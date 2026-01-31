Nach vier Jahren relativer musikalischer Pause kehrt Harry Styles zurück ins Rampenlicht. getty/watson

1280 Franken für ein Ticket? Harry Styles treibt Fans an die Schmerzgrenze

Nachdem Harry Styles gerade seine fast vierjährige musikalische Pause mit einer neuen Single und einer Tournee 2026 beendet hat, für die die Tickets zu Höchstpreisen verkauft werden, sorgt der weltweite Erfolg des ehemaligen Mitglieds der britischen Boyband One Direction offenbar für Neid und Missgunst.

Vielleicht dachtet ihr, dass Harry Styles nach seinem Rekord beim Berlin-Marathon im vergangenen Herbst die Musik aufgegeben hätte, um sich einer Karriere als Spitzensportler zu widmen? Weit gefehlt. Der britische Sänger ist mit grossem Tamtam zurück und bereit, 2026 erneut die Welt zu erobern.

Nach der Veröffentlichung seiner neuen Single «Aperture» am vergangenen Freitag, die auf ein viertes Album am 6. März hoffen lässt, stand diese Woche auch der Vorverkauf für seine Tournee auf dem Programm. Die Tournee mit dem Titel «Together, Together» ist auf sieben Städte beschränkt, darunter London, New York, aber auch Amsterdam, São Paulo, Mexiko-Stadt, Melbourne und Sydney. Insgesamt sind 50 Termine geplant.



Die Nachricht hat ihre Fans natürlich begeistert, doch einige waren noch mehr von den Ticketpreisen gerührt (das teuerste VIP-Ticket in New York kostet 1280 Schweizer Franken). Die Sitzplätze für die Londoner Konzerte kosten zwischen 46 und 492 Franken, während die Preise für Stehplätze zwischen 152 und 294 Franken variieren.

«Ich bin ein riesiger Fan von Harry Styles, aber wir müssen ernsthaft darüber diskutieren, dass manche Künstler derzeit absurde Preise für ihre Tickets verlangen.» Ein Fan auf X

Eine Quelle verriet ABC News, dass für die Tournee 11,5 Millionen Tickets im Vorverkauf registriert wurden, was das grösste Volumen darstellt, das jemals für den Vorverkauf eines Künstlers erreicht wurde. Angesichts der starken Nachfrage fügte Harry insbesondere zusätzliche Termine im Wembley-Stadion in London hinzu.

Nach der Trennung von One Direction startete Harry sofort neu durch und unterzeichnete einen wichtigen Vertrag mit Columbia Records. Getty Images Europe

Zayns Eifersucht

Auch wenn dieser Ansturm den unbestreitbaren Erfolg des Sängers belegt, der bei X-Factor in der Boyband One Direction gross geworden ist, scheint sich nicht jeder über sein Glück zu freuen.

Angefangen bei einem gewissen Zayn Malik, einem weiteren Mitglied der Band, der sich 2016 getrennt hat und derzeit selbst auf Solotournee ist. Bei seinem Auftritt in Las Vegas am Mittwoch hat der Sänger offenbar eine kleine subtile Spitze gegen seinen ehemaligen Kollegen gemacht. «Ich möchte euch allen ganz herzlich dafür danken, dass ihr heute Abend hier seid», sagte er in einem Videoausschnitt, der viral gegangen ist.

Zayn Malik war der Erste, der 2015 die Band verliess, um sich seiner Solokarriere zu widmen. image: instagram

«Ihr hättet überall sein können, aber ihr habt euch entschieden, die Nacht mit mir zu verbringen», sagte er und fügte scherzhaft hinzu: «Ich hoffe, die Tickets waren nicht zu teuer.»

«Ich sage das nur so», folgerte Zayn mit einem verschmitzten Lächeln.



Das war genug, damit «Page Six» sich einschaltete und sich beeilte, einen anonymen «Vertreter der Musikindustrie» zu einer Stellungnahme zu bewegen. «Er ist neidisch», sagte die Quelle über Zayn und fügte hinzu, dass die Nachfrage nach seinen Konzerten «einfach nicht vorhanden» sei.

Konkurrenz mit Louis

Auch wenn diese Behauptung etwas übertrieben klingt, scheint es doch, dass er nicht das einzige ehemalige Mitglied der Band ist, das mit der überwältigenden Popularität von Harry Styles zu kämpfen hat. Auch sein ehemaliger bester Freund und für manche Fans «Liebhaber» Louis Tomlinson hat Schwierigkeiten, sich seinen Löwenanteil zu sichern.

