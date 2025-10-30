Anzügliche Nachrichten an Fans: Schwere Vorwürfe gegen Star-Musiker Dean Lewis

Dean Lewis sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. In mehreren Tiktoks wird grenzüberschreitendes Verhalten des Sängers beschrieben.

Michelle Nuhn / watson.de

Mehr «Leben»

Dean Lewis füllt Konzerthallen auf der ganzen Welt, begeistert seine Fans regelmässig mit Balladen, die er ihnen meist im Singer-Songwriter-Style auf seiner Gitarre präsentiert. Nach seinem Durchbruch im Jahr 2018 mit «Be Alright» ist der Musiker in der Branche angekommen und konnte schon einige Erfolge feiern.

Dean Lewis sorgte bislang eigentlich für Begeisterung statt Erschütterung. Bild: keystone

So verdiente er sich in den vergangenen Jahren ein Saubermann-Image. Ein Bild, das nun jedoch mit einem Schlag vollständig zu zerbröckeln droht. Dean Lewis sieht sich aktuell mit schweren Anschuldigungen von mehreren Frauen konfrontiert.

Dean Lewis soll mit minderjährigen Fans geflirtet haben

Auf Instagram folgen ihm 2,6 Millionen Menschen, auf Tiktok sind es sogar über 8 Millionen. Unter ihnen befinden sich auch zahlreiche junge Fans. Viele von ihnen supporten den Australier nicht nur online, sondern auch fernab von Social Media, besuchen regelmässig seine Live-Auftritte. Ihrem Idol einmal ganz nah zu sein – ein Traum, den viele hegen.

Und eben genau das soll Dean Lewis wohl schamlos ausgenutzt haben. In einem Video auf Tiktok fasst eine Userin den aktuellen Eklat um den Musiker zusammen. Sie erklärt, er habe unter anderem angeblich wissentlich minderjährige Fans in den Backstage-Bereich seiner Shows eingeladen.



Und damit nicht genug: Auch auf Social Media habe er seine Bekanntheit ausgenutzt, um mit (zu) jungen Fans zu flirten. Die anfänglich freundschaftlichen Chats mit Lewis seien irgendwann «in eine sehr viel persönlichere Richtung mit eindeutigen sexuellen Untertönen abgeglitten», heisst es.

Laut weiterer Aussagen finde dieses «grenzüberschreitende Verhalten schon seit Jahren statt».

Mehrere Videos auf der Plattform sollen «Screenshots, Textnachrichten und sogar Sprachaufnahmen» der anzüglichen Unterhaltungen zeigen. «Was zur Hölle Dean?!» schreibt ein entsetzter Fan zu einer Aufnahme, die ein mutmassliches Telefongespräch von Lewis und einem Fan wiedergibt.

Tiktokerin teilt traumatische Erfahrungen mit Dean Lewis

An anderer Stelle schildert ein einstiger Fan umfangreich ihre Erfahrungen mit dem Sänger im Jahr 2019. Damals sei Elaina 23 Jahre alt gewesen und habe als aufstrebende Singer-Songwriterin in der Unterhaltungsbranche gearbeitet. Die Tatsache, dass er sie damals «süss fand» habe ihr anfangs sehr geschmeichelt, was zunächst zu Gesprächen auf Instagram geführt habe.

Bei einer seiner Shows sei es schliesslich zum Kuss gekommen. Einige Monate später habe sich der Ton dann plötzlich geändert, ihr Austausch wurde zunehmend sexueller. So soll er sie vor ihrem nächsten Aufeinandertreffen gefragt haben, ob sie sich für ihn «heiss und schön machen» würde.

Als sie zusammen in sein Hotelzimmer gingen, sei es «unangenehm» geworden, Lewis habe sie regelrecht überrumpelt. «Es wurde kein Versuch unternommen, mir ein gutes Gefühl zu geben», erinnert Elaina sich. Auch ihre Versuche, alles etwas langsamer angehen zu lassen, seien auf taube Ohren gestossen.

Weiter berichtet die junge Frau, Dean Lewis sei sehr dominant gewesen, wollte unter anderem, dass sie ihn «Daddy» nennt.

In einem anderen Moment habe er, während sie sich küssten, ihre Hand gegen ihren Willen an sein Genital geführt. Auf ihr «Stop» habe er sie nur nachgeäfft. Zum Sex sei es dennoch nie gekommen, auch wenn es laut der 29-Jährigen angeblich «viele Versuche gab, mich dazu zu zwingen, mit ihm zu schlafen».

Rückblickend meint sie: «Ich hatte das Gefühl, ausgenutzt zu werden, meine Grenzen wurden nicht respektiert und meine Zustimmung oder Ablehnung wurde kaum oder gar nicht beachtet.»

Letztlich seien die beiden noch ein letztes Mal in Kontakt getreten, zu einem Treffen kam es jedoch nicht mehr. Etwas, dass sie heute als «grössten Segen» sieht. Mit ihrer Geschichte wolle Elaina «andere Menschen dazu ermutigen», ebenfalls an die Öffentlichkeit zu gehen. Dean Lewis selbst hat bislang keine Stellung zu den aktuellen Vorwürfen bezogen. Die Vorwürfe der Frauen lassen sich derzeit nicht verifizieren. Es gilt die Unschuldsvermutung.