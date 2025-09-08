Der Jackpot lag bei 1,8 Milliarden Dollar. Bild: keystone

Glückspilze in den USA gewinnen 1,8-Milliarden-Jackpot in der US-Lotterie Powerball

In den USA gewinnen zwei Spieler den Mega-Jackpot im Powerball. Es ist der zweithöchste Gewinn in der Geschichte der US-Lotterie.

Mehr «Leben»

Zwei Powerball-Spieler aus Missouri und Texas haben gemeinsam am späten Samstagabend den Jackpot von rund 1,8 Milliarden Dollar geknackt. Es ist der zweithöchste Gewinn in der Geschichte der US-Lotterie.

Die gezogenen Gewinnzahlen waren die weissen Kugeln 11, 23, 44, 61, 62 und die rote Powerball-Kugel 17.

Der Preis wird unter den beiden Gewinnern aufgeteilt. Jeder Gewinner kann zwischen einer Ratenzahlung von insgesamt 893,5 Millionen Dollar über 30 Jahre oder einer sofortigen Einmalzahlung von 410,3 Millionen Dollar wählen. Allerdings muss der Gewinn noch versteuert werden.

Das ist die Powerball-Lotterie

Powerball ist eine amerikanische Lotterie und bietet einer der grössten Jackpots weltweit. Das Spielprinzip bei Powerball ist folgendermassen:

Es müssen 5 von 69 Zahlen ausgewählt werden und zusätzlich eine weitere Zahl aus 26. Jackpots starten in der Powerball-Lotterie aktuell bei 40 Millionen Dollar. Wenn der Jackpot nicht geknackt wird, erhöht sich der Jackpot der nächsten Ziehung um mindestens 10 Millionen. (fak)