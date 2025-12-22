wechselnd bewölkt
Diese Schweizer Weihnachtsmärkte haben nach den Feiertagen noch geöffnet

Besucher am Weihnachtsmarkt Wienachtsdorf auf dem Zuercher Sechselaeutenplatz, am Dienstag, 9. Dezember 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Nicht alle Weihnachtsmärkte schliessen mit dem Beginn der Weihnachtstage ihre Pforten. Bild: keystone

Diese Weihnachtsmärkte haben auch nach den Festtagen noch geöffnet

22.12.2025, 22:5922.12.2025, 22:59

Sind die Weihnachtstage vorbei, haben auch die meisten Weihnachtsdörfer ihre Holzhäuschen abgebrochen. Vorbei mit Schlendern durch die Stände und vorbei mit Schlürfen von Glühwein. Es gibt allerdings Standorte, die auch nach Weihnachten noch ein bisschen Festtags-Stimmung verbreiten.

Wir zeigen dir hier eine Auswahl an Märkten und Veranstaltungen, die auch nach den Feiertagen geöffnet haben.

Anmerkung: Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennst du noch weitere Märkte, die auch nach den Festtagen noch geöffnet haben? Dann schreibe es in die Kommentare!

Inhaltsverzeichnis
AargauBernGraubündenLausanneSchaffhausenTessinZürich

Aargau

Winterzauber Baden

Der Winterzauber auf dem Bahnhofplatz in Baden wird noch bis am 6. Januar geöffent bleiben.

Bern

Berner Sternenmarkt

Bis zum 28. Dezember hat der Berner Sternenmarkt noch seine Tore geöffnet. Nur am 25. Dezember bleibt der Sternenmarkt geschlossen.

Berner Weihnachtsmarkt

Ebenfalls noch länger geöffnet hat der Berner Weihnachtsmarkt auf dem Waisenhausplatz, bis am 3. Januar bleibt der Markt offen.

Graubünden

Lenzerheide Zauberwald

Auch in der Lenzerheide kann noch nach den Festtagen Glühwein getrunken werden. Der Zauberwald wird noch bis am 30. Dezember geöffnet sein.

Lausanne

Bô Noël Lausanne

Der Weihnachtsmarkt Bô Noël im Stadtzentrum von Lausanne dauert noch bis am 31. Dezember.

Schaffhausen

Märlistadt am Stein am Rhein

Bis am 4. Januar wird auch die Märlistadt am Rhein für Besucherinnen und Besucher geöffnet bleiben.

Tessin

Weihnachtszauber Lugano

In der Altstadt von Lugano lädt der Weihnachtsmarkt sogar bis zum 6. Januar zu einem Besuch ein.

Zürich

Winterzauber Uetliberg

Auch in Zürich kommen Weihnachts-Fans noch länger auf ihre Kosten. Der Winterzauber beim Zürcher Uetliberg wird noch bis Ende 31. Januar geöffnet sein.

(ome)

