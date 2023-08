Lost himself in Eminems Musik: Vivek Ramaswamy. Bild: keystone

US-Präsidentschaftskandidat rappt Eminem – der real Slim Shady is not amused

Mehr «International»

Vivek Ramaswamy will US-Präsident werden. Er ist Republikaner – und ein grosser Eminem-Fan. Wie gross seine Fan-Liebe ist, durften Besucher der Iowa State Fair, dem grössten Event im US-Staat Iowa, am 12. August live erleben: Der Politiker rappte vor versammelten Publikum den Song «Lose Yourself», eines der bekanntesten und erfolgreichsten Stücke Eminems.

Bereits 2006 erklärte Ramaswamy gegenüber der Studentenzeitung «The Harvard Crimson», dass «Lose Yourself» der Titelsong seines Lebens sei:

«Ich bin zwar nicht in denselben Verhältnissen aufgewachsen wie Eminem. Aber die Idee, der Underdog zu sein, dass Leute niedrige Erwartungen an dich haben, das spricht mir zu.»

Dass Ramaswamy wahrscheinlich wirklich nicht in denselben Verhältnissen wie der amerikanische Sprechgesangkünstler aufwuchs, zeigt ein Blick in die Kindheit der beiden: Während Eminem in eine Detroiter Arbeiterfamilie hineingeboren wurde, wuchs Ramaswamy als Sohn einer Ärztin und eines Ingenieurs auf.

Eminem ist eingeschritten

Dem Rapper, der mit bürgerlichem Namen Marshall B. Mathers III heisst, hat die Impromptu-Einlage des Politikers wohl nicht so gefallen, wie die «New York Times» berichtet: Eminems Lizenzgesellschaft BMI, die seine Urheberrechte verwaltet, teilte dem Präsidentschaftskandidaten am Mittwoch mit, dass von nun an «sämtliche Aufführungen von Eminems Werken durch die Vivek-2024-Wahlkampagne als Urheberrechtsverletzung angesehen» würden. Die Kampagnensprecherin des Politkers verkündete daraufhien am Montag, man werde das Rappen dem «real Slim Shady» überlassen.

Eminem hatte sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch über die politische Haltung von Ex-Präsident Donald Trump geäussert, der Ramaswamys Programm nahesteht.

(cpf)