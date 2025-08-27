wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Leben
Food

Wie wird meine Guacamole nicht braun? Eine Studie gibt Aufschluss

Die grossen Fragen des Lebens: Wie wird meine Guacamole nicht braun?

27.08.2025, 10:5827.08.2025, 10:58
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Mehr «Leben»

Es gibt diverse Meinungen darüber, was eine perfekte Guacamole ausmacht. Chunky oder cremig? Mit oder ohne Koriander? Wie viel Limettensaft, wenn überhaupt? Egal wieviele Zubereitungsarten es geben mag, über eine Sache sind wir uns alle einig: Guacamole darf nicht braun werden.

guacamole taquero avocado mexiko mexikanisch essen food
Bild: shutterstock

Um zu verhindern, dass angeschnittene Avocados – und damit auch Guacamole – braun werden, haben Hinz und Kunz alle möglichen Tipps und Tricks entwickelt: Den Kern drin lassen, Frischhaltefolie auf die Oberfläche drücken. Eine Schicht Öl über die Guac geben? Wasser? Bestimmt kennt auch ihr alle einen dieser Hacks.

Das renommierte Food-Portal Epicurious hat alle gemeinhin empfohlenen Methoden einer umfassenden Machbarkeitsstudie unterzogen. Deren Erkenntnisse lassen aufhorchen.

Aber zuerst mal eine Frage:

Warum verfärbt sich Guacamole braun?

Wird eine Avocado aufgeschnitten, beschädigt das Messer die Zellen der Pflanze und setzt sie Sauerstoff aus. Ein Enzym der Avocado namens Polyphenoloxidase interagiert mit Sauerstoff und verursacht eine Bräunung – daher der Begriff «Oxidation». Dieselbe chemische Reaktion ist auch für die Bräunung von Kartoffeln, Äpfeln und Bananen verantwortlich.

apfel banane avocado papiertüte papiersack tüte sack gemüse frucht vegi essen food
Bild: Shutterstock

Okay, lass uns eines gleich zu Beginn klarstellen: Im Kühlschrank wird die Guacamole ohnehin deutlich langsamer braun, egal welche Methode.

Und ebenfalls gleich zu Beginn: Gebräunte Guacamole ist für den Verzehr absolut unbedenklich.

Aaaaaber nicht gerade appetitlich – weshalb wir nun die Avocadobräunungsverhinderungsmethoden (boah – dieses Wort wollte ich schon immer mal schreiben!) Revue passieren lassen!

Inhaltsverzeichnis
Den Kern drin lassenMit einer halben Zwiebel aufbewahrenMit Wasser bedeckenMit Öl bedeckenMit Frischhaltefolie abdeckenMit Backtrennpapier abdeckenLimettensaft hinzufügenUnd hier die absolut zuverlässigste Methode, die garantiert immer klappt:Noch ein feines Guacamole-Rezept? Klar doch!

«Avocadobräunungsverhinderungsmethoden» 😂. Deutsch ist amigs schon eine geile Sprache.

Den Kern drin lassen

  • Note: 1
    (gem. Schweizer Schulnote, umgerechnet von der Epicurious-Studie, welche die US-Schulnote «F» gab)
  • Offenbar funktioniert diese Methode wenig bis gar nicht. Diese Probe sei über weite Teile stark gebräunt gewesen, «am meisten ausgerechnet um den Kern herum».
Avocado-Kerne ... wer will einen Avocado-Baum?
Bild: Shutterstock

Mit einer halben Zwiebel aufbewahren

  • Note: 1
  • Eine beliebte Methode, die online angepriesen wird: Die Schnittfläche einer halbierten Zwiebel auf die Oberfläche der Guacamole drücken und die Schüssel dann mit Plastikfolie abdecken. In der Studie wurde diese Methode mit verschiedenen Zwiebelsorten ausprobiert, aber jedes Mal waren die Ergebnisse wenig überzeugend. Die Guacamole verfärbte sich immer matt. Zudem: Schleimiger Zwiebelsaft sammelte sich auf der Oberfläche der Guacamole.

Mit Wasser bedecken

  • Note: 4
  • Die Idee dabei ist, eine dünne Schicht Wasser auf die Oberfläche der Guac zu geben, um den Kontakt mit Sauerstoff zu verhindern. Das Wasser wird dann vor dem Servieren abgegossen. Mit angeschnittenen Avocados, etwa, klappt dies ganz gut. Und mit dieser Methode wurde beim Test auch die Guacamole nicht braun. Aber ... bei der ungleichmässigen Oberfläche der Gauc war ein Teil des Wassers aufgesogen worden, sodass sie «eher wie Gazpacho als wie ein Dip aussah».
Avocado mit Kern, mit Öl überzogen. Hmm.
Bild: Shutterstock

Mit Öl bedecken

  • Note: 4,5
  • Wie die Wassermethode, jedoch mit Traubenkernöl (oder einem ähnlich geschmacksneutralen Öl). «Einige Klumpen Guacamole nahe der Öloberfläche wurden braun», so die Epicurious-Studie, aber grösstenteils behält sie ihre hellgrüne Farbe. Diese Methode verleiht der Guacamole jedoch einen leicht fettigen Anstrich, was nicht jedermanns Sache ist.

