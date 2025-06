Rund um Pfingsten solltest du wegen der Sonder-Öffnungszeiten deinen Einkauf gut planen. Bild: KEYSTONE

Einkaufen an Pfingsten: So behältst du die Nerven

Dank Pfingsten dauert das Wochenende etwas länger als sonst. Doch dafür muss auch der Einkauf geplant sein – ausser, man ist gewillt, in den wenigen geöffneten Geschäften mit zahlreichen anderen Menschen zu shoppen. Doch was gilt eigentlich und was hat trotz Feiertage geöffnet?

Vroni Fehlmann Folge mir

Mit Pfingsten steht uns ein hoher Feiertag bevor. Gerade bei gutem Wetter lädt das verlängerte Wochenende dazu ein, sich mit Freunden zum Grillieren zu treffen oder mal wieder Verwandte zu besuchen und etwas Leckeres mitzubringen. Doch das muss geplant sein, da die meisten Läden am Montag geschlossen sind. Wir erklären dir, wo welche Öffnungszeiten gelten und wann du am besten einkaufst.

Welche Läden haben an Pfingsten geöffnet?

Einige Geschäfte in der Schweiz öffnen ihre Türen am Pfingstmontag trotzdem. Dafür musst du aber je nach Wohnort einen weiten Weg auf dich nehmen und brauchst meistens viel Geduld. Im Raum Zürich bleiben das Glattzentrum und Sihlcity am Pfingstmontag beispielsweise geschlossen, auch im Shoppi Tivoli in Spreitenbach bleiben die Läden zu. Einkaufen kann man hier an den Bahnhöfen oder am Flughafen. Dabei solltest du jedoch ein paar Tipps weiter unten beachten, um deine Nerven zu schonen.

In anderen Regionen sieht es besser aus. Offen hat beispielsweise am Pfingstmontag die Mall of Switzerland in Ebikon bei Luzern. Hier gibt es verschiedene Shops mit Food- und Non-Food-Sortiment sowie Freizeitangebote. Von 9 bis 19 Uhr kannst du hier einkaufen. In der Nähe gibt es ein weiteres Einkaufszentrum, das geöffnet hat. Das Emmen Center hat am Pfingstmontag ebenfalls von 9 bis 19 Uhr offen. Dort gibt es verschiedene Läden mit Food- und Non-Food-Sortiment.

Im Kanton Solothurn ist der Gäupark in Egerkingen eine Anlaufstelle für alle, die Food oder Non-Food benötigen. Er hat am Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr offen. Berner Oberländer können im Oberland Shopping in Wilderswil einkaufen, dort haben die Läden von 10 (Food) beziehungsweise 11 Uhr (Non-Food und Restaurant) bis 17 (Non-Food und Restaurant) beziehungsweise 18 Uhr (Food) geöffnet – und das sogar am Pfingstsonntag.

Im Lago Konstanz gibt es nur Gastro-Angebote, die Läden sind geschlossen. Auch im Säntispark bekommst du nur Gastronomisches, das Freizeitzentrum hat allerdings geöffnet. Im Westside in Bern sind die Läden ebenfalls geschlossen, dafür bekommst du im Restaurant etwas und kannst das Kino besuchen.

Falls du Kleider benötigst, haben beispielsweise das Fashion Outlet in Landquart von 10 bis 19 Uhr und Fashion Fish in Schönenwerd SO von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Und wer ohnehin einen Trip in den Süden plant, kann bei den Foxtown Factory Stores in Mendrisio einen Zwischenstopp einlegen. Dort sind die Läden von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Und wenn ich nicht in ein Einkaufszentrum will?

Mittlerweile dürfte den meisten bekannt sein, dass Tankstellenshops, Raststätten und Bahnhofsläden auch an Sonntagen offen haben. Das gilt auch über Pfingsten. Doch gerade darin liegt der Haken: Es ist allen bekannt. Wer schon einmal an einem hohen Feiertag oder am Sonntag einkaufen war, weiss, was das heisst: Volle Gänge, lange Warteschlangen an den Kassen und gestresste Menschen.

