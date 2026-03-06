freundlich15°
Back shot of man riding sport motorbike taking a curve surrounded by nature at mountain
Mit dem Frühlingswetter beginnt auch wieder die Motorradsaison.Bild: Moment RF

Start in die Motorradsaison: So bereitest du dich und dein Bike vor

06.03.2026, 15:0306.03.2026, 15:03

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühling starten viele Motorradfahrer in der Schweiz in die neue Saison. Nach den kalten Wintermonaten steigt die Vorfreude auf Ausfahrten, die Tage werden länger und die Strassen trockener. Doch bevor es losgeht, sollten Fahrer ihr Motorrad und sich selbst sorgfältig vorbereiten, um sicher unterwegs zu sein. Das sind die wichtigsten Punkte zur Vorbereitung der Saison gemäss ADAC.

Inhaltsverzeichnis
Motorrad fit machenSchutzausrüstung kontrollierenFahrpraxis auffrischenStrassenbedingungen beachten

Motorrad fit machen

Nach der langen Standzeit ist ein gründlicher Technik-Check unerlässlich: Bremsen und Bremsflüssigkeit müssen überprüft werden. Luftdruck muss kontrolliert und Reifenprofile müssen geprüft werden. Auch die Batterie sollte geladen sein, bei älteren Exemplaren lohnt sich ein Austausch. Das Motorenöl sollte ebenfalls überprüft und falls nötig gewechselt werden.

Ketten, Lichtanlage und alle elektronischen Systeme sollten ebenfalls auf einwandfreie Funktion geprüft werden. So können Pannen und technische Probleme auf der ersten Ausfahrt vermieden werden.

Schutzausrüstung kontrollieren

Nicht nur die Maschine, auch die eigene Sicherheit ist entscheidend. Helm, Jacke, Handschuhe und Stiefel sollten auf Abnutzung oder Schäden geprüft werden. Besonders im Frühling, wenn es morgens noch kühl ist, empfiehlt sich zudem warme Funktionsunterbekleidung sowie ein Rücken- oder Nierenschutz.

Auffällige Kleidung oder reflektierende Elemente können zudem die Sichtbarkeit im Strassenverkehr deutlich erhöhen und so dazu beitragen, das Unfallrisiko zu verringern.

Fahrpraxis auffrischen

Nach Monaten ohne Motorrad ist es wichtig, sich langsam wieder an die Maschine zu gewöhnen. Kurze Strecken eignen sich, um Reaktionsfähigkeit und Gleichgewicht zu testen. Wer längere Pausen hinter sich hat, kann ein Fahrsicherheitstraining besuchen, um die Fahrtechnik zu erneuern und das Vertrauen in das eigene Bike zurückzugewinnen.

Strassenbedingungen beachten

Frühjahr bedeutet auch besondere Herausforderungen: Feuchte Stellen, Rollsplitt oder leichte Glätte auf Brücken und in Waldstücken können gefährlich sein. Defensive Fahrweise, vorausschauendes Bremsen und das Einhalten von Sicherheitsabständen helfen, Risiken zu minimieren. Autofahrer müssen sich ebenfalls erst wieder an die Zweiräder gewöhnen, daher lohnt sich eine vorausschauende Fahrweise. (ear)