Mit Frischhaltefolie abdecken

  • Note: 6
  • Lebensmittelwissenschaftler Harold McGee bewies, dass das Andrücken von Frischhaltefolie auf die Oberfläche der Guacamole die effektivste Methode sei, um Sauerstoff fernzuhalten. Entscheidend ist dabei, dass die Frischhaltefolie bündig auf die Oberfläche der Guacamole gedrückt wird, um die Menge an Sauerstoff, der mit der Guacamole in Kontakt kommt, zu minimieren. Luftblasen unter einer zu lose aufliegenden Frischhaltefolie können das Vorgehen sabotieren.
So wird deine Guacamole nicht braun: Frischhaltefolie fest auf die übrig gebliebene Guacamole gepresst! https://www.fooduzzi.com/wp-content/uploads/2017/01/how-to-keep-guacamole-from-turning-brown-4.j ...
Bild: fooduzzi

Mit Backtrennpapier abdecken

  • Note: 5
  • Für alle, die keine Plastikfolie verwenden wollen: Die Studie hat die vorhin genannte Methode ausprobiert, aber mit einem Stück Backtrenn- oder Frischhaltepapier auf die Schüsselgrösse ausgeschnitten. Es klappte fast so gut wie mit Frischhaltefolie – aber nur fast, denn ganz so bündig mit der Gaucamole-Oberfläche geht es nunmal nicht.

Limettensaft hinzufügen

  • Note: 5,5
  • Ascorbinsäure (lies: Vitamin C) hilft, die Bräunung von Früchten wie Äpfeln, Bananen und Avocados zu verlangsamen. Diese Säure, die in Zitrusfrüchten zu finden ist, verhindert die Bräunung nicht, aber sie verzögert den Oxidationsprozess. In Tests wurde festgestellt, dass ein zusätzlicher Spritzer Limettensaft, der kurz vor der Lagerung darüber geträufelt wurde, die Guacamole auch nach einigen Stunden noch so frisch wie direkt nach dem Zubereiten hielt. Das Untermischen von 1-2 zusätzlichen Esslöffeln Limettensaft ist ebenfalls eine gute Methode, um den Dip grün zu halten – sofern man eine besonders limettenlastige Guacamole mag.
ramen hacks essen food limette frucht
Bild: shutterstock

Da hätten wirs, also: Frischhaltefolie fest randrücken!

Und für alle, die Frischhaltefolie nicht mögen, den Geschmack von Limettensaft aber sehr wohl, gibt es die Limetten-Methode.

Und hier die absolut zuverlässigste Methode, die garantiert immer klappt:

  • Guacamole aufessen.
  • Hey, nein, echt jetzt – so schwierig ist das nicht abzuschätzen, wie viele Avocados du nun brauchst. Ach, du bist alleine und magst keine ganze Avocado aufessen? Really? Doch, das schaffst du.
guacamole tortilla chip nachips blue corn mexiko avocado koriander chili dip essen food vegetarisch vegan
Bild: Shutterstock

Noch ein feines Guacamole-Rezept? Klar doch!

Ja, ja, wie eingangs erwähnt, gibt es kein endgültiges, einzig richtiges Rezept. Die folgende Zubereitungsmethode wurde mir aber von ziemlich allen meinen mexikanischen Freunden empfohlen. Man nehme:

  • Hass-Avocados (Menge nach Geschmack und Vorlieben)
  • ein wenig rote oder weisse Zwiebel, sehr fein geschnitten (Menge nach Geschmack und Vorliebe)
  • frisch gepresster Limettensaft (Menge nach Ge- ... ach, ihr versteht schon.)
  • Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
  • bei Bedarf: frischer Koriander, fein geschnitten
  • bei Bedarf: frische Chilis (Jalapeños, etwa), fein geschnitten
avocado kochen essen food entsteinen guacamole messer vegi gemüse
Bild: shutterstock

«Rezept» ist wohl zu grosses Wort, denn hier macht man alles nach Geschmack und nach Vorlieben.

