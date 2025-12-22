Diese Weihnachtsmärkte haben auch nach den Festtagen noch geöffnet
Sind die Weihnachtstage vorbei, haben auch die meisten Weihnachtsdörfer ihre Holzhäuschen abgebrochen. Vorbei mit Schlendern durch die Stände und vorbei mit Schlürfen von Glühwein. Es gibt allerdings Standorte, die auch nach Weihnachten noch ein bisschen Festtags-Stimmung verbreiten.
Wir zeigen dir hier eine Auswahl an Märkten und Veranstaltungen, die auch nach den Feiertagen geöffnet haben.
Anmerkung: Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennst du noch weitere Märkte, die auch nach den Festtagen noch geöffnet haben? Dann schreibe es in die Kommentare!
Aargau
Winterzauber Baden
Der Winterzauber auf dem Bahnhofplatz in Baden wird noch bis am 6. Januar geöffent bleiben.
Bern
Berner Sternenmarkt
Bis zum 28. Dezember hat der Berner Sternenmarkt noch seine Tore geöffnet. Nur am 25. Dezember bleibt der Sternenmarkt geschlossen.
Berner Weihnachtsmarkt
Ebenfalls noch länger geöffnet hat der Berner Weihnachtsmarkt auf dem Waisenhausplatz, bis am 3. Januar bleibt der Markt offen.
Graubünden
Lenzerheide Zauberwald
Auch in der Lenzerheide kann noch nach den Festtagen Glühwein getrunken werden. Der Zauberwald wird noch bis am 30. Dezember geöffnet sein.
Lausanne
Bô Noël Lausanne
Der Weihnachtsmarkt Bô Noël im Stadtzentrum von Lausanne dauert noch bis am 31. Dezember.
Schaffhausen
Märlistadt am Stein am Rhein
Bis am 4. Januar wird auch die Märlistadt am Rhein für Besucherinnen und Besucher geöffnet bleiben.
Tessin
Weihnachtszauber Lugano
In der Altstadt von Lugano lädt der Weihnachtsmarkt sogar bis zum 6. Januar zu einem Besuch ein.
Zürich
Winterzauber Uetliberg
Auch in Zürich kommen Weihnachts-Fans noch länger auf ihre Kosten. Der Winterzauber beim Zürcher Uetliberg wird noch bis Ende 31. Januar geöffnet sein.
(ome)