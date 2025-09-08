wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
Leben
Geld

Jackpot im Powerball von 1,8 Milliarden Dollar in den USA geknackt

A sign reads &quot;Powerball $1,800,000,000 Good Luck!&quot; at the Bluebird Liquor store in Hawthorne, Calif., on Friday, Sept. 5, 2025. (AP Photo/Damian Dovarganes) Powerball Jackpot
Der Jackpot lag bei 1,8 Milliarden Dollar.Bild: keystone

Glückspilze in den USA gewinnen 1,8-Milliarden-Jackpot in der US-Lotterie Powerball

In den USA gewinnen zwei Spieler den Mega-Jackpot im Powerball. Es ist der zweithöchste Gewinn in der Geschichte der US-Lotterie.
08.09.2025, 11:1108.09.2025, 11:11
Mehr «Leben»

Zwei Powerball-Spieler aus Missouri und Texas haben gemeinsam am späten Samstagabend den Jackpot von rund 1,8 Milliarden Dollar geknackt. Es ist der zweithöchste Gewinn in der Geschichte der US-Lotterie.

Die gezogenen Gewinnzahlen waren die weissen Kugeln 11, 23, 44, 61, 62 und die rote Powerball-Kugel 17.

Der Preis wird unter den beiden Gewinnern aufgeteilt. Jeder Gewinner kann zwischen einer Ratenzahlung von insgesamt 893,5 Millionen Dollar über 30 Jahre oder einer sofortigen Einmalzahlung von 410,3 Millionen Dollar wählen. Allerdings muss der Gewinn noch versteuert werden.

Das ist die Powerball-Lotterie

Powerball ist eine amerikanische Lotterie und bietet einer der grössten Jackpots weltweit. Das Spielprinzip bei Powerball ist folgendermassen:

Es müssen 5 von 69 Zahlen ausgewählt werden und zusätzlich eine weitere Zahl aus 26. Jackpots starten in der Powerball-Lotterie aktuell bei 40 Millionen Dollar. Wenn der Jackpot nicht geknackt wird, erhöht sich der Jackpot der nächsten Ziehung um mindestens 10 Millionen. (fak)

Mehr zu Lotto-Gewinnen:

Glückspilz gewinnt 230 Millionen: Das waren die grössten Jackpot-Gewinne weltweit
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lotto Strassenumfrage: Was würdest du kaufen?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
2
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
3
Rettet der Akkusativ!
4
Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe + Schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn
5
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
Meistgeteilt
1
BLUTMOND – hier sind 18 spektakuläre Bilder von Asien bis Atlantik
2
Riedi macht über 250 Plätze gut +++ Guerdat reitet in Calgary aufs Podest
3
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
4
Hype und Hetze: Daniel Küblböck wäre jetzt 40 – neue Dok ist schwere Kost
5
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
Goldener Löwe in Venedig für Jim Jarmusch
Der US-Regisseur Jim Jarmusch ist für seinen Film «Father Mother Sister Brother» mit dem Goldenen Löwen des Filmfestivals Venedig ausgezeichnet worden. Das gab die Jury bekannt.
Zur Story