Es ist der letzte Samstag im Februar. Mach jetzt diese eine verdammte Flasche auf!
Bestimmt kennt ihr das: Da ist jene eine Flasche so richtig, richtig guten Wein, den du dir mal erstanden oder geschenkt bekommen hast. Und weil er ein derart guter (und deshalb wohl teurer) Tropfen ist, willst du ihn für einen gebührenden Anlass aufsparen.
Und so liegt er dort in deinem Weingestell. Oder in deinem Weinkeller. Und aus falsch verstandenem Respekt vor einem derartig edlen Tropfen ... bleibt er dort.
Aber halt! Guter Wein ist doch dazu da, um getrunken zu werden! Und falls du einen gebührenden Anlass dazu benötigst, bitte sehr – es gibt einen: Open That Bottle Night («öffne-diese-eine-Flasche-Nacht») – gefeiert alljährlich am letzten Samstag im Februar.
Der Event wurde 1999 von den damaligen Weinkolumnisten des Wall Street Journal, John Brecher und Dorothy Gaiter, ins Leben gerufen und hat sich seitdem weltweit verbreitet. Es ist ein Aufruf, diese besondere Flasche mit Freunden zu öffnen und das Erlebnis zu teilen, anstatt sie weiter im Keller stehen zu lassen.
Im Interview mit dem Weinauktionsportal winebid.com erklären Brecher und Gaiter den Ursprung des Feiertags:
Trotzdem schien die Hürde für viele immer noch zu hoch. Gaiter dazu:
Wider den Bierernst der Wein-Welt, also!
Ich weiss nicht, wie ihr es so habt, aber ich weiss somit, was ich am Samstagabend mache!
Ihr so, liebe Userschaft? Sagt es uns in den Kommentaren!