Nebel-2°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Vögel suchen nach Wintereinbruch vermehrt Gärten auf

Darum siehst du momentan so viele Vögel in deinem Garten

13.01.2026, 08:1313.01.2026, 08:13

Vögel haben nach dem jüngsten Wintereinbruch vermehrt Gärten aufgesucht. Arten wie Wacholderdrossel oder Buchfink, die bevorzugt im Agrarland oder im Wald leben, sind am Wochenende bei der nationalen Zählaktion häufiger gesichtet worden als in den letzten Jahren.

HANDOUT - 60. Ausgabe des prestigetraechtigsten Wettbewerbs fuer Naturfotografie - Wildlife Photographer of the Year - des Natural History Museum, London. Das Naturhistorische Museum Basel zeigt in de ...
Immer mehr Vögel suchen nach Futter in Gärten.Bild: keystone

Trotz wechselhaftem Wetter halfen am Wochenende rund 5000 Personen in der ganzen Schweiz mit, Vögel im Siedlungsraums zu zählen. Dabei haben sie insgesamt rund 136'000 Vögel entdeckt, wie Birdlife Schweiz am Dienstag mitteilte.

Neben der Wacholderdrossel oder dem Buchfink wurden im Vergleich zum letzten Jahr auch Dohlen und Bergfinken in grösseren Mengen gesichtet. Der Buntspecht, der im letzten Jahr in rund 20 Prozent der Gärten gesehen worden war, kam laut Medienmitteilung in diesem Jahr in fast jedem dritten Garten vor.

Gerade wenn Schnee und Eis die Nahrungssuche erschwerten, sei der Siedlungsraum mit seinen kleinräumigen Strukturen für die Vögel attraktiv, um an Fressbares zu gelangen. Voraussetzung dafür sind laut Birdlife Gärten und Parks mit einheimischer Vegetation und vielen naturnahen Strukturen, die für die Tiere als Überwinterungsplätze und Futterstellen dienen.

Der am häufigsten gezählte Vogel am letzten Wochenende war der als Spatz bekannte Haussperling, gefolgt von der Kohlmeise und der Rabenkrähe. Dies entspricht den Erwartungen der Vogelexpertinnen und -experten. Seit Jahren gebe es nämlich eine Konzentration auf wenige anspruchslose Arten und «Lebensraum-Spezialisten» würden immer seltener. (sda)

Mehr zu Tieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Welt aus Sicht eines Vogels
1 / 50
Die Welt aus Sicht eines Vogels
Zhangjiajie National Forest Park, China.Bild: Airpano.com
quelle: airpano.com / airpano llc
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Seltene Vogel-Dame wartet in englischem Zoo auf Lebenspartner, um Art zu retten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Lindt & Sprüngli wächst auch 2025 – dank satten Preiserhöhungen
Lindt & Sprüngli hat 2025 weniger Schokolade verkauft. Den Umsatz konnte der Luxusschokolade-Hersteller trotzdem steigern – dank einer aggressiven Preisstrategie.
Zur Story