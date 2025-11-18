freundlich
DE | FR
burger
Leben
Filme und Serien

Fünfte Staffel Stranger Things: So haben sich die Stars verändert

9 Jahre nach Start der Serie: So haben sich die «Stranger Things»-Stars verändert

18.11.2025, 12:5018.11.2025, 12:50

Langsam, aber sicher hat das Warten ein Ende: Am 27. November 2025 erscheint der erste Teil der fünften Staffel «Stranger Things». Damit endet eine Ära, ist die kommende Staffel doch auch die letzte des Sci-Fi-Abenteuers in Hawkins.

Seit der Erstausstrahlung der ersten Staffel im Jahr 2016 ist viel passiert, auch die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Waren Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo und Co. zu Beginn der Serie noch Kinder, sind sie heute gefeierte (und vor allem erwachsene!) Filmstars.

Wir blicken zurück auf die Anfänge von «Stranger Things» und schauen, wie sich die Charaktere innerhalb von rund neun Jahren verändert haben.

Millie Bobby Brown

So sah sie 2016 aus

Millie Bobby Brown attends Stranger Things Season 5 - UK Special Screening at the Odeon Luxe Leicester Square in London, England. UK. Thursday 13th November 2025 Copyright: xJamesxWarrenx adzj8928
Bild: www.imago-images.de

Mit nur 12 Jahren wird Millie Bobby Brown als «Eleven» weltweiten Ruhm erlangen. Die Britin ist mittlerweile 21 Jahre alt.

Und so sieht sie 2025 aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Gaten Matarazzo

So sah er 2016 aus

Cast member Gaten Matarazzo attends Netflix s supernatural mystery thriller Stranger Things at Mack Sennett Studios in Los Angeles on July 11, 2016. Storyline: A strange town where everyone knows ever ...
Bild: imago stock&people

Gaten Matarazzo spielt in der Serie die bliebte Figur «Dustin». Zu Beginn war er 14 Jahre alt, mittlerweile ist er 23.

Und so sieht er 2025 aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Finn Wolfhard

So sah er 2016 aus

Finn Wolfhard Stranger Things Season 1 (2016) Los Angeles CA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCurtisxBaker/Netflixx 32953_007THA Finn Wolfhard Stranger Things Season 1 2016 Los Angeles A ...
Bild: imago stock&people

Als Stranger Things 2016 auf Netflix Premiere feierte, war Wolfhard noch 12 Jahre alt. Mittlerweile zählt der Kanadier 22 Jahre auf dem Buckel. Vom jungen «Mike Wheeler» aus der ersten Staffel hin zum erwachsenen Filmstar.

Und so sieht er 2025 aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Priah Ferguson

So sah sie 2018 aus

Priah Ferguson bei der Er
Bild: imago stock&people

Priah Ferguson war bei «Stranger Things» nicht von Anfang an dabei, in der zweiten Staffel hatte sie einige Auftritte, aber erst in Staffel drei wurde ihre Figur «Erica Sinclair» zu einem festen Bestandteil der Serie. Mittlerweile ist die US-Amerikanerin 19 Jahre alt.

Und so sieht sie 2025 aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Noah Schnapp

So sah er 2016 aus

Cast member Noah Schnapp attends Netflix s supernatural mystery thriller Stranger Things at Mack Sennett Studios in Los Angeles on July 11, 2016. Storyline: A strange town where everyone knows everyon ...
Bild: imago stock&people

Er war der jüngste des «Stranger Things»-Cast, mit nur 11 Jahren übernahm er 2016 die Rolle des «Will Byers». Mittlerweile ist er 21 Jahre alt.

Und so sieht er 2025 aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Sadie Sink

So sah sie 2017 aus

Sadie Sink at the Netflix&#039;s season 2 premiere of &#039;Stranger Things&#039; held at the Regency Village Theatre in Westwood, USA on October 26, 2017. xkwx actor, actress, celebrity, talent, acto ...
Bild: www.imago-images.de

Auch Sadie Sink war nicht von Anfang an dabei, erst ab der zweiten Staffel wurde ihre Figur «Max» Teil der Serie, damals war Sink noch 15 Jahre alt. Mittlerweile ist sie 23.

