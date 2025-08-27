wechselnd bewölkt20°
DE | FR
burger
Leben
Gesundheit

Wer zu wenig trinkt, riskiert mehrere Krankheiten laut Studie

wasser trinken sport fitness
Positive Auswirkungen: Wassertrinken ist gesund und entlastet das Stresssystem.Bild: shutterstock

Studie zeigt: Wer zu wenig trinkt, riskiert mehrere Krankheiten

Viele Menschen trinken zu wenig und machen damit Stresssituationen unnötig schwer. Eine neue Studie zeigt, wie eng Wasserhaushalt und Stresshormone zusammenhängen.
27.08.2025, 19:1727.08.2025, 19:17
Melanie Rannow / t-online
Mehr «Leben»
Ein Artikel von
t-online

Stress im Alltag ist normal. Doch wie stark unser Körper auf Stress reagiert, hängt auch davon ab, ob wir genug trinken. Forscher der Liverpool John Moores University zeigen: Wer weniger als 1,5 Liter Wasser pro Tag trinkt, schüttet in Stresssituationen deutlich mehr Cortisol aus: ein Hormon, das langfristig krank machen kann.

Deutlich mehr Cortisol bei Wenigtrinkern

Für die Studie teilten die Forscher 32 gesunde junge Erwachsene in zwei Gruppen ein: Die eine trank wenig (unter 1,5 Liter), die andere viel (über 2,5 Liter). Beide Gruppen mussten sich einem Stresstest stellen, dazu zählten Kopfrechnen und ein simuliertes Vorstellungsgespräch.

Wie viel Wasser trinkst du durchschnittlich an einem normalen Tag?
An dieser Umfrage haben insgesamt 304 Personen teilgenommen

Das Ergebnis: Beide Gruppen waren gleich nervös, aber bei den Wenigtrinkern stieg der Cortisolspiegel deutlich stärker an. Das kann fatale Folgen für die Gesundheit haben: «Eine übertriebene Cortisol-Reaktion erhöht das Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes und Depressionen», sagte Studienleiter Neil Walsh.

Warum man Durst nicht trauen sollte

Auffällig war jedoch: Die Wenigtrinker fühlten sich nicht durstiger. Das zeigt, wie unzuverlässig Durst als Körpersignal ist. Denn schon bevor wir ihn spüren, leidet der Wasserhaushalt – mit Folgen für das Stresssystem.

Dieser Mechanismus steckt dahinter

Bei Flüssigkeitsmangel schüttet das Gehirn das Hormon Vasopressin aus. Es signalisiert den Nieren, Wasser zu sparen, und aktiviert gleichzeitig das Stresszentrum. Die Cortisolproduktion steigt.

Wie viel ist genug?

Laut Europäischer Lebensmittelbehörde (Efsa) sollten Männer täglich etwa 2,5 Liter, Frauen rund 2 Liter trinken, inklusive Kaffee, Tee und wasserreicher Lebensmittel. Bei Hitze, Sport oder Krankheit ist mehr Flüssigkeit nötig.

Die beste Kontrolle liefert der Blick in die Toilette: Hellgelber Urin deutet auf gute Flüssigkeitszufuhr hin, dunkler Urin auf Mangel. Wichtig ist auch, über den Tag verteilt regelmässig zu trinken, grosse Mengen auf einmal helfen nicht.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der US Open 2025
1 / 16
Die besten Bilder der US Open 2025

Emma Navarro schickt dem Ball ein Küsschen hinterher.
quelle: keystone / seth wenig
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sandsturm rollt über Arizona und Nevada
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A +++ Fix: Leverkusen holt Vazquez
2
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
3
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Hakenkreuze und Rassismus auf WhatsApp – die Lausanner Polizei hat gleich mehrere Probleme
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Vingegaard wieder Vuelta-Leader +++ YB-Frauen siegen in Champions-League-Quali
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
«Performative Male»: Was es mit dem neuen Männertyp auf sich hat
Woke Männer, die sich dem Feminismus verschrieben haben, sind immer häufiger auf den Strassen zu sehen. Doch stehen sie wirklich hinter den Idealen, die sie verkörpern?
Vergesst den vor Männlichkeit strotzenden «Alpha Male», denn es gibt es einen neuen Männertyp, der auf den Strassen zu sehen ist. Zu erkennen ist er unter anderem an Kopfhörern mit Kabeln, einer Stofftasche mit Labubu-Anhänger, einer weiten Vintage-Hose oder einer Perlenkette um den Hals. In der Hand hält der Mann einen Matcha Latte oder ein Buch von einer feministischen Ikone wie Sally Rooney.
Zur Story