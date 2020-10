Leben

Gibt's wider einen Skateboard-Hype? So oder so, diese 23 Gifs feiern wir



23 Gifs, die uns zeigen, wie unterhaltsam Skateboarden ist

Anfang September erschien das Skateboard- oder, wie man anno dazumal schrieb, «Sk8board»-Game «Tony Hawk's Pro Skater 1+2». Unser Kollege Simon schrieb in seinem Review bereits:

«Hätte sich mein Vergangenheits-Ich mit diesem Spiel vor zwanzig Jahren auch nur kurz beschäftigt ... hätte ich wohl auch ein echtes Skateboard gekauft, um damit im realen Leben regelmässig den Asphalt zu küssen.»

Ob das Game einen Hype auf das reale Skaten auslösen wird, ist schwierig zu sagen. Was aber klar ist: Einige gehen bestimmt wieder mit dem Board raus auf die Strasse und wollen die Tricks selber machen.

Für diejenigen, die das Skaten aus den Augen verloren haben oder bisher nicht so kannten, haben wir eine kleine Sammlung aus der wunderbar unterhaltsamen Welt des Skateboarding zusammengestellt. Wie sagt man so schön: Skate and destroy!

Als ob ein Backflip alleine nicht schon genug tricky wäre.

Da hatte jemand den Skategott auf seiner Seite.

Die Gesellschaft: «Skaten ist nichts für kleine Mädchen!»



Kleines Mädchen:



Kids, die nicht skaten konnten, aber sich trotzdem auf dem Park austoben wollten. 🙄

Und dann gab es da auch immer diese Poser ...

Der Trick ist für die Tonne.

Wenn dein 52-jähriger Vater cooler ist als du.

Kommen wir zu einer kleinen Hommage an Rodney Mullen. Praktisch jeder seiner Tricks ist ein Win.

Und für die, die ihn nicht kennen: Was Tony Hawk für die Skater der Halfpipe ist, ist Rodney für das Freestyle-Skateboarding. Er hat mit dem Kickflip zum Beispiel quasi den Ursprung aller Tricks erfunden.

So, genung von Rodney.

Gut gerettet. 👏

Hochmut kommt vor dem Fall.

Und ihr so in dem Alter?

Mal etwas anderes.

Skaten mit Freunden macht besonders viel Spass. Einer macht vor, der andere macht nach.

Dieses Gefühl, wenn du nach 1000 Versuchen den Trick endlich stehst.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Wirklich gar keine Grenzen.

(smi)

