Hier kommt die Film- und Serien-Übersicht für den November

Das Film- und Streaming-Programm im November ist gross: Actionfilme, die «Eternals» vom MCU und auch schon der erste Weihnachtsfilm des Jahres.

Streamingdienst-Anbieter bringen diesen November etliche Eigenproduktionen, seien es nun Erstausstrahlungen, Fortsetzungen oder Staffelfinale. Hier kommt eine Übersicht.

Netflix

Netflix kündete im September an einem dreistündigen Fan-Event diverse neue Serien und Filme an. Einige davon werden bereits im November veröffentlicht.

«Red Notice»

Der Actionfilm «Red Notice» punktet mit seiner Starbesetzung: Ryan Reynolds, Gal Gadot und Dwayne Johnson. Johnson, der einen FBI-Agenten spielt, schliesst sich mit einem Kriminellen (Reynolds) zusammen, um die Kunstdiebin (Gadot) zu verhaften.

Netflix veröffentlicht «Red Notice» am 12. November 2021.

«Narcos: Mexiko», Staffel 3

Mit der dritten Staffel am 5. November kommt auch zugleich die letzte von «Narcos: Mexiko». Der Krieg gegen den Drogenhandel in Mexiko geht weiter. Diego Luna wird nicht mehr in der Hauptrolle zu sehen sein.

«Gentefied», Staffel 2

«Gentefied» dreht sich um drei mexikanisch-amerikanischen Cousins in Los Angeles. Sie versuchen alle ihren eigenen Weg zu gehen und dabei ihre Wurzeln nicht zu verlieren.

Die zweite Staffel von «Gentefied» wird von Netflix am 10. November veröffentlicht.

«Big Mouth», Staffel 5

Liebe und Hass liegen nahe beieinander – so auch in der fünften Staffel von «Big Mouth». Hasswürmer stiften Unruhe, während die Liebeswürmer das Gegenteil versuchen.

Die neue Staffel wird ab dem 5. November zu sehen sein.

«Passing»

Die beiden Freundinnen Irene (gespielt von Tessa Thompson) und Clare (gespielt von Ruth Negga) treffen nach einigen Jahren wieder aufeinander. Beide haben afroamerikanische Wurzeln, aber nur Irene sieht man diese auch an. Clare geht als hellhäutige Frau durch. Nicht mal ihr Mann weiss von ihrem kulturellen Erbe. Im Drama wächst die Obsession der beiden Frauen für einander.

«Passing» ist ab dem 10. November auf Netflix verfügbar.

«Tiger King», Staffel 2

An «TUDUM» kündigte Netflix das Erscheinungsdatum der zweiten Staffel «Tiger King» an: 17. November 2021. Joe Exotic sitzt im Gefängnis seine 17-jährige Haftstrafe ab. Er ist aber fest davon überzeugt, dass er unschuldig ist und möchte das Urteil anfechten.

«Love Hard»

Mit «Love Hard» bringt Netflix den ersten Weihnachtsfilm des Jahres. Nina Dobrev (spielte in «The Vampire Diaries» Elena Gilbert) matched mit einem super Typen auf Tinder. Er sieht gut aus, macht Sport, ist charmant; also beschliesst sie kurzerhand, ihn zu besuchen. Es stellt sich allerdings heraus, dass sie getäuscht wurde: Ihr Traummann existiert zwar, steckt allerdings nicht hinter dem Tinder-Profil. Mit allen Mitteln versucht sie nun, doch noch an ihn heranzukommen.

«Love Hard» ist ab dem 5. November auf Netflix.

Disney Plus

Für am 12. November hat Disney Plus den sogenannten Disney-Plus-Tag angekündigt. An diesem Tag schaltet der Streaming-Dienst etliche neue Filme und Serien online. So zum Beispiel «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings», der bislang nur im Kino lief. Ebenfalls veröffentlicht Disney Plus an diesem Tag ein Special, das die Ursprünge und das Vermächtnis des Star-Wars-Kopfgeldjägers Boba Fett feiert. Mehr dazu ist allerdings noch nicht bekannt.

«Jungle Cruise»

Emily Blunt und Dwayne Johnson machen sich im Amazon auf die Suche nach einem heilenden Baum, der allerdings lediglich als Legende zählt.

