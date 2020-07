Leben

Geek News

«Mulan», «Tenet» und weitere Filme gestrichen ++ Neue Star-Wars-Serie?



Geek News

«Mulan», «Tenet» und weitere Filme gestrichen ++ «Star Wars»-Serie mit Kultcharakter?

Viel zu erfahren ihr noch habt. Darum gibt's hier die spannendsten Kurznews rund um die Themen Filme, Serien und Games.

Diverse Blockbuster erneut massiv verschoben

Corona hat die Filmlandschaft noch immer fest im Griff. Obwohl die Kinos wieder offen sind, bleiben die Zuschauer aus. Das wirkt sich nun erneut auf die Startliste der Kinofilme aus.

Viele Filme, die zwar bereits verschoben wurden, aber noch in diesem Jahr erscheinen sollten, wurden nun definitiv für 2020 gestrichen. Disney hat sogar seine ganze Release-Liste bis 2028 komplett überarbeitet. Dabei hat der Mauskonzern unter anderem den nächsten «Star Wars»-Film um ein ganzes Jahr verschoben. «Mulan», der zuerst vom März auf den Juli und dann auf August verschoben wurde, ist sogar ohne Ersatzdatum aus Disneys Veröffentlichungszeitplan verschwunden.

Bild: keystone

Die prominentesten Filme und ihre neuen Startdaten:

«A Quiet Place»

Originaldatum: März 2020

Neues Datum: April 2021

«Mulan»

Originaldatum: März 2020

Neues Datum: noch nicht bekannt

«Artemis Fowl»

Originaldatum: Mai 2020

Neues Datum: August auf Disney Plus

Join the pack! Geek News Abonnieren Abonnieren

«Black Widow»

Originaldatum: Mai 2020

Neues Datum: November 2020

«Top Gun: Maverick»

Originaldatum: Juni 2020

Neues Datum: Juli 2021

«Wonder Woman 1984»

Originaldatum: Juni 2020

Neues Datum: Oktober 2020

«Ghostbusters: Legacy»

Originaldatum: Juli 2020

Neues Datum: März 2021

«Tenet»

Originaldatum: Juli 2020

Neues Datum: noch nicht bekannt

«The Conjuring 3»

Originaldatum: September 2020

Neues Datum: Juni 2021

«Venom 2»

Originaldatum: Oktober 2020

Neues Datum: Juni 2021

«Marvel's The Eternals»

Originaldatum: November 2020

Neues Datum: Februar 2021

«Avatar 2»

Originaldatum: Dezember 2021

Neues Datum: Dezember 2022

Kriegt Lando Calrissian seine eigene Serie?

Noch letztes Jahr hat Disney versprochen, bei den «Star Wars»-Filmen etwas kürzerzutreten. Anscheinend ist das aber nicht bei den Serien der Fall. Nachdem «The Mandalorian» für den Medienkonzern ein riesiger Erfolg war, folgt gefühlt wöchentlich eine neue Ankündigung zu einer neuen «Star Wars»-Serie. So wurde erst Mitte Juli «Star Wars: The Bad Batch» angekündigt. Die neue Serie wird animiert sein und soll die Lücke füllen, die «The Clone Wars» hinterlassen hat. Nebst «The Bad Batch» sollen noch drei weitere Live-Action-Serien erscheinen. In einer davon soll angeblich sogar Jar Jar Binks zurückkehren.

Bild: Disney

Nun macht ein Gerücht die Runde, wonach Lando Calrissian seine eigene Serie bei Disney Plus bekommen soll. Gestreut hat dieses Gerücht der YouTube-Kanal «Kessel Run Transmissions: A Star Wars Network». Disney hat sich zur Angelegenheit zwar noch nicht geäussert, allerdings hatte der YouTube-Kanal auch bereits die Animationsserie «The Bad Batch» korrekt vorhergesagt. Fans dürfen also durchaus hoffen, dass an dem Gerücht etwas dran ist.

Der junge Calrissian, der von Donald Glover verkörpert wurde, war einer der Fanlieblinge aus «Solo: A Star Wars Story». Bereits kurz nach dem Start des Films gab es erste Gerüchte, wonach Disney daran interessiert sei, Calrissians Charakter auszubauen. Glover soll dabei sehr interessiert sein, die Figur weiterhin zu verkörpern. Nun, nachdem «Solo 2» wohl nie Realität werden wird, scheint es nur plausibel, dass Disney diesen Weg geht.

Neue Film-Trailer

Neue Serien-Trailer

«I May Destroy You» Video: YouTube/HBO

«His Dark Materials» Staffel 2 Video: YouTube/HBO

Neue Game-Trailer

«Destiny 2 – Beyond Light Expansion» Video: YouTube/GameTrailers

(pls)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Jubelt! Hier kommt History Porn, «Star Wars»-Edition! Darth Father und die Robocops Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter