Louis Morano ist Cliff Diver und mit seinem Videos in den sozialen Medien äusserst beliebt. Bild: instagram/dr

Interview

Dieser junge Schweizer hat mit einem Sprung von einer Klippe einen Weltrekord gebrochen

Der 18-jährige Louis Morano aus dem Kanton Waadt ist Klippenspringer. Der junge Mann mit 95'000 Followern auf Instagram erzählt, was ihn am Extremsport fasziniert.

Yoann Graber Folge mir

Mehr «Sport»

Louis Morano, alias «Louis Flips», ist erst 18 Jahre alt, hat aber bereits 95'000 Follower auf Instagram. Der junge Lausanner ist einer der bekanntesten Vertreter einer Disziplin, die dort sehr beliebt ist. Cliff Diving. Auf Deutsch: Klippenspringen.

Diese Akrobaten vollbringen wahre Meisterleistungen, die Mut und Virtuosität vereinen. Louis Morano beispielsweise springt aus 40 Metern Höhe und vollführt Saltos und Drehungen. Der junge Romand wird am Donnerstag, 28. August, um 12.30 Uhr in Saint-Prex (VD) zu sehen sein. Im Rahmen der Wohltätigkeitsveranstaltung «Swim4lemanhope» wird er vom Sprungbrett am Strand von Chauchy aus eine Vorführung geben. Léman hope ist ein Verein, der Spenden für junge Menschen sammelt, die sich im Kampf gegen den Krebs befinden, und ihnen Kreuzfahrten auf dem See anbietet.

Louis Morano erzählt uns hinter den Kulissen von seinem Sport, dem Klippenspringen. Eine aussergewöhnliche Disziplin.

Was denkt man kurz bevor man von einer Klippe springt, wenn man oben steht?

Louis Morano: Das hängt vom Sprung ab. Wenn man sicher ist, dass man ihn schafft, visualisiert man die Abfolge der Figuren, die Anlaufschritte und stellt sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Zum Beispiel, dass die Freunde an der richtigen Stelle im Wasser stehen oder dass keine Steine in der Nähe sind. Dann zähle ich mental von 10 bis 1 herunter und los geht's!

«Im letzten Moment, kurz vor dem Absprung, den Plan ändern ist gefährlich.»

Und wie ist es bei einem komplizierteren Sprung?

Wenn es höher ist oder die Technik anspruchsvoller ist, hinterfragt man kurz vor dem Sprung alles noch einmal. Man fragt sich: «Lohnt es sich wirklich, so ein Risiko einzugehen?» Wenn man sich mental oder körperlich nicht bereit fühlt, wenn man zögert, ist es besser, aufzugeben und sein Leben nicht zu riskieren. Es ist sehr wichtig, auf sich selbst zu hören. Mir ist es oft passiert, dass ich einen schwierigen Sprung auf später verschoben habe, weil ich im letzten Moment kein gutes Gefühl dabei hatte.

Was ist also das Rezept, um sich sicher genug zu fühlen und loszulegen?

Ich mache mir gerne im Voraus eine kleine Liste mit Tricks (Figuren), die ich gerne machen möchte. Bis zum Tag vor einem Sprung passe ich diese Liste an. Ich ändere sie oft. Ich sage mir dann vielleicht: «Nein, wenn ich diese Figur morgen mache, wird es zu schwierig …». Oder im Gegenteil: «Ah! Die könnte ich auch noch machen!» Normalerweise versuche ich, wenn ich an einen Spot gehe, unabhängig von der Höhe, einen Sprung zu schaffen. Aber ich passe den technischen Schwierigkeitsgrad an die Höhe an. Und es gibt eine Sache, die man wirklich vermeiden sollte …

… welche?

Im letzten Moment, kurz vor dem Absprung, den Plan ändern. Das ist mir schon passiert, aber es ist gefährlich. Man kann sich die Abfolge der Figuren nicht mehr vorstellen und läuft Gefahr, durcheinander zu kommen. Ich habe Freunde, die das gemacht haben, und sie sind beim Aufprall im Wasser auf den Bauch gefallen.