Und so sieht sie 2025 aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Caleb McLaughlin

So sah er 2016 aus

Cast member Caleb McLaughlin attends Netflix s supernatural mystery thriller Stranger Things at Mack Sennett Studios in Los Angeles on July 11, 2016. Storyline: A strange town where everyone knows eve ...
Bild: imago stock&people

14 Jahre alt war Caleb McLaughlin, als er die Rolle des «Lucas Sinclair» übernahm. Mittlerweile ist er 23 Jahre alt.

Und so sieht er 2025 aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Charlie Heaton

So sah er 2016 aus

Winona Ryder, Charlie Heaton Stranger Things Season 1 (2016) Los Angeles CA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCurtisxBaker/Netflixx 32953_003THA
Bild: imago stock&people

Charlie Heaton spielte bereits vor «Stranger Things» in kleineren Produktionen mit, aber erst mit der Rolle des «Jonathan Byers» gelang ihm der Durchbruch. Mittlerweile ist er 31 Jahre alt.

Und so sieht er 2025 aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Maya Hawke

So sah sie 2018 aus

Tribeca Film Fest - Little Women Screening Maya Hawke attending the screening of the movie Little Women during the 2018 Tribeca Film Festival at SVA Theatre in New York City, NY, USA on April 27, 2018 ...
Bild: www.imago-images.de

Maya Hawke, die Tochter der Hollywood-Stars Uma Thurman und Ethan Hawke, kam in der dritten Staffel zur Serie dazu und spielt die Rolle der Robin Buckley. Mittlerweile ist sie 27 Jahre alt.

Und so sieht sie heute aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Joe Keery

So sah er 2016 aus

Cast member Joe Keery attends Netflix s supernatural mystery thriller Stranger Things at Mack Sennett Studios in Los Angeles on July 11, 2016. Storyline: A strange town where everyone knows everyone I ...
Bild: imago stock&people

Ab der zweiten Staffel gehört auch Joe Keery zur Hauptbesetzung, er spielt die Rolle des «Steve Harrington». Keery ist mittlerweile 33 Jahre alt.

Und so sieht er 2025 aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Natalia Dyer

So sah sie 2015 aus

www.acepixs.com July 11 2016, LA Natalia Dyer arriving at the premiere of Netflix s Stranger Things at Mack Sennett Studios on July 11, 2016 in Los Angeles, California. By Line: Peter West/ACE Picture ...
Bild: www.imago-images.de

Natalia Dyer spielt seit der ersten Staffel die Rolle von «Nancy Wheeler», zuvor hatte sie auch eine kleinere Rolle in «Hannah Montana – der Film». Dyer ist heute 30 Jahre alt.

Und so sieht sie 2025 aus

Surprise
Bild: www.imago-images.de

(ome)

Der offizielle Trailer zum Staffelfinale:

Video: YouTube/Netflix

Mehr zum Staffelfinale von «Stranger Things»:

Netflix veröffentlicht die ersten 5 Minuten von «Stranger Things» – die haben es in sich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Du magst «Stranger Things»? Dann wirst du diese Memes lieben!
1 / 36
Du magst «Stranger Things»? Dann wirst du diese Memes lieben!
«Wenn du Staffel 4 Teil 1 an einem Tag durchgeschaut hast und nun auf Staffel 4 Teil 2 warten musst.»
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
12-Jähriger rettet seinem Therapeuten das Leben – dank «Stranger Things»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Donald Trump und Bill Clinton: Die Oralverkehr-Gerüchte erklärt – Epstein-Files
4
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
5
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
Meistkommentiert
1
Selenskyj in Spanien +++ Russische Armee in 6 afrikanischen Ländern
2
UBS-Präsident Kelleher spricht mit US-Vertreter über möglichen Umzug in die USA
3
US-Fleisch ist Teil des neuen Zoll-Deals – doch Schweizer Supermärkte wollen dieses nicht
4
Italien will Winterzeit abschaffen – EU droht ein Zeit-Chaos
5
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
Meistgeteilt
1
Netanjahu lobt Trump +++ UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab
2
Ehemaliger Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
3
Carlos Alcaraz nicht am Davis Cup +++ Kings verlieren trotz Fiala-Assist
4
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
5
In diesen 8 Hotels kannst du mal wieder so richtig entspannen
Das sind die schwierigsten Sprachen der Welt
Ob Klicklaute, 25 Fälle oder ein völlig fremdes Schriftsystem – manche Sprachen gelten als besonders schwer zu lernen. Doch woran liegt das eigentlich?
Eine neue Sprache zu lernen, ist für viele eine spannende Herausforderung. Manche freuen sich auf die nächste Reise, andere wollen ihr Gehirn trainieren. Doch wie schwer eine Sprache zu lernen ist, hängt nicht nur von Motivation und Methode ab, sondern auch von der Sprache selbst.
Zur Story