Um welche Uhrzeit hat es an Feiertagen am wenigsten Kundschaft?

Um diesen Spiessrutenlauf möglichst zu umgehen, musst du azyklisch einkaufen. Das variiert allerdings je nach Standort. «Um Zeiten mit hoher Kund:innenfrequenz umgehen zu können, eignen sich grundsätzlich Einkäufe ausserhalb der Stosszeiten, beispielsweise Mitte Vormittag», erklärt etwa Thomas Ditzler, Mediensprecher bei Coop. Weniger empfehlen kann er Last-Minute-Grosseinkäufe vor den Feiertagen, auch da sind die Läden gut besucht. An Randzeiten stehen die Chancen grösser, im Laden Platz zu haben. Oder man plant voraus und bestellt sich die Waren einfach online, sodass sie vor die Haustür geliefert werden und man gar nie eine Filiale betreten muss.

Wer den Einkauf gut plant, schont auch das Personal. Bild: KEYSTONE

Wer an Bahnhöfen beispielsweise lieber in der Migros einkauft, sollte die Zeiten zwischen 10 und 12 Uhr vormittags und 16 und 18 Uhr nachmittags meiden. Dann sind die Läden laut Mediensprecher Andy Zesiger am stärksten frequentiert. Ruhe hat man hingegen morgens direkt nach der Ladenöffnung oder nachmittags zwischen 13 und 15 Uhr.

So umgehst du beim Einkaufen an Feiertagen die lange Warteschlange

In vielen Filialen – auch an Bahnhöfen – gibt es die Möglichkeit, per Selfscanning via App einzukaufen. Bei Migros heisst das «subito», bei Coop «passabene». Damit musst du auch nicht an den Kassen anstehen und kannst die Einkäufe einfach scannen, direkt in deine Tasche packen, am Schluss über das Smartphone bezahlen und den Laden wieder verlassen. Migros-Sprecher Zesiger empfiehlt zudem eine Einkaufsliste. Dann hast du auch immer den Überblick.

Self-Checkout-Kassen sind eine Variante, noch schneller geht's mit der Smartphone-App. Bild: KEYSTONE

An welchen Feiertagen kaufen am meisten Leute ein?

Sowohl bei Migros als auch bei Coop sind Weihnachten und Ostern die Spitzenreiter. Auch Silvester und der 1. August gehören zu den umsatzstärksten Tagen. Bei Coop macht sich zudem ein weiterer Tag bemerkbar: «Eine positive Entwicklung konnten wir in den vergangenen Jahren auch rund um den Black Friday feststellen», erklärt Ditzler.

Welche Produkte sind an Feiertagen am begehrtesten?

Wegen Weihnachten und Ostern sind das etwa Fleisch fürs Fondue Chinoise oder den Braten, Fisch, aber auch Backwaren, Süssigkeiten (Osterhasen) oder Getränke. Sowohl bei Coop als auch bei Migros sind zudem auch Dekoartikel sehr begehrt. An Weihnachten kommen bei Coop auch Lego hinzu. Kurz vor den Feiertagen wird für das Apéro eingekauft, solche Produkte sind dann sehr begehrt. Und Eier sind besonders vor Weihnachten und Ostern ein Verkaufsschlager.

Da Pfingsten weniger mit einem traditionellen Festessen oder spezifischen Einkäufen verbunden ist, liegen die Umsätze hier dann auch etwas tiefer. Und doch kaufen Schweizerinnen und Schweizer auch dann viel ein. «In den offenen Verkaufsstellen an Feiertagen bieten wir das ganze Sortiment eines Supermarktes an und planen unsere Mengen unter Berücksichtigung der erhöhten Nachfrage, so dass wir für jedes Bedürfnis gerüstet sind», erklärt Ditzler von Coop.