Haben Sie schon einmal einen grossen Schreck erlebt?

Ja, und das war vor nicht allzu langer Zeit, im Februar, in der Region Annecy. Es war mein erster grosser Sprung des Jahres, ein 25-Meter-Sprung, nachdem ich den ganzen Winter über fast ausschliesslich im Schwimmbad trainiert hatte. Ich habe eine zu komplizierte Figurenfolge versucht, die ich noch nie zuvor gemacht hatte. Es war auch ziemlich windig und kalt, ich glaube, das hat mich verunsichert. Einmal habe ich statt einer halben Drehung eine ganze Drehung gemacht. Ich hatte Angst, ich war verloren. Glücklicherweise konnte ich meinen Sprung korrigieren. Ich hatte das Glück, dass ich immer Blickkontakt zum Wasser hatte und mein Muskelgedächtnis aktiviert war. Ich war wie im Autopilot-Modus. Das verdanke ich den vielen Trainingsstunden, in denen wir die Figuren wiederholen.

Wo und wie trainieren Sie genau?

Ich versuche, ein- bis zweimal pro Woche ins Schwimmbad zu gehen, um vom Sprungbrett zu springen. Im Winter gehe ich ins Schwimmbad Mon-Repos, wo es 1-Meter- und 3-Meter-Sprungbretter gibt. Dort kann ich meine Sprünge trainieren und die Bewegungen genau analysieren. Aber sobald mein Sprung vier Drehungen umfasst, ist es unmöglich, die gesamte Abfolge vom 3-Meter-Brett auszuführen. Im Sommer gehe ich daher auch gerne ins Freibad Bellerive, wo es ein 10-Meter-Sprungbrett gibt. Und ich gehe grundsätzlich immer mit mindestens einem Kumpel hin.



«Ich möchte das Klippenspringen nicht zu meinem Beruf machen, es soll ein Hobby bleiben.»

Zu zweit motiviert das?

Ja, genau, man feuert sich gegenseitig an und spornt sich an. Aber ein Freund spürt auch, wenn man unsicher ist, zögert, und kann einen davon abhalten, das Risiko einzugehen. Wir nutzen die Anwesenheit des anderen auch, um unsere Sprünge zu filmen: Das ist sehr praktisch, um unsere Leistung zu analysieren und zu wissen, was wir beispielsweise verbessern müssen.



Videos eignen sich auch gut für soziale Netzwerke. Sie haben übrigens 95'000 Follower auf Instagram. Das ist eine beeindruckende Zahl für einen 18-jährigen Schweizer!

Ja, aber ich springe nicht, um auf Instagram bekannt zu werden. Ich habe keinerlei Interesse daran, Influencer zu werden oder meinen Account professionell zu betreiben. Ich möchte authentisch bleiben. Ausserdem poste ich regelmässig Fotos aus meinem Privatleben, mit meinen Freunden oder meiner Freundin. Und ich verwalte meinen Account selbst. Ich möchte das nicht zu meinem Beruf machen, es soll ein Hobby bleiben.

Könnten Sie heute davon leben?

Nein, ich verdiene nur Taschengeld und bekomme zum Beispiel Kleidung. Ich arbeite mit kleinen lokalen Marken zusammen, die mich so bezahlen, wenn ich in meinen Storys oder Posts für sie werbe. Um davon leben zu können, müsste ich das zu 100 Prozent machen. Aber wie ich bereits gesagt habe, ist das nicht meine Absicht. Nach dem Gymnasium möchte ich ab nächstem Jahr Sport an der Universität studieren. Aber ich muss zugeben: Es ist natürlich immer cool, einen schönen Sprung, den man gemacht hat, mit anderen teilen zu können. Ich habe mich gefreut, dass einige meiner Videos 30 Millionen Aufrufe erreicht haben.

Wird man Sie in Lausanne auf der Strasse erkannt?

