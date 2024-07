Tethered Caps: Nach dem Öffnen der Flasche stehen die Deckel schräg nach oben hin ab. Das stört beim Trinken. Bild: www.imago-images.de

«Tethered Caps»: Dieser einfache Trick hilft gegen die nervigen Flaschendeckel

Der neue Plastikflaschen-Deckel stört beim Trinken. Mit einem einfachen Trick kannst du diese Unannehmlichkeit leicht umgehen. Wann der Trick klappt – und wann nicht.

Jennifer Buchholz / t-online

Ein Artikel von

Seit Kurzem sind die neuen, fest an Plastikflaschen angebrachten Deckel in aller Munde. Die sogenannten «Tethered Caps» sind seit dem 3. Juli 2024 Pflicht. Sie sollen sicherstellen, dass die Deckel nach Gebrauch nicht unachtsam in der Natur entsorgt werden und so die Umwelt verschmutzen. Der Nachteil: Beim Trinken stören die Deckel, weil sie im Weg sind. Zum Glück gibt es einen einfachen Trick, der das Trinken aus solchen Flaschen erleichtert.



Noch haben nicht alle herausgefunden, wie die neuen Plastikflaschen-Deckel funktionieren.

Der Trick mit dem fest mit der Flasche verbundenen Deckel

Bei Einweg-Getränkeflaschen mit dem Tethered Cap kannst du wie folgt vorgehen.

Schraube den Deckel ab. Ziehe die Verschlusskappe dann leicht nach unten. Bei einigen Einweg-Getränkeflaschen löst sich dadurch der obere Teil des Kunststoffrings, der um die Flaschenöffnung liegt. Sodann verlängert sich die Verbindung zwischen Kunststoffring und Deckel, sodass du den Deckel nun einmal komplett auf die andere Seite der Flaschenöffnung ziehen kannst. Dadurch steht der Deckel nicht mehr störend leicht schräg nach oben und stösst beim Trinken auch nicht mehr gegen die Nase oder das Auge. Stattdessen zeigt er schräg nach unten, sodass er beim Trinken das Gesicht nicht mehr berührt. Wenn du die Flasche verschliessen willst, ziehe den Deckel einfach wieder über die Flaschenöffnung zurück in seine Ursprungsposition und verschliesse die Flasche wie gewohnt.

Aber Achtung: Nicht alle Getränkeverpackungen sind mit der Funktion ausgestattet. Ob es bei deiner geht, erkennst du, indem du die Manschette um die Flaschenöffnung betrachtest. Ist diese leicht perforiert, kannst du den Trick anwenden.

Die genaue Anleitung zeigt folgendes Video:

Bei Getränkeflaschen, die diese Funktion nicht haben, kannst du die Methode leicht abändern. Öffne die Flasche und drehe den Deckel einmal um 180 Grad, sodass die Innenseite des Deckels nun nach unten zeigt, beziehungsweise die Kappe wieder leicht schräg nach unten hin von der Flasche absteht.

Fazit

Die fest angebrachten Plastikflaschendeckel nerven im Alltag. Hersteller haben inzwischen reagiert und die Verschlüsse modifiziert. Sie können nun einmal über die Flaschenöffnung gezogen werden und zeigen dann beim Trinken vom Gesicht weg.