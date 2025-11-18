9 Jahre nach Start der Serie: So haben sich die «Stranger Things»-Stars verändert
Langsam, aber sicher hat das Warten ein Ende: Am 27. November 2025 erscheint der erste Teil der fünften Staffel «Stranger Things». Damit endet eine Ära, ist die kommende Staffel doch auch die letzte des Sci-Fi-Abenteuers in Hawkins.
Seit der Erstausstrahlung der ersten Staffel im Jahr 2016 ist viel passiert, auch die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Waren Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo und Co. zu Beginn der Serie noch Kinder, sind sie heute gefeierte (und vor allem erwachsene!) Filmstars.
Wir blicken zurück auf die Anfänge von «Stranger Things» und schauen, wie sich die Charaktere innerhalb von rund neun Jahren verändert haben.
Millie Bobby Brown
So sah sie 2016 aus
Mit nur 12 Jahren wird Millie Bobby Brown als «Eleven» weltweiten Ruhm erlangen. Die Britin ist mittlerweile 21 Jahre alt.
Und so sieht sie 2025 aus
Gaten Matarazzo
So sah er 2016 aus
Gaten Matarazzo spielt in der Serie die bliebte Figur «Dustin». Zu Beginn war er 14 Jahre alt, mittlerweile ist er 23.
Und so sieht er 2025 aus
Finn Wolfhard
So sah er 2016 aus
Als Stranger Things 2016 auf Netflix Premiere feierte, war Wolfhard noch 12 Jahre alt. Mittlerweile zählt der Kanadier 22 Jahre auf dem Buckel. Vom jungen «Mike Wheeler» aus der ersten Staffel hin zum erwachsenen Filmstar.
Und so sieht er 2025 aus
Priah Ferguson
So sah sie 2018 aus
Priah Ferguson war bei «Stranger Things» nicht von Anfang an dabei, in der zweiten Staffel hatte sie einige Auftritte, aber erst in Staffel drei wurde ihre Figur «Erica Sinclair» zu einem festen Bestandteil der Serie. Mittlerweile ist die US-Amerikanerin 19 Jahre alt.
Und so sieht sie 2025 aus
Noah Schnapp
So sah er 2016 aus
Er war der jüngste des «Stranger Things»-Cast, mit nur 11 Jahren übernahm er 2016 die Rolle des «Will Byers». Mittlerweile ist er 21 Jahre alt.
Und so sieht er 2025 aus
Sadie Sink
So sah sie 2017 aus
Auch Sadie Sink war nicht von Anfang an dabei, erst ab der zweiten Staffel wurde ihre Figur «Max» Teil der Serie, damals war Sink noch 15 Jahre alt. Mittlerweile ist sie 23.
Und so sieht sie 2025 aus
Caleb McLaughlin
So sah er 2016 aus
14 Jahre alt war Caleb McLaughlin, als er die Rolle des «Lucas Sinclair» übernahm. Mittlerweile ist er 23 Jahre alt.
Und so sieht er 2025 aus
Charlie Heaton
So sah er 2016 aus
Charlie Heaton spielte bereits vor «Stranger Things» in kleineren Produktionen mit, aber erst mit der Rolle des «Jonathan Byers» gelang ihm der Durchbruch. Mittlerweile ist er 31 Jahre alt.
Und so sieht er 2025 aus
Maya Hawke
So sah sie 2018 aus
Maya Hawke, die Tochter der Hollywood-Stars Uma Thurman und Ethan Hawke, kam in der dritten Staffel zur Serie dazu und spielt die Rolle der Robin Buckley. Mittlerweile ist sie 27 Jahre alt.
Und so sieht sie heute aus
Joe Keery
So sah er 2016 aus
Ab der zweiten Staffel gehört auch Joe Keery zur Hauptbesetzung, er spielt die Rolle des «Steve Harrington». Keery ist mittlerweile 33 Jahre alt.
Und so sieht er 2025 aus
Natalia Dyer
So sah sie 2015 aus
Natalia Dyer spielt seit der ersten Staffel die Rolle von «Nancy Wheeler», zuvor hatte sie auch eine kleinere Rolle in «Hannah Montana – der Film». Dyer ist heute 30 Jahre alt.
Und so sieht sie 2025 aus
(ome)