Ja, manchmal, und das ist ziemlich nett. Im Schwimmbad sprechen mich regelmäßig junge Leute an, die Sprünge machen. Oder wenn ich ein Geschäft betrete, höre ich: «Ah! Bist du Louis Flips?!» Es amüsiert mich übrigens, meinen Spitznamen Flips zu hören. Und manchmal posiere ich für ein paar Selfies. Es ist schön zu sehen, dass meine «Arbeit» anerkannt wird. Es wärmt mir immer das Herz, wenn ich sehe, dass Menschen mir folgen und mögen, was ich tue.



Was motiviert Sie eigentlich dazu, von Klippen zu springen?

Es macht mir einfach Spass. So kann ich reisen, nette Leute kennenlernen, wunderschöne Naturlandschaften entdecken und mich an Wasserfällen oder im Meer austoben. Und dann ist da noch das Gefühl, über sich selbst hinauszuwachsen. Ich liebe es, meine Grenzen zu erweitern. Ich bin mir zwar immer der Risiken bewusst, aber ich probiere trotzdem gerne neue Tricks aus, selbst an Orten, die ich gerade erst entdeckt habe. Ein paar Meter mehr, eine Drehung. Es gibt eine impulsive Seite. Ich habe immer das Bedürfnis, den Sprung gegenüber dem vorherigen noch schwieriger zu gestalten. Und wenn man als Erster einen neuen Spot entdeckt, ist das auch grossartig!

«Ich kenne jemanden, der seine Leistungen auf Instagram übertreibt. Er schreibt, dass er 52 Meter gesprungen ist, obwohl es nur 36 waren.»

Und wenn Sie sehen, dass jemand anderes von einer höheren Höhe gesprungen ist oder einen technisch schwierigeren Sprung geschafft hat, motiviert Sie das auch, über sich hinauszuwachsen?

Natürlich reizt es einen, wenn man sieht, dass andere etwas Besonderes leisten. Aber ich betrachte meinen Sport wirklich nicht als Wettbewerb. Im Gegenteil: Wenn ein anderer Springer eine Leistung schafft, freuen wir uns alle. Denn das bringt unsere Disziplin voran. Ausserdem kennen wir uns fast alle. Deshalb freuen wir uns, wenn jemand einen schwierigen Sprung schafft, ohne sich zu verletzen. Diese Solidarität ist auch das Schöne an unserem Sport.

Gibt es denn keinen Wettstreit um die meisten Klicks, wer von der höchsten Klippe springt?

Mich interessiert das überhaupt nicht. Aber ich kenne jemanden, der seine Leistungen auf Instagram übertreibt. Er schreibt, dass er 52 Meter gesprungen ist, obwohl es nur 36 waren. Die Leute, die seine Videos sehen, glauben ihm das. Das ist schade, denn es schadet dem Image unseres Sports.



Kommen wir wieder zu etwas Positivem: Was ist Ihre schönste Erinnerung an einen Sprung?

Puh, das ist schwierig, da haben Sie mich auf dem falschen Fuss erwischt! (lacht) Ich glaube, es war mein erster 40-Meter-Sprung im Mai 2024. Der beste Sprung meiner gesamten Karriere. Ich war 16 Jahre alt. Es war ein unglaubliches Gefühl, ich hatte eine ganze Saison lang dafür trainiert. Übrigens ist das bis heute ein Weltrekord. Ich bin der jüngste, der jemals diese Höhe gesprungen ist. Auch wenn es nicht mein Ziel ist, Rekorde zu brechen, bin ich doch stolz darauf.

Sie stehen also im Guinness-Buch?

Nein, denn damals wusste ich nicht, wie ich dort erscheinen konnte. Ich wusste nicht, dass man sich an sie wenden musste. Ich wollte einfach nur meinen Sprung machen, ich war nicht in dieser Stimmung. Erst später erfuhr ich von Leuten, dass ich einen Weltrekord gebrochen hatte. Aber Sie bringen mich auf eine Idee: Wenn ich eines Tages Zeit finde, werde ich vielleicht doch das Guinness-Buch kontaktieren! (lacht)