  • Avocados, Zwiebel, Limettensaft, Salz – eigentlich braucht es nicht mehr. Vermeidet die Zugabe von Sauerrahm oder Mayonnaise, wie es gewisse White People gerne machen. Und irgendwelche Fertiggewürzmischungen braucht es noch weniger.
  • Zerdrückt die Avocado mit einer Gabel, bis es die gewünschte Konsistenz hat – es darf ruhig ein wenig chunky sein. Die pürierte Version könnt ihr dann im Altersheim essen.
  • Die weiteren Zutaten mit derselben Gabel untermischen. Nach Geschmack und nach Common Sense. Fängt mit wenig an, damit ihr immer noch nachträglich hinzufügen könnt.
  • Guacamole wird oft als milde Beilage serviert, um der Schärfe der anderen Gerichte entgegenzuwirken. Deshalb sollte man Chilis nur beigeben, wenn die Guac separat als Dip o.Ä. serviert wird.
  • Ja, ja – ihr armen Siecher, die zwei der Geruchsrezeptor-Gene vom Typ OR6A2 geerbt habt und deshalb Koriander eklig findt, dürft natürlich den Koriander weglassen.

Food! Essen! Yeah!

watson hat die BESTEN. CHIPS. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit
von Oliver Baroni
296
So, jetzt! 11 superfeine Salate für einen besseren Sommergenuss. Go, go, go!
von Oliver Baroni
111
Funktioniert Wodka-Wassermelone wirklich? Wir wagen den Versuch
von Oliver Baroni
144
Manchmal muss es einfach Pasta sein. Und im Sommer sind's diese 5 Rezepte hier
von Oliver Baroni
99
12 einfache Tipps für einen spürbar besseren Pastagenuss
von Oliver Baroni
196
Kommentar
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Brunch doof findet?
von Oliver Baroni
134
Ich habe DROGEN-EIER probiert. Bin ich nun süchtig?
von Oliver Baroni
49
Okay, ich habe versucht, die Dubai-Schoggi zuhause zu machen – und: Boah!
von Oliver Baroni, Nico Bernasconi
76
videovideo
So geht das perfekte gekochte Ei – sagt die Wissenschaft. Wir machen den Selbsttest
von Oliver Baroni, David Indumi
95
videovideo
Alles, was du über Sriracha weisst, ist FALSCH 😳
von Oliver Baroni
53
videovideo
Britisch? Indisch? Bengalisch? Bei Chicken Tikka Masala ist alles anders, als du denkst
von Oliver Baroni
49
Und NUN: Das grosse Veganer-vs-Karnivoren-Bullshit-Bingo!
von Oliver Baroni
109
Kommentar
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
von Oliver Baroni
225
Bambusratte? Riesensalamander? Dieser chinesische YouTube-Star kocht dir alles
von Oliver Baroni
54
videovideo
Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂
von Oliver Baroni
153
videovideo
15 Rezepte, die du als Erwachsener beherrschen solltest
von Oliver Baroni
178
videovideo
Ich war am Cooper's Hill Cheese Rolling ... und OMG, WAR DAS GEIL
von Oliver Baroni
49
videovideo
Schweizer Gerichte, die die Welt nicht versteht
von Oliver Baroni
455
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Liebe Hipster-Restaurants: WIR WOLLEN TELLER, VERDAMMT!
1 / 30
Liebe Hipster-Restaurants: WIR WOLLEN TELLER, VERDAMMT!
Fish & Chips in einer Gartenkiste, Tartare in einer Giesskanne, Erbsenmus in einem Blumentopf. Idioten in der Küche.
quelle: twitter/wewantplates / twitter/wewantplates
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Baroni Geraffeltes Ei
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
34 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
34
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A +++ Fix: Leverkusen holt Vazquez
2
Trump wird Diktator – nicht nur für einen Tag
3
Tiktok-Trend: Experten warnen eindringlich vor «männlicher» Diät
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
2
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
3
Almaty schreibt Geschichte +++ Stuttgart zittert sich weiter +++ Gaudu neuer Vuelta-Leader
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Alles ausser ein Blitz – Kugelstosser läuft die 100 m an der WM in 15,66 s
Alles zu Taylor Swifts Verlobung – und wie teuer der Ring ist
Swifties auf der ganzen Welt jubelten wegen der Verkündung der Verlobung vom Popstar mit Footballer Travis Kelce. Wir haben alle Fakten zu Ring, Kleid und Gratulanten.
Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt hat sich verlobt. Der Glückliche ist Travis Kelce: Footballstar, Podcaster und Unternehmer. 2016 suchte er sogar im TV in der Datingshow «Catching Kelce» die Liebe. Dies muss er nun nicht mehr, denn mit Taylor Swift hat er seine Traumfrau gefunden.
Zur Story