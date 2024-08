Video: watson/lucas zollinger

«Cucumber Boy»: Wenn deine gesamte Persönlichkeit nur Gurke ist

Obacht! Eine neue TikTok-Challenge steht an. Food-Baroni muss die Gurkensalate von «Cucumber Boy» Logan Moffat probieren.

Mehr «Videos»

Schon mitbekommen? In Island herrscht Gurkenmangel. Schuld ist Logan Moffitt – ein 23-jähriger TikToker aus Ottawa, Kanada. Dieser Herr, nämlich, geht mit seinen zahlreichen «cucumber salad»-Rezepten dermassen viral, dass in gewissen Lokalitäten – Island, etwa – Gurkensalat-Zutaten ausverkauft sind.

Ein Video, in dem Logan «jalapeño popper cucumber salad» zubereitet, hat mehr als 11 Millionen Aufrufe. Ein anderes, in dem er «sushi cucumber» zubereitet, wurde mehr als 19 Millionen Mal aufgerufen:

Logan's Online-Personality ist Gurke. Nur Gurke.

Dies war mitnichten immer so. So versichert mir Kollegin Corina, dass sie «ihn bereits folgte, als er noch anderes Essen als nur Gurkenrezepte vorstellte». Der Herr kann also auch anders. Doch als das erste Gurken-Video viral ging, war's geschehen: Logan wurde zum Slave to the Algorithm.

watson auf TikTok Ja, es ist wahr: watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt hier

Meme-taugliche Catchphrases hat er auch. Jedes Video beginnt mit dem Spruch, «Manchmal muss man einfach eine ganze Gurke essen». «Ein bisschen MSG, natürlich» ist ebenfalls ein Markenzeichen geworden.

Nun wurde ich aber beauftragt, zu überprüfen, ob Logans Rezepte tatsächlich verheben (um meinen Lieblings-Helvetismus zu bemühen): Richtig fein ... oder wieder mal so nen TikTok-Quatsch? Machen wir die Probe aufs Exempel:

Video: watson/lucas zollinger

Nun, im Vergleich zu etlichen anderen TikTok-Trendrezepten («TikTok Grape Pasta», irgendwer?), sind Logans Salate geschmacklich immerhin nachvollziehbar – zumindest die drei, die ich probiert habe. Und auch bei einer Vertreterin der TikTok-Zielgruppe – meiner 16-jährigen Tochter – kommen die Salate an (cucumber sushi besser als California roll cucumber, was wiederum besser ankam als jalapeño popper cucumber, allerdings).

Bild: obi

Ein voller Erfolg, also? Nun, zwei Anmerkungen:

1. Logan schmeisst tonnenweise Kewpie-Mayo und Cream Cheese in seine Salate. Logisch werden sie schmackhaft (und kalorienreich, nur so nebenbei bemerkt).

2. Aufgrund des hohen Wasseranteils von Gurken sind Logans Salate bereits nach einer Stunde etwas wässrig. Ergo: Gleich nach der Zubereitung sofort Essen!

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 ist die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)