehoben – dieses Cover-Up ist ein sehr radikaler Schritt, vielleicht auch ein Zeichen für einen neuen Lebensabschnitt.

Auf was könnten die übrig gebliebenen Tattoos schliessen lassen?

Auf dem schwarzen Untergrund sieht man nur noch einen Fussball, die Hände und den Namen seines Sohnes und seine eigene Rückennummer. Man könnte zudem fast meinen, dass der schwarze Block auf der Wade einen Schienbeinschoner oder einen Stutzen darstellen soll. Die Themen, die Messi anscheinend heute bewegen, werden durch das Tattoo sehr deutlich: Familie und Fussball.



Loris Karius

Die Tattoos von Loris Karius unterscheiden sich optisch von den anderen.

Stimmt, es ist künstlerischer, filigraner, symmetrischer und sehr ästhetisch. Jedes Motiv scheint einen Gegenpol zu haben und durchdacht zu sein. Es ist eine Mischung aus Tattoos, die, so scheint es zumindest, eine tiefere Bedeutung haben und solchen, die wohl eher als Zier dienen – wie die Rosen auf der Brust.

Bild: EPA

Welche Bedeutungen können Sie denn aus den Tattoos herauslesen?

Ich kann nur spekulieren, aber Karius scheint ein Faible für Disney zu haben. Das kann man zum Beispiel an dem Mickey-Mouse-Handschuh auf seinem rechten Arm erkennen, der gleichzeitig auch eine Anspielung auf seinen Beruf als Torwart sein kann. Zudem steht unter seiner linken Brust ein französisches Zitat aus dem Titelsong des Disney-Films Tarzan, was so viel heisst wie «Für immer in meinem Herzen».

Ein weiterer Schriftzug auf seiner Brust lautet «Dream Chaser».

Auch den Schriftzug kann man augenscheinlich recht klar analysieren. «Dream Chaser» heisst auf Deutsch so viel wie «Traumfänger» – auch hier würde ich die Parallele zu seinem Job und der Karriere ziehen: Er hat seinen Traum erreicht, als Profi im Tor zu stehen und fängt dort Bälle.



Für was könnten die Schwalben auf der Brust stehen?

Die Schwalbe an sich steht für Schnelligkeit und Freiheit. Interessant sind allerdings sowohl die Schwalben als auch die Blumen auf seiner Brust. Denn beides sind Symbole, die sich sonst vor allem Frauen tätowieren lassen. Loris Karius präsentiert sich also als moderner Mann, der sich mit metrosexuellen, weiblich konnotierten Symbolen schmückt. Gerade beim Fussball wird sonst eher auf vermeintlich harte Symbole wie Löwen, einen Dolch oder religiöse Symbole gesetzt. Loris Karius bricht mit seinen Tattoos den üblichen Stil auf dem Fussballrasen.

