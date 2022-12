Royal Arena gibt Headliner bekannt – Cypress Hill kommt nach Biel

quelle: make the hood look good / thomas meier

Make the Hood look Good

Selenskyj mit Besuch in Frontnähe ++ Schüsse auf Polizisten in Russland

Was ich auf Tinder und Co. nie verstehen werde

«War against Drags» in den USA – diese (Kampf-)Gruppen mischen mit

Picdump #14 – TGIM! (=Thank god it's Mittwoch)

Ich habe das vegane Foie Gras gegessen – und so war's

Es gibt kaum eine Essware, die dermassen polarisiert wie die Gänsestopfleber. Nun gibt es gleich zwei vegane Alternativen. Watson hat sie gekostet.

Foie Gras. Butterzart und geschmacksintensiv. Eine der wenigen Esswaren, die fett und delikat zugleich ist. In den meisten Ländern ein Luxusprodukt, ist sie in Frankreich tief in der kulinarischen Tradition und Kultur verwurzelt. Besonders an Feiertagen – ob Weihnachten oder 14. Juillet – darf sie im Festmenü nicht fehlen.