Nuklear betriebenes Mega-Flugzeug-Hotel bietet Luxus für 5'000 Gäste

Das Luxus-Hotel über den Hotel. screenshot: youtube/hashem al-ghaili

Luxus über den Wolken – mit diesem nuklear betriebenen Mega-Flugzeug-Hotel

Kreuzfahrt war gestern! Mit diesem Monsterflugzeug kannst du jahrelang durch die Lüfte schweben, ohne jemals wieder festen Boden zu berühren. Zumindest, wenn man dem Konzept für die «Sky Cruise» Glauben schenken soll.

Bis zu 5000 Menschen könnten eines Tages in diesem Luxushotel durch die Lüfte schweben – und das während mehrerer Jahre, ohne zu landen.

Die utopische Idee stammt aus der Feder des schwedischen Kunstdirektors Tomy Holmsten, der das Flugzeughotel designt hat. Hauptsächlich soll es sich wohl um eine Spielerei handeln.

Die Grundlage der Animation: Ein Design des schwedischen Kunstdirektors Tony Holmsten. Tomy holmsten

Davon inspiriert hat der yemenische Videoproduzent Hashem Al-Gaili das Modell animiert und sich weiterführende Gedanken zur Umsetzbarkeit gemacht.

Wie das Monsterflugzeug genau startet und landet, wird nicht erklärt. Fakt ist: Landen ist (zumindest für ein paar Jahre) nicht nötig, denn im Monsterflugzeug fehlt es an nichts.

Auf der Sky Cruise kann man es sich gut gehen lassen. Bild: youtube/hashem Al-Ghaili

Auf dem Hauptunterhaltungsdeck kann man in riesigen Einkaufszentren shoppen gehen, in Fitnessstudios trainieren oder sich in Kinos die Zeit vertreiben. Sogar Schwimmbäder und Büros soll es geben. Selbstverständlich soll auch das Heiraten über den Wolken möglich sein.

Schweben auf Wolke 7 – mit Sky Cruise wird's möglich. Bild: youtube/hashem al-ghaili

Speisen kann man in einem Restaurant, welches über eine 360°-Panorama-Aussicht verfügt.

Essen mit fantastischer Aussicht. Bild: youtube/hashem al-ghaili

Die Etagen des Hauptunterhaltungsdecks sind mit zwei Liften, die ausserhalb des Flugzeugs angebracht sind, verbunden. Auf diese Weise wird das Liftfahren zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis.

Die Lifte ausserhalb des Flugzeuges ermöglichen eine fantastische Aussicht. Bild: youtube/hashem al-ghaili

So ganz überzeugt zeigt sich die Internetgemeinschaft ab dieser Idee allerdings nicht. So schreibt ein Youtube-User:

«Stell dir vor, du fährst mit dem Aussenlift und hörst, wie das Metall knackt und knirscht, weil die Luftreibung versucht, alles abzureissen. Mit dir drin.»

Noch mehr Aussicht (und wohl mehr Sicherheit) bieten die jeweils drei Kuppeln auf jeder Seite des Flugzeugs. Dort können die Sterne beobachtet oder gar die Nordlichter bewundert werden.

In den Aussichtskuppeln kann man den Himmel in all seinen Facetten bestaunen. Bild: youtube/hashem al-ghaili

Wem Turbulenzen beim Fliegen immer wieder zu schaffen machen, der kann in der Sky Cruise ganz beruhigt sein. Mithilfe künstlicher Intelligenz erkennt ein Programm schon wenige Minuten vorher, ob es Luftturbulenzen geben könnte. Das Anti-Turbulenzen-Programm kreiert Anti-Vibrationen, welche wie die Noise-Cancelling-Technologie funktionieren. Auf diese Weise kann das Flugzeug geschmeidig über die Vibrationen gleiten und das Rütteln und Schütteln in der Kabine gehört der Vergangenheit an.

Geschmeidig durch die Lüfte gleiten: Möglich mithilfe des Anti-Turbulenzen-Programms. Bild: youtube/hashem al-ghaili

Wer dabei direkt ans Klima denkt, sei unbesorgt, so heisst es in der Video-Animation: Die 20 Triebwerke werden komplett mit Kernfusion angetrieben. Ein kleiner Kernreaktor nutzt hoch kontrollierte Fusionsreaktionen, um das Hotel mit unbegrenzter Energie zu versorgen. Die Begeisterung über diese Idee hält sich in Grenzen. So kommentiert User Pongo Pigpen auf Youtube:

«Tolle Idee, einen Atomreaktor in etwas einzubauen, das eine Fehlfunktion haben und vom Himmel fallen könnte.»

Wer zudem denkt, dass die Sky Cruise mit der Kernfusion klimaschonend funktioniere, der täuscht sich. Da sich die Sky Cruise fast ausschliesslich in der Luft befindet, kann sie von den Passagieren nur auf einem Weg erreicht werden: mit einem konventionellen Flugzeug.

Da sich das Monsterflugzeug hauptsächlich in der Luft befindet, kann es nur mit konventionellen Flugzeugen erreicht werden. Bild: youtube/hashem al-ghaili

Ob das Monster-Flugzeug jemals durch die Lüft gleiten wird, ist wohl anzuzweifeln. So schreibt auch User J Tompkins auf Youtube:

«Wenn es Physik und Aerodynamik nicht gäbe, dann könnte dieses Luftschiff tatsächlich abheben.»

Dennoch, Hashem Alghaili, der hinter der Animation steckt, sieht im nuklear betriebenen Flieger die «Zukunft des Transports».

Aber schlussendlich ist ja eh alles Wurst, wie Jonathan S Templeton auf Youtube schreibt, denn:

«Wette, schlussendlich sitze ich trotzdem neben jemandem mit einem dreijährigen Kind, welches während des ganzen Trips schreit.»

(saw)