Bild: watson/imdb

Happy Muttertag! Passend dazu: 8 Filme für gaaaaanz viel Mami-Liebe 💟💟💟

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Heute, am 10. Mai, ist Muttertag! Hier kommen ein paar Filme, die Mutterliebe perfekt zusammenfassen. Und wer weiss; vielleicht könnt ihr die Streifen ja zusammen schauen!

Voilà: ein paar unserer Filmtipps – in der Kommentarspalte freuen wir uns auf euren Input.

Da kommt mir «Chocolat» (2000) in den Sinn. Mit Juliette Binoche als unkonventioneller Mutter. Ein modernes Märchen, das sich um die magische Wirkung von selbst hergestellter Schokolade dreht. Hinter dem genial inszenierten Schoggi-Genuss und der romantischen Geschichte verbirgt sich ein Plädoyer für Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit. Daniel Schurter

Ja, das links ist Johnny Depp. Um ihn geht es bei «Chocolat» auch ein bisschen. bild: Senator

«The Wild Robot» ist ein Animationsfilm von Dreamworks. Auf den ersten Blick kommt er daher wie viele andere Animationsstreifen, aber er hat es echt in sich – und behandelt das Thema Mutterliebe wunderschön. Am besten Taschentücher bereithalten! Michael Shepherd

«Morgen kommt ein neuer Himmel» beziehungsweise «The Life List» (2025). Darum geht es: Eine Mutter schreibt ihrer Tochter eine Bucket List in Form von Briefen, und es ist ... einfach wundervoll. Claudia Carvalho

Bild: Netflix

Eine Mutter wie Bridget Jones? Will man nach «Bridget Jones: Mad About the Boy» unbedingt! Denn Bridget ist ja selbst so ein chaotischer Kindskopf im Körper einer Erwachsenen. Und was sie, die im vierten Teil der Bridget-Jones-Saga Witwe und alleinerziehende Mutter ist, ihren beiden Kindern zu bieten hat, ist viel: die reinste Pippi-Langstrumpf-Idylle, ab und zu mal eine Katzenwürmer-Seuche, Hugh Grant als komplett ungeeigneter Babysitter und diverse andere, nettere Männer, die immer sofort und sehr lustig in den Familienzirkus eingespannt werden. Vor allem aber ist dies ein absolut liebenswerter Film über eine kleine Familie, die den Ehemann und Vater verloren hat und trauert. Der Kleenex-Verbrauch ist maximal, das Lachen zwischen den Tränen dafür umso erlösender. Simone Meier

Bridget Jones (Renée Zellweger) ist als Mutter zu jeder Jahreszeit umwerfend unpraktisch und so, so liebevoll. Bild: universal studios

Da fällt mir spontan «Mamma Mia» ein. Ein unterhaltsamer Klassiker, und ich kann mir vorstellen, dass sich in der Mutter-Tochter-Beziehung einige wiedererkennen. Ich persönlich verbinde den Streifen mit Mutterliebe, weil wir zuhause früher viel ABBA gehört haben und ich den Film immer wieder gern mit meinem Mami schaue :) Amber Vetter

Der ultimative Mami-Film: «Mamma Mia» (2008) mit Meryl Streep und Amanda Seyfried. Bild: Universal Pictures

«Stepmom – Seite an Seite» (1998) – mit Susan Sarandon und Julia Roberts.

Zweifach-Mutter Jackie und die neue Freundin des Ehemannes müssen sich den Kindern zuliebe einander annähern, als Jackie schwer erkrankt. Traurig, aber gleichzeitig wunderschön.

Madeleine Sigrist

Bild: Columbia via imdb

Mir kommt gerade der Film «Wunderschön» in den Sinn. Es geht zwar nicht nur um Mütter, sondern allgemein um starke Frauen. Warum finde ich ihn so toll? Der Film zeigt ungeschönt, wie es vielen Frauen da draussen mit ihrem Aussehen geht. Ich habe sooo viele Tränen vergossen beim Schauen. Wegen der traurigen Momente, aber vor allem auch bei den vielen schönen Szenen. Eine super Message für die ganze Gesellschaft da draussen. Flavia Kälin

«Wunderschön» (2022) von und mit Karoline Herfurth. Bild: Warner Bros.

Oder für alle, die sich selbst quälen und zum Weinen bringen wollen:

«In einem Land vor unserer Zeit» (1988)​ Madeleine Sigrist

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Hast du noch ein paar Tipps auf Lager? Poste sie in die Kommentare!

(sim)