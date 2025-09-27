gif: gärtner graf/SONJA STUDER

Alles, was du über Gartenhandschuhe wissen musst

Deine Hände sind im Garten dein wichtigstes Werkzeug und deshalb musst du sie gezielt schützen. Einen guten Allround-Handschuh zu finden ist schwierig, denn die verschiedenen Gartenarbeiten verlangen ganz unterschiedliche Eigenschaften.

Kannst du dir Handschuhe für den Garten leisten?

Ja, wenn sie nicht so teuer sind wie Michael Jacksons grauer, mit schwarzen Swarovski-Kristallen verzierter Handschuh, den er bei den American Music Awards 1984 getragen hat: Er ist später für sagenhafte 200’000 US-Dollar in Las Vegas versteigert worden. Weniger ausgefallene, aber hochwertige Lederhandschuhe bekommst du für circa 50 Franken. Und durchaus gute Gartenhandschuhe kosten zwischen 5 und 10 Franken.

Japanische Qualität zu einem guten Preis

In dieser niedrigsten Preisklasse findest du auch japanische Gartenhandschuhe: Sie kombinieren Funktionalität mit schönem Design und werden von Gartenliebhabern weltweit geschätzt. Sie schützen deine Hände zuverlässig und sitzen perfekt dank des nahtlosen Gestricks aus Baumwolle und Polyester, beschichtet mit Naturkautschuk.

Nur keine Handschuhe wären noch günstiger



In der Tat: Ich trage möglichst selten Handschuhe im Garten, da der Umgang mit Pflanzen viel Fingerspitzengefühl erfordert. Beim Aussäen, Pflanzen, Umtopfen, Ernten und Giessen muss ich die Erde und die Pflanzen spüren. Beim Unkrautjäten ziehe ich die Handschuhe nur bei stachligen Disteln an. Unverzichtbar sind Handschuhe beim Schneiden von dornigen Gehölzen oder bei Steinarbeiten.

Handschuhe können schaden



Das Tragen von Handschuhen kann auch ungesund sein. Viele Gartenhandschuhe enthalten gesundheitlich bedenkliche Stoffe wie Phthalat-Weichmacher oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Wasche sie vor dem ersten Tragen, um die Belastung zu reduzieren oder kaufe sie erst gar nicht. Einweghandschuhe aus Kunststoff können Allergien auslösen oder zu Ekzemen führen. Vermeide sie konsequent, sie sind unökologisch und bieten dir keinen Schutz.

Meine Wahl

Es gibt keinen Handschuh, der sich für alle Gartenarbeiten, für jedes Wetter und für jede Jahreszeit eignet. Ich trage beim Gehölzschnitt oder schweren Arbeiten mit Holz und Steinen Lederhandschuhe. Insbesondere Handschuhe aus Ziegenleder sind robust gegen Abrieb sowie Schnitte, formstabil und trotzdem weich und flexibel. Aufgrund ihrer Langlebigkeit ziehe ich sie den japanischen Gartenhandschuhen vor. Doch es ist ratsam verschiedene Handschuhe auszuprobieren, um diejenigen zu finden, die am besten zu deinen Bedürfnissen passen. Empfehlenswerte Marken sind beispielsweise: Rostaing, Resista und Showa.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

