9 Jahre nach Start der Serie: So haben sich die «Stranger Things»-Stars verändert

Langsam, aber sicher hat das Warten ein Ende: Am 27. November 2025 erscheint der erste Teil der fünften Staffel «Stranger Things». Damit endet eine Ära, ist die kommende Staffel doch auch die letzte des Sci-Fi-Abenteuers in Hawkins.

Seit der Erstausstrahlung der ersten Staffel im Jahr 2016 ist viel passiert, auch die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Waren Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo und Co. zu Beginn der Serie noch Kinder, sind sie heute gefeierte (und vor allem erwachsene!) Filmstars.

Wir blicken zurück auf die Anfänge von «Stranger Things» und schauen, wie sich die Charaktere innerhalb von rund neun Jahren verändert haben.

Millie Bobby Brown

So sah sie 2016 aus

Bild: www.imago-images.de

Mit nur 12 Jahren wird Millie Bobby Brown als «Eleven» weltweiten Ruhm erlangen. Die Britin ist mittlerweile 21 Jahre alt.

Und so sieht sie 2025 aus

Bild: www.imago-images.de

Gaten Matarazzo

So sah er 2016 aus

Bild: imago stock&people

Gaten Matarazzo spielt in der Serie die bliebte Figur «Dustin». Zu Beginn war er 14 Jahre alt, mittlerweile ist er 23.

Und so sieht er 2025 aus Bild: www.imago-images.de

Finn Wolfhard

So sah er 2016 aus Bild: imago stock&people

Als Stranger Things 2016 auf Netflix Premiere feierte, war Wolfhard noch 12 Jahre alt. Mittlerweile zählt der Kanadier 22 Jahre auf dem Buckel. Vom jungen «Mike Wheeler» aus der ersten Staffel hin zum erwachsenen Filmstar.

Und so sieht er 2025 aus

Bild: www.imago-images.de

Priah Ferguson

So sah sie 2018 aus Bild: imago stock&people

Priah Ferguson war bei «Stranger Things» nicht von Anfang an dabei, in der zweiten Staffel hatte sie einige Auftritte, aber erst in Staffel drei wurde ihre Figur «Erica Sinclair» zu einem festen Bestandteil der Serie. Mittlerweile ist die US-Amerikanerin 19 Jahre alt.

Und so sieht sie 2025 aus Bild: www.imago-images.de

Noah Schnapp

So sah er 2016 aus Bild: imago stock&people

Er war der jüngste des «Stranger Things»-Cast, mit nur 11 Jahren übernahm er 2016 die Rolle des «Will Byers». Mittlerweile ist er 21 Jahre alt.

Und so sieht er 2025 aus Bild: www.imago-images.de

Sadie Sink

So sah sie 2017 aus Bild: www.imago-images.de

Auch Sadie Sink war nicht von Anfang an dabei, erst ab der zweiten Staffel wurde ihre Figur «Max» Teil der Serie, damals war Sink noch 15 Jahre alt. Mittlerweile ist sie 23.

Und so sieht sie 2025 aus Bild: www.imago-images.de

Caleb McLaughlin

So sah er 2016 aus Bild: imago stock&people

14 Jahre alt war Caleb McLaughlin, als er die Rolle des «Lucas Sinclair» übernahm. Mittlerweile ist er 23 Jahre alt.

Und so sieht er 2025 aus

Bild: www.imago-images.de

Charlie Heaton

So sah er 2016 aus Bild: imago stock&people

Charlie Heaton spielte bereits vor «Stranger Things» in kleineren Produktionen mit, aber erst mit der Rolle des «Jonathan Byers» gelang ihm der Durchbruch. Mittlerweile ist er 31 Jahre alt.

Und so sieht er 2025 aus Bild: www.imago-images.de

Maya Hawke

So sah sie 2018 aus Bild: www.imago-images.de

Maya Hawke, die Tochter der Hollywood-Stars Uma Thurman und Ethan Hawke, kam in der dritten Staffel zur Serie dazu und spielt die Rolle der Robin Buckley. Mittlerweile ist sie 27 Jahre alt.

Und so sieht sie heute aus Bild: www.imago-images.de

Joe Keery

So sah er 2016 aus

Bild: imago stock&people

Ab der zweiten Staffel gehört auch Joe Keery zur Hauptbesetzung, er spielt die Rolle des «Steve Harrington». Keery ist mittlerweile 33 Jahre alt.

Und so sieht er 2025 aus Bild: www.imago-images.de

Natalia Dyer

So sah sie 2015 aus

Bild: www.imago-images.de

Natalia Dyer spielt seit der ersten Staffel die Rolle von «Nancy Wheeler», zuvor hatte sie auch eine kleinere Rolle in «Hannah Montana – der Film». Dyer ist heute 30 Jahre alt.

Und so sieht sie 2025 aus Bild: www.imago-images.de

