Mama Cax – Model, Aktivistin, Prothesenträgerin und von Google geehrt

Am 8. Februar 2019, also genau vor vier Jahren, gab die 30-jährige Mama Cax ihr Debüt auf dem Laufsteg der grossen New York Fashion Week. Eigentlich unspektakulär – doch das Leben von Cax war alles andere als das.

Cacsmy Brutus kam 1989 in Brooklyn, New York, zur Welt, wuchs danach aber in Haiti auf. Als sie 14 Jahre alt war, wurden bei ihr ein Knochensarkom, also ein Tumor im Skelett, sowie Lungenkrebs diagnostiziert. Damals gaben ihr die Ärzte noch drei Wochen zu leben.

Bild: imago

Zwei Jahre später erhielt Mama Cax eine Hüftprothese, die versagte und zur Amputation ihres rechten Beins führte. Später sagte sie, dass es mehrere Jahre dauerte, bis sie ihr Selbstvertrauen zurückgewann, und dass sie ihre Beinprothese mehrere Jahre lang versteckte.

Das «fehlende Puzzlestück»

Eine Zeitlang sei es ihr damit sehr schlecht gegangen, sagte sie 2019 in einem Interview mit «MSNBC». Irgendwann habe sie aber beschlossen, das beste daraus zu machen und für andere den Umgang mit Behinderungen zu verändern. Sie begann, farbenfrohe Beinprothesen zu tragen und diese in ihre Outfits zu integrieren.

Bald sei eine Modelagentur auf sie zugekommen und wollte Cax für ihre Kampagne buchen. 2017 trat sie in ihrem ersten Werbespot auf und unterschrieb bald darauf bei der Modelagentur JAG Models in New York. Sie lief unter anderem bei Shows für Chromat und Rihannas Fenty Beauty über den Laufsteg, später arbeitete sie auch für Werbekampagnen wie diejenigen von Tommy Hilfiger und Sephora.

Damit wurde Cax auch zu einer ausgesprochenen Aktivistin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Mode. Bei Castings wolle sie das «fehlende Puzzlestück in einem Raum voller schönen Frauen sein», sagte sie gegenüber «MSNBC». Auf Instagram zelebrierte die New Yorkerin die Mode und integrierte ihre Beeinträchtigung dabei bewusst, zum Beispiel anhand ihrer unterschiedlichen Prothesen – oder auch ganz ohne.

Im Interview sprach sie auch über ihre Hobbies: Schwimmen, Yoga, Rollstuhlbasketball und Klettern. Ob Klettern nicht wahnsinnig schwer sei für sie, wurde Cax gefragt. «Es ist buchstäblich schwer für jeden», lautete ihre Antwort.

Mama Cax verstarb Ende 2019

Während ihres Aufenthalts in England im Dezember 2019 wurde Cax wegen starker Bauchschmerzen und Blutgerinnseln in der Lunge ins Spital eingeliefert, wo sie am 16. Dezember 2019 verstarb.

Und falls du dich gefragt hast, weshalb deine Suchmaschine gerade anders aussieht: Heute ehrt Google Mama Cax mit einem farbenfrohen Doodle.

Bild: screenshot: google

(lak)