Nach seinem ersten Studioalbum «Walls» im Jahr 2020, das bei den Kritikern nur mässige Begeisterung hervorrief, schaffte es sein zweites Album «Faith in the Future» nicht an die Spitze der Charts. Es ist also eine Untertreibung zu sagen, dass der 34-jährige Sänger grosse Hoffnungen in sein drittes Soloalbum gesetzt hatte.

Wie die «Daily Mail» berichtet, pendelte Louis ab 2023 mit einem Team von mehr als acht Songwritern und seiner neuen Freundin zwischen Costa Rica und Los Angeles hin und her, um an einem Album zu arbeiten, das es ihm endlich ermöglichen würde, «der Künstler zu sein, der ich immer sein wollte». Kurz gesagt: ein etablierter Musiker, der nicht mehr durch seine Vergangenheit bei One Direction definiert wird.

Louis, 34 Jahre alt, war am meisten von der Trennung der Gruppe getroffen. Image: NBCUniversal

In einem Interview mit dem Magazin Billboard letzte Woche zeigte sich Louis jedoch fair gegenüber seinem ehemaligen Partner: «Ich wusste immer, dass Harry das erreichen würde, was er erreicht hat – ich bin mir sicher, dass er seine eigenen Erwartungen übertroffen hat, indem er die Welt erobert hat, aber wir wussten, dass er alles hatte, was es braucht, um ein grossartiger Künstler zu sein. Und Niall, bei ihm hatte ich auch ein gutes Gefühl – er ist Ire, er ist liebenswert, alle lieben ihn.»

«In der Regel gibt es in einer Gruppe ein oder zwei Personen, die wirklich erfolgreich sind, aber nicht viel mehr.» Louis, gegenüber dem Magazin Billboard

Seine Theorie wurde letzten Freitag bestätigt. Am selben Tag, an dem Louis sein drittes Album mit dem Titel «How Did I Get Here?» veröffentlichte, stellte Harry Styles eine neue Single vor. Eine Single, die wie erwartet für Aufsehen sorgte und das Werk seines ehemaligen Kollegen in den Schatten stellte.

Dieser unglückliche Zufall hätte seinen ehemaligen Kumpel zutiefst enttäuscht: «Für Louis war es wichtig, weiterhin seine eigene Musik zu komponieren, und nun wird sein Name wieder einmal mit dem von Harry in Verbindung gebracht. Das ist enttäuschend für ihn», betont eine Quelle der «Daily Mail».

In der Öffentlichkeit beschränkte sich Louis darauf, einen persönlichen Appell an seine Fans auf X zu richten: «Ich werde in den nächsten Tagen eure Hilfe brauchen, um mir Gehör zu verschaffen. Es ist an der Zeit, diesem Album die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die es verdient!»

Auch wenn viele Fans behaupten, dass es sich nicht um einen Angriff auf Harry handelt, verriet eine «mit der Angelegenheit vertraute Quelle» der Daily Mail: «Sie sind keine Freunde». «Sicherlich werden sie für immer durch die Band und alles, was passiert ist, verbunden bleiben, aber all das gehört der Vergangenheit an.»

«Harry empfindet derzeit keinerlei Loyalität gegenüber Louis, und man kann mit Sicherheit sagen, dass die Veröffentlichung dieses Songs Louis wirklich verärgert hat.» Eine Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, gegenüber der Daily Mail

Seit der offiziellen Trennung von One Direction im Januar 2016, zehn Monate nach dem Ausstieg von Zayn, haben sich die Mitglieder der Band nur zweimal im selben Raum getroffen. Das erste Treffen fand im November 2016 statt, als Louis Tomlinsons Mutter an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb.

Das nächste Mal geschah dies bei der Beerdigung von Liam Payne im November 2024, nachdem der Sänger im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz von einem Balkon in Buenos Aires, Argentinien, verstorben war.

Als das Brit Awards-Komitee letztes Jahr die ehemaligen Mitglieder der Boyband bat, sich zu einer Gedenkfeier zusammenzufinden, war die Antwort erneut ein klares Nein.



Wenn selbst der Tod eines sehr geschätzten Mitglieds der Gruppe nicht ausreicht, um alte Feindseligkeiten zwischen den Mitgliedern zu begraben, ist schwer vorstellbar, was sonst dazu führen könnte. (mbr)