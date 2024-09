People-News

Sean Combs: Zwölfte Frau wirft P. Diddy Vergewaltigung vor

Eine weitere Frau wirft dem Rapper P. Diddy vor, sie mehrfach brutal vergewaltigt zu haben. In der Folge sei es auch zu einer Schwangerschaft gekommen.

Sean «Diddy» Combs sieht sich erneut schweren Vorwürfen ausgesetzt. In einer weiteren Zivilklage, die nun eingereicht wurde, wirft eine Frau, die unter dem Pseudonym Jane Doe auftritt, dem Rapper und Musikproduzenten vor, sie mehrfach unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Doe ist die inzwischen zwölfte Frau, die Combs sexuellen Missbrauch vorwirft.

Laut der am Freitag in New York eingereichten Klageschrift behauptet die Klägerin, sie sei mehrmals gegen ihren Willen unter den Einfluss von Alkohol und unbekannten Substanzen gesetzt und daraufhin sexuell missbraucht worden. Die Vorfälle, so Doe, erstreckten sich über einen Zeitraum von vier Jahren – von Herbst 2020 bis Sommer 2024. In dieser Zeit stand Combs bereits im Fokus mehrerer anderer Zivilklagen und war Gegenstand einer landesweiten Untersuchung.

Mutmassliches Opfer geschwängert?

Die Klage beschreibt, dass Combs Doe bei mehreren Gelegenheiten gezwungen habe, ihm eine «Show» vorzuführen, während er ihr Alkohol und Drogen verabreichte. Die Klägerin behauptet, sie sei danach wiederholt ohne Erinnerung an die Ereignisse mit blauen Flecken und Verletzungen aufgewacht. Laut ihrer Darstellung habe dieses Verhalten bis Juli 2024 angehalten.

In einem in der Klageschrift erwähnten Vorfall aus dem April 2022 wirft Doe Combs vor, sie gegen ihren Willen zu vaginalem Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben. Ein weiterer Vorfall im Frühjahr 2022 beschreibt, dass Doe mit blauen, stark verletzten Füssen aufwachte, ohne zu wissen, wie sie diese Verletzungen erlitten habe.

Ein weiterer mutmasslicher Vorfall im Juli 2022 soll zu einer Schwangerschaft geführt haben, nachdem sie nach eigenen Angaben erneut betäubt und sexuell missbraucht wurde. Laut der Klage habe ein Mitarbeiter von Combs wiederholt Kontakt zu ihr aufgenommen und sie aufgefordert, die Schwangerschaft abzubrechen. Später erlitt sie eine Fehlgeburt.

Frau fürchtete wohl um ihre Sicherheit

Im Juli 2024, so die Vorwürfe weiter, sei Doe zu Combs' Haus in Miami beordert worden, wo er ihr gewaltsam zwei Pillen verabreicht habe. Sie gibt an, sich am nächsten Morgen krank gefühlt zu haben und sich nicht an die Ereignisse der vergangenen Nacht erinnern zu können.

Die Klage schildert zudem, dass Doe um ihre Sicherheit fürchtete, nachdem sie angeblich beobachtet hatte, wie Combs andere Frauen körperlich misshandelte. Sie vermutete, dass er ihre Gespräche und ihren Aufenthaltsort überwachte. Den Behauptungen zufolge habe Combs sie bis Juli 2024 weiterhin mit Anrufen und Nachrichten belästigt.

«Zeit, dass sie zur Verantwortung gezogen werden»

Ein Sprecher von Combs hat sich bislang nicht zu den neuen Anschuldigungen geäussert. Neben Combs werden auch seine Unternehmen und mehrere seiner Mitarbeiter, die in der Klageschrift als «John Does» bezeichnet werden, als Beklagte genannt.

Die Anwältin der Klägerin, Marie Napoli, sagte in einer Erklärung gegenüber CNN: «Mächtige Persönlichkeiten der Unterhaltungsindustrie haben über Jahrzehnte hinweg aufstrebende Künstler und Fans ausgenutzt. Es wird Zeit, dass diese Persönlichkeiten zur Verantwortung gezogen werden.»

Diese neue Klage reiht sich in eine Serie von Anschuldigungen gegen Combs ein. Zuvor war er in einer separaten Strafsache wegen Vorwürfen des Menschenhandels und anderer Delikte angeklagt worden, auf die er mit «nicht schuldig» plädierte.

