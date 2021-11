Wieso die SpaceX Astronauten heute in Windeln auf die Erde zurückkehren

Fast 200 Tage hat sich die vierköpfige Crew im All aufgehalten. Jetzt steht die Rückkehr an – mit einem kleinen Problem ...

Die Rückkehr aus dem All ist nie einfach. Für die Space-Crew, bekannt als «Crew-2», ist sie nun noch eine Spur mühsamer geworden: Die Toilette der SpaceX-Kapsel ist kaputt. Dies bestätigte NASA Astronaut Megan McArthur an einer Pressekonferenz am Wochenende.

Die vierköpfige Crew wird ihre Anreise unter etwas anderen Umständen antreten. Bild: keystone

Sie nimmt es allerdings ziemlich gelassen. Natürlich sei es suboptimal, aber sie seien darauf vorbereitet, sagte sie mit einem Lachen.

Denn sie haben bereits eine Lösung: Windeln.

Oder wie die NASA es nennt: «Saugfähige Unterwäsche».

Die Raumfahrt sei voll von kleinen Herausforderungen und dies sei lediglich eine mehr, um die sie sich während dieser Mission kümmern müssten, so McArthur weiter.

Im April, als sie sich zum letzten Mal in der Kapsel aufhielten, hatte sich das Toiletten-Problem zum ersten Mal bemerkbar gemacht. Das Abfallsystem funktionierte nicht korrekt, was zu einem Urin-Leck geführt hatte. Daraufhin mussten ausführliche Tests durchgeführt werden, um festzustellen, ob der ausgetretene Urin irgendwelchen Schaden angerichtet hatte.

Dies schien nicht der Fall gewesen zu sein und so ist die Rückkehr in derselben Kapsel möglich – auch wenn nun auf die Benützung der Toilette verzichtet werden muss. Bei günstigen Wetterverhältnissen wird die Crew gemäss der NASA frühestens heute um 22:33 Uhr EST vor der Küste in Florida im Wasser landen.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass beim Eintritt in die Erdatmosphäre nirgendwo etwas ungewünscht austritt. (saw)