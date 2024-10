Sean «Diddy» Combs: Der Rapper wird des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Bild: www.imago-images.de

P. Diddy hat drei Promis heimlich auf Sexparty gefilmt – Videos sollen versteigert werden

Rapper Sean «Diddy» Combs soll heimlich prominente Gäste auf Sexpartys gefilmt haben. Videoaufnahmen sollen jetzt zum Verkauf stehen.

Dinah Rachko / t-online

Rapper Sean «P. Diddy» Combs sitzt derzeit in Brooklyn, New York, in Untersuchungshaft, steht bald vor Gericht. Der Grund: Ihm wird Menschenhandel und sexueller Missbrauch vorgeworfen. In einer Sammelklage von 120 mutmasslichen Opfern ist auch von minderjährigen Opfern die Rede. Wie verschiedene US-Medien berichten, soll Combs Sexpartys mit prominenten Gästen gefeiert und sie dabei heimlich gefilmt haben. Nun spricht auch eine Anwältin von drei Videos, auf denen A-Promis zu sehen seien.

In einem Interview mit dem US-TV-Sender NewsNation berichtet Juristin Ariel Mitchell-Kidd von nicht namentlich genannten Personen, die nach eigenen Angaben Kopien der Aufnahmen haben: «Die Personen, die mich kontaktiert haben, behaupteten, sie hätten drei verschiedene Videos mit drei verschiedenen Prominenten, darunter Diddy, sowie ein Viertes mit einem Prominenten ohne Diddy, aber in einer kompromittierenden Situation mit jemandem.» Mitchell-Kidd habe selbst keinen Einblick in das Videomaterial erhalten, berichtet jedoch, dass es in einem von Combs' Anwesen entstanden sein und A-Promis zeigen soll.

Videos sollen versteigert werden

Die Nachfrage, ob die Videos womöglich veröffentlicht werden könnten, bejaht Mitchell-Kidd. «Ich höre Gerüchte, dass zumindest ein grosses Netzwerk, womöglich auch zwei, versuchen, das Videomaterial zu ersteigern», so Mitchell-Kidd.

Sie rät einem Prominenten, der auf einem der Videos zu sehen sei und sie kontaktiert habe, das Material selbst zu ersteigern. «Diese Person hat die Möglichkeit, es zu kaufen. Wenn ich sie wäre, würde ich es auf jeden Fall kaufen», so die Juristin. «Der einzige Weg, Kontrolle darüber zu erhalten, ist es zu besitzen. Und der einzige Weg, es zu besitzen, ist es zu kaufen», sagt sie. Welche Stars auf den Videos zu sehen sein sollen, sagte sie nicht.