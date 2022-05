Kim Kardashian im Monroe-Kleid und Cara Delevigne mit goldenen Brüsten – die Met Gala 2022

Die Met Gala ist das Schaulaufen der Stars – oft spricht man auch von den «Oscars der Mode». Dieses Jahr fand die alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums wieder wie gewohnt am ersten Montag im Mai statt. Letztes Jahr wurde sie im September nachgeholt. Zur Eröffnung der Mode-Ausstellung war damals das Motto «In America: A Lexicon of Fashion».

Daran knüpfte das diesjährige Motto – mit dem der zweite Teil der Ausstellung eröffnet wurde – an: «In America: An Anthology of Fashion». Das kann in etwa übersetzt werden mit: «Ein Sammelband amerikanischer Mode». Der Dresscode lautete «Gilded Glamour». Die Kleider der Prominenz, wie immer präsentiert auf dem Treppenaufgang zum Metropolitan Museum of Art, waren angelehnt an das New Yorker «Gilded Age»: das sogenannte «Vergoldete Zeitalter» von 1870 bis 1890. Sie markierte eine wirtschaftliche Blütezeit in den USA. Vergoldet waren denn auch die meisten Kleider am gestrigen Abend – mit einigen überraschenden Ausnahmen.

Das Kleid von Blake Lively war wohl das glamouröseste des Abends ...

Bild: keystone

... schliesslich waren es genau genommen zwei verschiedene:

Bild: keystone

Topmodel Gigi Hadid plusterte sich in einer XL-Daunenjacke auf:

Bild: keystone

Bild: keystone

Auch der Rest des Outfits von Atelier Versace hatte es in sich:

Bild: keystone

Damit Kim Kardashian in das Original-Kleid (!) von Marilyn Monroe passte, musste sie angeblich sieben Kilo abnehmen.

Bild: keystone

In dem Kleid hielt Monroe das berühmte Geburtstagsständchen für Präsident Kennedy. Pete Davidson kam brav in Anzug und Krawatte.

Bild: keystone

Topmodel Cara Delevigne kam im Dandy-Look ...

Bild: keystone

... also oben-ohne:

Bild: keystone

Bild: keystone

Ein zarter Hauch von Nichts in Form von Louis Vuitton: Emma Stone erschien im 20s-Look

Bild: keystone

Vanessa Hudgens ganz in schwarz.

Bild: keystone

Kylie Jenner trug eine interessante Mischung aus Hochzeits- und Hip-Hop-Bekleidung

Bild: keystone

Bild: keystone

Berichten zufolge ist Sarah Jessica Parkers Robe «eine Hommage an die Schneiderin, Autorin und selbst freigekaufte Sklavin Elizabeth Hobbs Keckley» Bild: keystone

Auch Topmodel Kaia Gerber zeigte viel Gold – und eine riesige Lockenpracht:

Bild: keystone

Sänger Shawn Mendes ist als Prinz einem Disney-Film entsprungen:

Bild: keystone

Oscarpreisträgerin Jessica Chastain zeigte sich im Pailletten-Look von Gucci:

Bild: keystone

Miranda Kerr schwebte in einer Art Hochzeitskleid von Oscar de la Renta über den Teppich Bild: keystone

Sängerin Rosalía trug Sonnenbrille zur Abendrobe

Bild: keystone

Eine Hommage an New York? Alicia Keys und Produzent Swizz Beatz

Bild: keystone

Bild: keystone

Jared Leto ist immer für eine Überraschung gut. Zur Met Gala dieses Jahr erschien er mit Doppelgänger Alessandro Michele als ..?

Bild: keystone

Mit der Farbe etwas aus der Reihe gefallen ist Gwen Stefani:

Bild: keystone

Katy Perry kam für ihre Verhältnisse sehr brav, im Kleid von Oscar de la Renta

Bild: keystone

Travis Barker und Kourtney Kardashian, deren Outfit irgendwie an Schwangerschaftshosen erinnerte: Bild: keystone

Bild: keystone

Schauspielerin Emma Corrin, bekannt als Diana in «The Crown»

Bild: keystone

Neo-Oscarpreisträgerin Ariana DeBose und Designer Jeremy Scott

Bild: keystone

Model Emily Ratajkowski im Sommer-Look

Bild: keystone

Dakota Johnson gefiel im samtigen Mantel zum Einteiler

Bild: keystone

Sängerin Billie Eilish in einem Kunstwerk von Gucci

Bild: keystone

Elon Musk kam mit Model-Mama Maye Musk Bild: keystone

Immer für eine (Trump?-)Grimasse zu haben:

Bild: keystone

Ihren Kopf schön stillhalten musste wohl Sängerin Chloe Bailey (... sonst wäre sie vielleicht davon geflogen) Bild: keystone

Die frisch vermählten Brooklyn und Nicola Peltz Beckham, beide in einer Form von Rosa Bild: keystone

Was von hinten etwas aussieht wie ein XL-Pyjama...

Bild: keystone

... ist das chique Kleid von Schauspielerin Molly Sims:

Bild: keystone

Model Winnie Harlow im Tribal-Mini und mit massivem Kopfschmuck

Bild: keystone

Oscarpreisträger Kodi Smit-McPhee musste wohl noch irgendwas putzen

Bild: keystone

Auch Carey Mulligan und Marcus Mumford setzten goldene Akzente:

Bild: keystone

Sängerin Erykah Badu kam gewohnt extravagant:

Bild: keystone

Der neue Star aus «Bridgerton»: Simone Ashley

Bild: keystone

Die indische Geschäftsfrau Natasha Poonawalla kam in einem Kunstwerk:

Bild: keystone

Bild: keystone

Hättet ihr sie erkannt? Es ist Maisie Williams aus «Game of Thrones»

Bild: keystone

Wes Gordon und Tessa Thompson

Bild: keystone

Topmodel Naomi Campbell trug offenbar eine 6.6-Millionen-Halskette...

Bild: keystone

... aber der Eyecatcher war trotzdem ihr golden bestücktes Gesicht:

Bild: keystone

Nicola Coughlan aus «Bridgerton» war von Federn umgeben

Bild: keystone

Die schwangere Sophie Turner kam im Gothic-Look und setzte ihren Bauch in Szene:

Bild: keystone

(lak)