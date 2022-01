21 Bilder von Hotelzimmern, auf die du bestimmt null Bock hast

Es ist meistens sehr mĂŒhsam: Um das perfekte Hotel zu finden, bist du stundenlang auf Vergleichsportalen. Du liest dir unzĂ€hlige Bewertungen durch und schaust dir mindestens genau so viele Fotos von verschiedensten Hotels an.

Am Schluss hilft alles Recherchieren nicht, das Hotel ist vermutlich doch nicht wie erwartet. Was du dann machen kannst? Am besten ein Foto der Situation und mit dem Internet teilen – so wie diese Menschen:

Ein paar Franken extra und schon hast du ein Zimmer mit Balkon. «Balkon».

Die Idee, dass es mit einem Feuer romantischer ist, wÀre grundsÀtzlich eine gute gewesen.

Hier der Beweis, dass mit dem richtigen Winkel die RealitÀt ganz anders dargestellt werden kann.

Stell dir vor, du bist mit deiner neuen Partnerin / deinem neuen Partner zum ersten Mal in den Ferien und das ist euer Hotelzimmer.

Der Schauplatz eines Verbrechens? Nein, ein unglĂŒckliches Teppichmuster.

Was fĂŒr eine Aussicht! 😍

Wie sieht das Workout aus? Die Couch umstellen? đŸ˜

Damit du dich in deinem Zimmer auch sicher fĂŒhlst – zumindest, bist du genauer darĂŒber nachdenkst.

Apropos, sich sicher fĂŒhlen: Das fĂ€llt hier beim Duschen auch nicht gerade einfach.

Du musst ins Zimmer 317. In welche Richtung gehst du?

Da hat sich jemand aber besonders viele Gedanken gemacht. Niiicht!

Die Definition von «Zimmer mit Meerblick» lÀsst sich ganz verschieden interpretiern.

Bild: reddit

Die Pool-Area des Hotels. Na ja, ganz falsch ist es ja nicht.

Kleines, gemĂŒtliches Appartement mit eigenem Badezimmer.

«Schatz, ich hab grade so Bock auf dich!»



«Ich auf dich auch. Ich geh nur schnell ins Badezimmer, um mich frisch zu machen.»

Wie du merkst, dass das Hotel auf Sparmodus lÀuft.

Wer liebt es nicht? Nach einem langen Tag in der fremden Stadt, im Hotelzimmer noch gemĂŒtlich einen Film schauen.

Schwer zu sagen, was davon zum Teppichmuster gehört und was zum vorherigen Gast.

«Hotel mit Pool» – gelogen ist es ja nicht.

Apropos etwas vom vorherigen Gast.

Von wegen Mini-Bar. Das ist eine Mini-Mini-Bar. Oder vielleicht ist es eine riesige Banane? Oder vielleicht ist es Manuel Neuer?

(smi)