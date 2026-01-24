wechselnd bewölkt-1°
Basel feiert 25. Museumsnacht mit sehr vielen jungen Gästen

Basel feiert 25. Museumsnacht mit sehr vielen jungen Gästen

24.01.2026, 06:2524.01.2026, 06:25

Basel hat am Freitag die 25. Ausgabe der Museumsnacht gefeiert. Rund 41'000 Besucherinnen und Besucher strömten trotz winterlicher Kälte in 43 Museen und Gastinstitutionen, wie die Veranstalter mitteilten.

Besonders gefragt sei demnach der Grossanlass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewesen, die rund die Hälfte des Publikums ausgemacht hätten.

In den 30 Museen seien bis eine Stunde vor Schluss insgesamt 138'724 Eintritte gezählt worden – leicht mehr als im Vorjahr. Die 13 Gastinstitutionen hätten rund 25'000 Eintritte verzeichnet. Interaktive Angebote sowie Musik und Tanz sorgten laut Mitteilung für Unterhaltung bis tief in die Nacht; der Anlass verlief friedlich.

Regierungspräsident Conradin Cramer sprach im Communiqué von einem «unvergleichlichen Highlight» im Basler Kulturkalender. Die nächste Museumsnacht Basel ist für den 22. Januar 2027 geplant.

(sda)

