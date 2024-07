Eminem zerlegt Slim Shady – im KI-generierten Interview

Mithilfe Künstlicher Intelligenz wird der Rapper in einem Video von seinem Alter Ego konfrontiert. Eminem muss Slim Shady dabei Rede und Antwort stehen – und räumt so mit Teilen seiner Vergangenheit auf.

Mehr «Leben»

Eminem – und sein alter Ego Slim Shady – haben die Welt des Hip-Hops geprägt. In seinem letzten Album «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» killt der US-Rapper allerdings sein altes Selbst – sehr zum Ärger einiger Fans. Also kehrt Slim Shady dank KI nochmals zurück und drängt Eminem in einem gestellten Interview, nicht mit der Vergangenheit zu brechen.

«Ich komme aus der Vergangenheit, um deine Karriere zu retten», so der aufgedrehte, blondierte, KI-generierte Slim Shady. Und: «Du hast deine Eier verloren.» Eminem zeigt sich unbeeindruckt: «Mein Leben ist ziemlich grossartig, seit du weg bist.» Der US-Rapper räumt regelrecht mit seiner Vergangenheit auf:

«Ich bin erwachsen geworden, Bro. Meine Fangemeinde ist erwachsen geworden. Die Welt hat sich verändert. Die Leute sind jetzt viel sensibler. Jede zweite Woche auf TikTok entdeckt dich die Gen Z am Montag und cancelt mich am Dienstag.» Eminem

Hier findest du das ganze Interview im Original:

Produziert hat das KI-Interview Metaphysic, ein Studio aus London. Publiziert wurde das Video zuerst im Magazin Complex, zusammen mit einer Cover-Story zu Slim Shadys Tod: «Es stimmt, der gemeine Zwerg wurde von dem Man getötet, der ihn zum Ritter schlug.» RIP. (leo)