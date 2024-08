Noch vor ESC-Austragungsentscheid: Hotels in Basel beinahe ausgebucht

Ende des Monats wird die SRF da über entschieden, ob der Eurovision Song Contest 2025 in Genf oder in Basel ausgetragen wird.

Wenn es nach den Hotelbuchungen geht, hat Basel den Austragungsort für sich gewonnen. Denn: In der Deutschschweizer Stadt sind die Hotels für den ganzen Monat Mai 2025 praktisch ausgebucht, wie SRF berichtet. Und dies, obwohl auch das Datum noch nicht bekannt gegeben wurden.

In Basel würde der ESC in der St. Jakobshalle ausgetragen werden. Bild: Shutterstock

In Genf hingegen seien für den Mai 2025 noch Zimmer frei.

Möglicher Grund für die frühen Buchungen

Die frühen Reservationen sind wohl auf die hohen Preise vergangener Events und Messen zurückzuführen, vermutet Letizia Elia, Direktorin Basel Tourismus.

Nemo bringt den ESC in die Schweiz. Bild: keystone

Nicht alle Buchungen gehen auf Fans zurück. «Für ESC-Organisierende sind Zimmer gesichert worden – und zwar zu normalen Preisen», sagt Letizia Elia. Sie rechnet damit, dass das Organisations-Team während zweieinhalb Wochen rund 40'000 Übernachtungen in Anspruch nimmt. Auch in Genf seien Zimmer für Organisierende reserviert worden – so sei dies von der SRG für das Bewerbungsdossier gewünscht worden. (cst)