Open That Bottle Night – der Anlass, «diesen einen» Wein zu trinken

Alte Weinflaschen – Symbolbild
Einen davon hast du bereits viel zu lange. Welche ist es?Bild: imago

Es ist der letzte Samstag im Februar. Mach jetzt diese eine verdammte Flasche auf!

An der alljährlichen internationalen Open That Bottle Night wird aufgefordert, jenen Wein, den wir seit ewig für einen angeblich wichtigen Anlass aufsparen, ENDLICH ZU TRINKEN.
28.02.2026, 17:0528.02.2026, 17:05
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Bestimmt kennt ihr das: Da ist jene eine Flasche so richtig, richtig guten Wein, den du dir mal erstanden oder geschenkt bekommen hast. Und weil er ein derart guter (und deshalb wohl teurer) Tropfen ist, willst du ihn für einen gebührenden Anlass aufsparen.

Alte Weinflaschen – Symbolbild
«Den spare ich auf.» Auf was?Bild: imago

Und so liegt er dort in deinem Weingestell. Oder in deinem Weinkeller. Und aus falsch verstandenem Respekt vor einem derartig edlen Tropfen ... bleibt er dort.

Aber halt! Guter Wein ist doch dazu da, um getrunken zu werden! Und falls du einen gebührenden Anlass dazu benötigst, bitte sehr – es gibt einen: Open That Bottle Night («öffne-diese-eine-Flasche-Nacht») – gefeiert alljährlich am letzten Samstag im Februar.

Dorothy Gaiter and John Brecher – Weinkolumniaten des Wall Street Journal und Erfinder der Open That Bottle Night https://www.instagram.com/dottieandjohn/?hl=en
Weinexperten-Ehepaar Dottie Gaiter und John Brecher.Bild: instagram/dottieandjohn

Der Event wurde 1999 von den damaligen Weinkolumnisten des Wall Street Journal, John Brecher und Dorothy Gaiter, ins Leben gerufen und hat sich seitdem weltweit verbreitet. Es ist ein Aufruf, diese besondere Flasche mit Freunden zu öffnen und das Erlebnis zu teilen, anstatt sie weiter im Keller stehen zu lassen.

Im Interview mit dem Weinauktionsportal winebid.com erklären Brecher und Gaiter den Ursprung des Feiertags:

«Als wir 1998 unsere Kolumne ‹Tastings› starteten, lautete die Frage, die uns am häufigsten gestellt wurde, in etwa so: ‹Ich habe so eine Flasche von meinem verstorbenen Vater/meiner Hochzeit/einem Besuch im Weingut. Wann soll ich sie öffnen?› Wir antworteten immer: ‹Dieses Wochenende! Öffne sie und feiere die Erinnerungen!›»

Trotzdem schien die Hürde für viele immer noch zu hoch. Gaiter dazu:

«Wir bekamen diese Frage so oft gestellt, dass wir schliesslich sagten: ‹OK, gut, legen wir einen Tag fest, an dem wir alle genug Mut aufbringen können, um es gemeinsam zu tun.› Wir nannten ihn ‹Open That Bottle Night› (Öffne-diese-Flasche-Nacht) und es ist ein internationales Fest der Liebe, Freundschaft und Erinnerungen, bei dem Wein im Mittelpunkt steht. Wisst ihr, der Wein, den du an der OTBN öffnest, mag vielleicht zu jung oder zu alt sein – aber die Erinnerungen, die sind immer perfekt.»

Wider den Bierernst der Wein-Welt, also!

Ich weiss nicht, wie ihr es so habt, aber ich weiss somit, was ich am Samstagabend mache!

Ihr so, liebe Userschaft? Sagt es uns in den Kommentaren!

Am nächsten Samstagabend, also, ...
An dieser Umfrage haben insgesamt 162 Personen teilgenommen
anthony bourdain korean fried chicken pan bagnat provencal dinner party wein trinken fleisch schweinekopf wildschwein essen food kochen frankreich korea https://www.bloomsbury.com/author/anthony-bourd ...
Die watson-Userschaft an der OTBN.Bild: bloomsbury press
Themen
Alkoholprävention in Frankreich in den 50ern: Die Plakatkunst von Phillippe Foré
1 / 10
Alkoholprävention in Frankreich in den 50ern: Die Plakatkunst von Phillippe Foré
«Kehr Alkohol den Rücken zu!»
quelle: messynessychic.com / messynessychic.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Jahresrückblick - Best Of «Wein doch!»
Video: watson
