USA: Pilot hat Herzinfarkt – Ehefrau landet Flugzeug

Pilot hat Herzinfarkt – Ehefrau landet Flugzeug

2023 zeigte eine Umfrage aus den USA, dass jeder zweite Mann von sich glaubt, ohne Erfahrung und mithilfe der Flugsicherung im Notfall ein Flugzeug landen zu können. Frauen schätzten sich weniger selbstsicher ein. Bild: Shutterstock

Weil der Pilot wegen eines Herzinfarkts nicht mehr weiterfliegen konnte, hat dessen Ehefrau in den USA ein Kleinflugzeug sicher gelandet. Das Ehepaar war in einer zweimotorigen Turboprop-Maschine auf dem Weg von Henderson in Nevada nach Monterey in Kalifornien, als der 78-Jährige einen medizinischen Notfall erlitt, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten und die Luftfahrtbehörde FAA bestätigte.

Seine Frau, die über keinerlei Flugerfahrung verfügte, übernahm daraufhin den Berichten zufolge das Steuer. Mit der Hilfe der Fluglotsen, die ihr über Funk detaillierte Anweisungen gaben, gelang es der Frau, die kleine Maschine sicher in Bakersfield in Kalifornien zu landen. Ihr Mann wurde anschliessend in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber, wie das «Las Vegas Review-Journal» unter Berufung auf die Firma des Mannes schrieb.

«Meines Wissens nach ist das beispiellos», sagte Ron Brewster, der Direktor der Flughäfen im kalifornischen Kern County, dem Sender CBS. «Ich habe so etwas in meiner gesamten Karriere noch nicht gesehen.» Sowohl die Frau als auch die Maschine vom Typ Beechcraft King Air 90 überstanden die Landung demnach unbeschadet. (sda/dpa/lyn)