«Wieso ich?» – Zippo-Feuerzeuge aus dem Vietnamkrieg

«Wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel – weil ich meine Zeit in der Hölle verbrachte.» Bild: youtube

«Wieso ich?» – Feuerzeuge aus dem Vietnamkrieg

Oliver Baroni Folge mir

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In «The Things They Carried», Tim O'Briens klassischem Roman über den Vietnamkrieg, fungieren die Dinge, die die Soldaten mit sich tragen, als Fenster in ihr Leben. Ebenso verhält es sich mit den damals in den US-Streitkräften standardmässig ausgegebenen Zippo-Feuerzeugen. Diese wurden häufig mit Gravuren personalisiert.

Heute stellen diese eine wichtige historische Quelle dar, um die verschiedenen Stimmungen und Gefühle der jungen Wehrpflichtigen kollektiv einzufangen, die in den Konflikt hineingezogen wurden: ...

... Mal humoristisch, mal tragisch, vielfach pazifistisch – aber stets Zeitzeugen eines länderübergreifenden Traumas, das sich in Echtzeit entfaltete.

«Bitte! Erzähl mir nichts über Vietnam, denn ich war dort.»

«Ich liebe die verf*ckte Armee, und die Armee liebt es, mich zu f*cken.»

Jahrzehnte später, während des Irakkriegs (2003–2011) wurde von offizieller Seite viel darüber gesprochen, wie wichtig das Ziel sei, «die Herzen und Köpfe der Bevölkerung zu gewinnen». Doch bereits im Vietnamkrieg war dies offizielle Doktrin – und zwar eine, die von den Soldaten vor Ort alsbald als leere Worte wahrgenommen wurde, angesichts der brutalen Realität ihrer militärischen Taktiken.

«Lass mich dein Herz und deinen Kopf gewinnen, oder ich brenne dir deine verdammte Hütte nieder.»

«Kämpfer bei Tag, Liebhaber bei Nacht, Trinker aus eigener Entscheidung, Marine aus Versehen.»

«Das Einzige, was ich davon habe, einen Menschen zu töten, ist der Rückstoss meines Gewehrs.»

«Für Frieden zu töten war wie für Jungfräulichkeit zu f*cken.»

Und immer wieder dieser Spruch hier:

«Wir, die Unwilligen, angeführt von den Unqualifizierten, um die Unglücklichen zu töten, sterben für die Undankbaren.»

Wobei es diverse Variationen davon gab – etwa:

«Wir, die Unwilligen, ausgebildet von den Unfähigen, um das Unmögliche zu tun für die Undankbaren ... 10 Minuten zu spät.»

«The Angreifer. Zusammenhalt. Black Power.»

Der Vietnamkrieg war der erste grössere Konflikt, in dem die US-Streitkräfte nicht rassengetrennt waren. Das bei allen GIs verbreitete Gefühl, entbehrliches Kanonenfutter zu sein, war natürlich auch unter den schwarzen Soldaten zu spüren und förderte deren Bedürfnis nach Solidarität und Gemeinschaft.

«Du bist deiner Hautfarbe treu. Verstell dich nicht, sei ganz du selbst – schwarz und stolz darauf –, denn wir sind Gewinner.»

«Man hat nicht wirklich gelebt, bevor man nicht fast gestorben ist. Das Leben hat einen Geschmack, den die Beschützten niemals kosten werden.»

«Wir sind gekommen, weil wir an etwas glauben. Wir gehen, weil wir desillusioniert sind. Wir kommen zurück, weil wir verloren sind. Wir sterben, weil wir entschlossen sind.»

«Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, erst dann wird es eine Chance für wahren Frieden geben.»

«35 Abschüsse. Und wenn du meinen Körper am Bergen bist – f*ck dich!»

Und immer wieder:

«Krieg ist die Hölle.»

Wobei, genauer:

«Krieg ist die Hölle, doch der tatsächliche Kampf ist ein Hurensohn.»

Und dann gibt es die Inschriften, die nur noch herzzerreissend sind:

«Für Mama – von einem einsamen Fallschirmjäger.»

«Ich bin hierhergekommen und habe eine liebe Familie und ein wunderbares Mädchen zurückgelassen, das ich liebe. Aber eines Tages werde ich nach Hause zurückkehren.»

«Wer auch immer dies liest, wird wissen, dass es für mich nur ein einziges Mädchen gibt, und ihr wunderschöner Name ist Beverly Dennington. Ich liebe sie so, so sehr.»

Andere verarbeiten ihre Erfahrungen mit etwas Galgenhumor:

«Meine Güte. Noch eine Mission.»

«Es war ein hartes Jahr.»

«Frag nicht, was dein Kopf für dich machen kann, sondern was du für deinen Kopf machen kannst.»

«Surfen kannst du später.»

«Wenn ich sterbe, begrabt mich mit dem Gesicht nach unten, damit die ganze Welt meinen Arsch küssen kann.»

«Eine saugende Brustwunde ist ein Zeichen der Natur, dir zu sagen, dass du in einen Hinterhalt geraten bist.»

Und immer wieder die wohl universelle Frage, die sich viele auf beiden Seiten des Konflikts stellten:

«Wieso ich?»