«Jungle Cruise» ist ab dem 12. November auf Disney Plus verfügbar.

«The Beatles: Get Back»

Die dreiteilige Dokumentation über die Beatles zeigt Aufnahmen der britischen Band, die die Öffentlichkeit so noch nicht kennt.

Die Doku wird lediglich drei Tage online sein, und zwar zwischen dem 25. und 27. November.

«Hawkeye»

Mitte September veröffentlichte Disney der erste Trailer für die neue Marvel-Serie «Hawkeye».

Ab dem 24. November ist der Avenger jeden Mittwoch in einer neuen Folge auf Disney Plus zu sehen.

Sky

«Dexter: New Blood»

Acht Jahre ist es her, seit die letzte Folge «Dexter» ausgestrahlt wurde. Nun kehrt Michael C. Hall alias der Serienmörder Dexter zurück auf unsere Bildschirme.

«Dexter: New Blood» ist ab dem 22. November auf Sky zu sehen.

«Greta Thunberg: A Year to Change the World»

Die Dokumentation «Greta Thunberg: A Year to Change the World» folgt Greta Thunberg in ihrem schulfreien Jahr. Die dreiteilige Doku zeigt nicht nur die Höhepunkte der Klimaaktivistin, sondern behandelt auch die Problematik der Corona-Pandemie, die die Streiks stilllegte.

Die Schweizer Premiere der Doku ist am 21. November 2021.

«Scenes from a Marriage»

Nach zwölf Jahren ist das Feuer in ihrer Ehe ausgebrannt; Jonathan und Mira trennen sich. Trotzdem können sie sich nicht gänzlich voneinander lassen. Die Neuverfilmung von «Szenen einer Ehe» spielt in Boston, der amerikanischen Ostküste.

Die Miniserie feiert ihre Schweizer Premiere am 19. November.

Apple TV

«Dickinson»

Das Apple-Original «Dickinson» geht im November in die finale dritte Staffel. Die historische Komödie handelt von der Poetin Emily Dickinson und wie sie als junge Frau ihre Stimme fand.

Die finale Staffel von «Dickinson» erscheint am 5. November auf Apple TV.

Kino

«Eternals»

Die Avengers sind nicht die einzigen Superhelden im Marvel Cinematic Universe (MCU), die mit ihren übernatürlichen Kräften immer und immer wieder versuchen, die Menschheit zu retten. Die Eternals wandeln seit Jahrtausenden im Verborgenen der Erde und beobachten und beeinflussen die Geschehnisse von ihren Verstecken. Nicht einmal Thanos war böse genug für ihr Einschreiten. Dies ist jetzt allerdings vorbei, als die sogenannten Deviants auftauchen. Diese sind uralt und die ältesten und gefährlichsten Feinde der Eternals. Und sie drohen, die Erde anzugreifen.

Marvel bietet auch bei «Eternals »ein Staraufgebot: Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington und Gemma Chan spielen im 26. Film des MCU, während Oskar-Preisträgerin Chloé Zhao Regie führte.

«Eternals» startet am 3. November in den Schweizer Kinos.

«Spencer»

In Hollywood war es in den letzten Jahren ruhig um «Twilight»-Schauspielerin Kristen Stewart. Nun ist sie zurück – als Lady Di. Der Film «Spencer» zeigt drei Tage im Leben von Diana Spencer.

Schweizer Kinos zeigen «Spencer» ab dem 5. November.

«House of Gucci»

Der Krimifilm« House of Gucci» handelt von der gleichnamigen Modefamilie. Der Mord an Gucci-Enkel Maurizio Gucci (gespielt von Adam Driver) wird dabei in den Vordergrund gerückt.

Kinostart ist der 25. November 2021.

«Eiffel in Love»

Der Spielfilm «Eiffel in Love» zeigt den Mann hinter dem Eiffelturm: Gustave Eiffel. Seine Geliebte (gespielt von Emma Mackey) inspirierte ihn, in den 1880er Jahren das Pariser Wahrzeichen zu bauen.

Der Biopic kommt am 18. November im Kino.

«Encanto»

Mirabel ist die Einzige in ihrer Familie, die keine magischen Fähigkeiten besitzt. Als aber die Magie in Gefahr gerät, ist sie die Einzige, die sie retten kann.

Der Disney-Film läuft ab dem 24. November im Kino.

