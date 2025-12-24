Hier fliegt der Weihnachtsmann vielleicht gerade über die Schweizer Alpen. Bild: KEYSTONE

Dieser Flugradar zeigt dir, wo der Weihnachtsmann gerade ist

Mehr «Leben»

Auf der Website «Flightradar24» ist es am 24. Dezember möglich, den Schlitten des Weihnachtsmannes zu verfolgen.

Die Flightradar24-Website ist eigentlich dazu da, Flüge aus der ganzen Welt zu verfolgen. Sie macht es möglich, zu schauen, wo sich Flüge gerade befinden und wann sie gestartet sind und landen.

Doch am 24. Dezember fliegt ein besonderes Flugzeug durch die Welt. Der Schlitten des Weihnachtsmannes, der von seinen Rentieren gezogen wird.

Sogar das Bild, das den Schlitten zeigt, wurde von Mrs. Claus, der Frau des Weihnachtsmannes, gemacht. screenshot: flightradar24

Unter der Flugnummer «R3DN053», was mit ein wenig Kreativität auch als «Red Nose», also rote Nase gelesen werden kann, kann man den Schlitten verfolgen. Die Flugnummer spielt vermutlich auf die rote Nase von Rudolf, dem Rentier, an. Dieser zieht den Schlitten des Weihnachtsmannes zusammen mit seinen flauschigen Freunden.



In der Spalte «Aircraft Type», wo normalerweise der Flugzeugtyp beschrieben ist, steht beim Weihnachtsmann lediglich «Schlitten». Und auch bei der Zulassung des Fortbewegungsmittels steht nichts Geringeres als «Hohoho».

Um 8 Uhr morgens (Schweizer Zeit) war der Weihnachtsmann in Australien unterwegs, wo zu dieser Zeit 18 Uhr abends war.

Der Schlitten wird sich nun auf seinen Weg durch alle Länder machen und auch noch in der Schweiz vorbeischauen, um Geschenke zu liefern.

Unterwegs ist der Weihnachtsmann samt Geschenken und der Hilfe der Rentiere vom Nordpol zum Nordpol. Dort soll er gestartet haben und auch wieder landen, wenn seine Arbeit beendet ist. Der Flughafen, den er am Nordpol ansteuert, trägt die Abkürzung «XMAS».

Wenn du also bereits unter dem Weihnachtsbaum warten solltest, kannst du dem Weihnachtsmann ganz in Ruhe bei seiner Route zuschauen, um ihn dann in Empfang zu nehmen. (nib)