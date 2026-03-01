wechselnd bewölkt10°
Olivia Dean gewinnt vier Brit Awards

People-News

01.03.2026, 12:3501.03.2026, 12:35

Die britische Sängerin Olivia Dean ist die grosse Gewinnerin der diesjährigen Brit Awards. Die 26-Jährige erhielt bei der Preisverleihung in Manchester vier Auszeichnungen – darunter in den beiden wichtigen Kategorien als beste Künstlerin und für das Album des Jahres («The Art of Loving»). «Dieses Album handelt einfach nur von Liebe und davon, einander in einer Welt zu lieben, die lieblos erscheint», sagte Dean.

epaselect epa12785274 Olivia Dean receives the award for Best Pop Act during the 2026 BRIT Awards live show at the Co-op Live Arena, Manchester, Britain, 28 February 2026. The annual pop music awards ...
Die britische Sängerin Olivia Dean gewinnt vier Brit Awards.Bild: keystone

Nach den Grammys gelten die Brits Awards als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden in der Übertragung des Senders ITV zahlreiche in die Menge gerufene Flüche und auch weitere Sprüche entfernt, etwa ein Witz von Moderator Jack Whitehall über den im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallenen Ex-Minister Peter Mandelson. (hkl/sda/dpa)

People-News
1280 Franken für ein Ticket? Harry Styles treibt Fans an die Schmerzgrenze
