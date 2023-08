Mehr nützliche Gadgets und so:

Nein, der Mann konsumiert keine Drogen . Zumindest nicht auf diesem Bild. Das ist ein Wasserfilter, mit dem verunreinigtes Wasser in sicheres Trinkwasser umgewandelt werden kann. Klingt gar nicht mal so lustig. Verdursten allerdings auch nicht.

So. Viel. Spass!!!

Du bist doch auf einer einsamen Insel. Wozu solltest du also eine Liege besetzen müssen, fragst du dich. Nun ... Man weiss nie, ob nicht doch noch ein deutscher Tourist um die Ecke kommt. Kann man nie wissen. Wirklich nie.

Gibt's übrigens auch in extra-haarig.

Solltest du dich tatsächlich alleine auf der einsamen Insel befinden und niemanden haben, der dich bekochen könnte, müsstest du dir eventuell Sorgen um dein schwindendes Wohlstandsbäuchlein machen. Hier hilft diese Bauchtasche, in die du auch gleich noch all deine Sachen reinpacken kannst.

Beziehungsweise: beides in einem. Vielleicht gibt's ja auch noch irgendwo den passenden Riesen-Koffer dazu.

Du kennst doch diese ollen Handyketten, oder? Nun, diese Kette hält ganz nah bei dir, was dir WIRKLICH wichtig ist und du nicht im Sand verlieren willst: dein Weinglas.

Wir zeigen dir ein paar Reise-Gadgets, die niemand braucht, aber jeder will. Oder umgekehrt. Aber gesehen haben willst du sie sowieso.

Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Einen Mückenspray? Sonnencreme? Eine Zahnbürste?

