ARD-Moderator grillt deutschen Spitzenpolitiker – mit einer (1) simplen Frage

In der Hoffnung, die Wahlen noch zu seinen Gunsten drehen zu können, ruft CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet das «Zukunftsteam» ins Leben. Das Problem: Kaum jemand kennt die Mitglieder. Nicht mal die Teammitglieder selbst.

In drei Wochen findet in Deutschland die Bundestagswahl statt – und der Wahlkampf ist in vollem Gange. Für die Union sieht es zurzeit nicht gut aus: Umfragen zeigen, dass die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz an der Spitze liegt, während CDU/CSU an Zustimmung verlieren.

>> Die aktuellen Umfragen findest du hier

Aus diesem Grund setzt Armin Laschet, Kanzlerkandidat der CDU, nun kurzfristig auf ein sogenanntes «Zukunftsteam». Je 4 Expertinnen und Experten sollen ihm zur Seite stehen. Diese …