Ukrainische Emotionen und Trost für die Schweiz – der ESC 2022 in 13 Tweets

Am Samstagabend ging in Turin der Eurovision Song Contest über die Bühne – mit dem Resultat, das die Buchmacher schon im Vorfeld erwartet hatten. Die Ukraine gewann mit dem Lied «Stefania» von der Band Kalush Orchestra. Rang zwei ging an den Briten Sam Ryder mit «SPACE MAN». Der Schweizer Vertreter Marius Bear musste mit seinem Lied «Boys Do Cry» einen Nuller im Televoting verkraften, klassierte sich dank 78 Punkten im Jury-Voting aber immerhin auf Rang 17.

Wie jedes Jahr wurde der Mega-Event auch auf den sozialen Medien intensiv begleitet – insbesondere auf Twitter. Wir liefern 13 Tweets als Zusammenfassung des Abends.

Auch wenn es nur ein Achtungserfolg ist – der Sieg am Eurovision Song Contest hat für viele Ukrainerinnen und Ukrainer eine spezielle Bedeutung. So auch Kommentator Timur Miroshnychenko – der Ukrainer liess nach der Bekanntgabe des Sieges seinen Emotionen freien Lauf.

Rang zwei ging an den Briten Sam Ryder – nach dieser Vorgeschichte definitiv auch keine Überraschung.

Das Podest komplettierte die Spanierin Chanel – oder die «Billigversion von Jennifer Lopez», wie der Kommentator des italienischen Senders RAI scherzhaft sagte. Die spanische Twitter-Community fand dies eher mässig witzig.

Dem Publikum schien Spaniens Lied «SloMo» tatsächlich gut zu gefallen. So knackte es als erster Song der diesjährigen Live-Show die Millionenmarke.

Null Punkte vom Publikum – für den Schweizer Marius Bear definitiv eine bittere Pille. Das wusste auch der Brite Sam Ryder, welcher seinen Konkurrenten nach der Bekanntgabe mit einer herzlichen Umarmung zu trösten versuchte.

Ob das tatsächlich die Erklärung für das schlechte Abschneiden ist?

Aber nicht nur die Schweiz musste einen Nuller hinnehmen ...

Tatsächlich ist es nicht die erste Schlappe für Deutschland in den vergangenen Jahren.

Da bewies eine Hellseher-Qualitäten:

Das grosse Thema des Abends war dann aber der Sieg der Ukraine. Einige Eurovision-Fans kritisierten, diese habe nur aufgrund des russischen Angriffskriegs gewonnen. In der Ukraine hatte man an diesen Vorwürfen nicht besonders viel Freude.

Ein Meme, das die Gemütslage vieler Leute in der Ukraine auf den Punkt bringen dürfte:

Letztendlich war aber ein Grossteil der Fans zufrieden mit dem Sieger. Das zeigen auch die Zahlen eindrücklich.

Und auch die Vorjahressieger Måneskin sind der Ansicht, einen mehr als würdigen Nachfolger zu haben.