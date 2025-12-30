freundlich-1°
Italien: Grünes Licht für Produktion von alkoholfreiem Wein

Wine grower Adelino Pizzobon spills a bottle of Prosecco during a wine tasting at the Case Paolin farm, in Volpago del Montello, Italy, Monday, Oct. 15, 2018. (AP Photo/Luca Bruno, File)
Italienischen Wein soll es bald auch für alle geben, die keinen Alkohol trinken. Nämlich alkoholfrei. (Symbolbild)Bild: keystone

Italien produziert bald alkoholfreien Wein

30.12.2025, 11:40

Lange Zeit galt in Italien eine ungeschriebene Regel: Wein ohne Alkohol ist kein Wein. Doch nun öffnet sich das Land für die Produktion von entalkoholisiertem Wein.

Finanz- und Landwirtschaftsministerium in Rom unterzeichneten ein Dekret, mit dem der steuerliche Rahmen für die inländische Produktion alkoholfreier Weine offiziell festgelegt wird. Die italienische Weinindustrie hatte mehrere Monate auf das endgültige grüne Licht dafür gewartet.

epa11856167 Francesco Lollobrigida, Agriculture Minister of Italy (C), attends the EU Agriculture Ministers Council in Brussels, Belgium, 27 January 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
Er fan die Idee von italienischem Alkoholfreiem Wein erst gar nicht gut.Bild: keystone

Seit 2021 gilt Wein, dem der Alkohol entzogen wurde, in der Europäischen Union auch als Wein. Italien hatte sich lange Zeit gewehrt, diese Verordnung zu übernehmen. Traditionsbewusste Winzer fürchteten eine Verwässerung der italienischen Weinkultur. Auch Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida von der Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) sprach sich zunächst dagegen aus.

Klarer Rechtsrahmen fehlte seit einem Jahr

Vor gut einem Jahr jedoch die Kehrtwende: Italien reagierte auf die wachsende Beliebtheit von alkoholfreien und alkoholarmen Weinen (NoLo-Weinen – no and low alcohol) und machte den Weg für die Produktion von entalkoholisiertem Wein grundsätzlich frei. Ein klarer Rechtsrahmen dafür fehlte jedoch noch.

Das nun unterzeichnete Dekret schafft Klarheit bei Verbrauchssteuern, Genehmigungen und Vertrieb. Ausserdem regelt es Zulassung, Lagerung sowie administrative Pflichten und Transportvorschriften für NoLo-Weine. Damit können Weingüter laufende Projekte konkretisieren. Lollobrigida erklärte, es eröffneten sich neue Chancen.

NoLo-Weine langfristiger Wandel

Vertreter der Weinindustrie begrüssten den Schritt ausdrücklich. Die Nachfrage nach Weinen mit geringerem Alkoholgehalt könne nicht länger als Modeerscheinung betrachtet werden, sondern als langfristiger Wandel. (sda/dpa)

Tausende nehmen ihre Glühwein-Tasse vom Weihnachtsdorf mit – warum das illegal ist
Video: watson
