Auf TikTok und Spotify zeichnet sich der Sommerhit 2025 ab – das ist er

Zu Songs wie «Vamos a la Playa», «Despacito» oder «Livin' la Vida Loca» haben die meisten eine Erinnerung. Es sind die Sommerhits schlechthin. Doch was ist eigentlich der Sommersong 2025?

Ein warmer Sommerabend am See mit Freunden. Ein paar Snacks, Lieblings-Getränke und gute Konversationen oder Kartenspiele.

Im Hintergrund läuft durch eine Musikbox der Sommerhit des Jahres. Doch was ist der Sommerhit 2025? Bisher hat sich noch keiner herauskristallisiert.

Die Sommerhits der letzten Jahre

In den letzten 10 Jahren hat sich für den deutschsprachigen Raum jeweils klar ein Lieblingssong des Sommers durchgesetzt. Diese Hits hat das deutsche Marktforschungsunternehmen «GfK Entertainment» für die jeweiligen Jahre analysiert und die entsprechenden Songs aufgrund der Streaming-Zahlen zu den Sommerhits des Jahres gekürt.

Das sind die Sommerhits von 2014 bis 2024:

2014 : «Prayer In C» - Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz

: «Prayer In C» - Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz 2015: «Ain‘t Nobody (Loves Me Better)» - Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson

«Ain‘t Nobody (Loves Me Better)» - Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson 2016: «Don‘t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)» - Imany

«Don‘t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)» - Imany 2017: «Despacito» - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

«Despacito» - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee 2018: «Bella Ciao (Hugel Remix)» - El Profesor

«Bella Ciao (Hugel Remix)» - El Profesor 2019: «Senorita» - Shawn Mendes & Camila Cabello

«Senorita» - Shawn Mendes & Camila Cabello 2020: «Savage Love» - Jawsh 685 & Jason Derulo

«Savage Love» - Jawsh 685 & Jason Derulo 2021: «Bad Habits» - Ed Sheeran

«Bad Habits» - Ed Sheeran 2022: «Layla» - DJ Robin & Schürze

«Layla» - DJ Robin & Schürze 2023: «Mädchen auf dem Pferd» - Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian

«Mädchen auf dem Pferd» - Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian 2024: «Bauch Beine Po» - Shirin David

Genug in vergangenen Sommern geschwelgt. Jetzt sehen wir uns die Kandidaten für den diesjährigen Sommerhit an!

So sieht es die Marktforschung

Hans Schmucker, der Pressesprecher des Marktforschungsunternehmen GFK sagt gegenüber der «Rheinischen Post», dass es bereits einige Anwärter für den Song des Sommers gibt. Seine Einschätzung basiert auf der diesjährigen Analyse des Marktforschungsunternehmens.

Auf Platz 1 sei dabei eindeutig der Song «Ordinary» des US-amerikanischen Sängers Alex Warren. Dieser halte sich seit sieben Wochen auf Platz 1 in den Charts und laufe sowohl im Radio als auch auf Streaming-Plattformen hervorragend.

Ebenfalls gut im Rennen sei der Song «Jump» der Korea-Pop-Band «Blackpink». Der Hit der vier südkoreanischen Sängerinnen sei energiegeladen und ein absoluter Ohrwurm. Der Song aus dem K-Pop-Genre würde auch hervorragend passen, da das Genre zurzeit immer beliebter werde.

Die südkoreanische Girl-Band besteht aus Rose, Jennie, Jisoo und Lisa. Bild: keystone

Zum Sommer passend wäre auch das Lied «Show me Love» des südafrikanischen Rappers WizTheMc und dem amerikanischen Producer-Kollektiv «bees & honey». Laut Schmucker ein perfekter Sommer-Mix aus R&B, Afrobeats und Pop. Auch dieses Lied hält sich schon länger in den Charts.

Die bisherigen Radio-Hits des Sommers

Der Leiter der Musikredaktion der CH Media-Radios, Sascha Riesen, sagt, dass sich Sommerhits nicht mehr so früh abzeichnen wie noch vor einigen Jahren.

Wenn man sich die Charts anschaue, sei der Spitzenreiter ein Song, der zurzeit auch viel in den Radios zu hören ist. Nämlich «Ordinary» von Alex Warren.

Alex Warren singt in «Ordinary» über die besondere Bindung, die er zu seiner Frau hat. Bild: keystone

Ein klassisches Sommerfeeling bringe jedoch eher der Song «Show me Love» des Rappers WizTheMc und dem Producer-Kollektiv «bees & honey» mit.

Bei Sascha Riesens Favoriten ist auch eine altbekannte Stimme dabei: Ed Sheeran mit seinem Anfang April erschienenen Song «Azizam». Der britische Singer-Songwriter ist aktuell mit seiner «Mathematics-Tour» in Europa unterwegs. Der Song könne dadurch noch mehr Bekanntheit und Beliebtheit erhalten, als er es bereits hat – so Riesen gegenüber watson.

Spotify-Statistiken

Was hört die Schweiz?

Wenn man sich die Schweizer Spotify-Charts von Anfang Juli 2025 anschaut, lässt sich ein klarer Spitzenreiter herauslesen. Den ersten Platz belegt auch da nämlich kein Geringerer als Alex Warren mit seinem Song «Ordinary».



Am zweitmeisten gestreamt wurde in der Schweiz der Song «I Adore You» vom französischen DJ Hugel, dem deutschen DJ Topic, dem iranischen Sänger Arash und dem britischen Singer-Songwriter Daecolm.

Auf dem dritten Platz befindet sich «Show me Love» des Rappers WizTheMc und dem Producer-Kollektiv «bees & honey».

Was hört Deutschland?

Bei unseren deutschen Nachbarn sieht das Ganze ein wenig anders aus. In den deutschen Spotify-Charts liegt auf Platz 1, Anfang Juli, der Deutschrap-Song «Parfum» der beiden Rapper Jazeek und Shindy.

Auf dem zweiten Platz der Charts hört man einen deutschen-Indie-Song. Nämlich den Berliner Künstler Zartmann mit seinem Hit «Tau mich auf».



Den dritten Platz besetzt Alex Warren mit seiner Single «Ordinary».

Songs, die auf Social Media im Trend sind

Mit TikTok-Songs sind Lieder gemeint, die oft von den Künstlern selbst gepostet werden und die Leute dazu animieren sollen, den Song zu streamen.

Dahinter steckt oft gezieltes Marketing. Die Künstler und deren Songs gehen auf TikTok viral und klettern so die Charts hinauf. Dabei werden nur einzelne Ausschnitte der Songs gepostet, bevor der Song überhaupt veröffentlicht ist. Dies, um das Interesse der Leute zu wecken und sie dazu zu animieren, den Song in voller Länge zu hören, wenn er dann veröffentlicht wird.

Auch der Song «Ordinary» von Alex Warren hat so bereits vor der Veröffentlichung grosses Interesse geweckt.

Laut dem «TikTok Creative Center» ist der russische Song «Сердце» der Band «Passmurny» Anfang Juli in der Schweiz am beliebtesten. Auf Deutsch übersetzt heisst der Titel Herz. Ein melancholischer Song, der von Liebe und Verlust handelt.

Auf Platz 2 liegt der Song «Charger» von der französischen Band «Triangle des bermudes». Die dreiköpfige Band macht Französisch-Rap und ist 2024 mit ihrer ersten Single und daraufhin mit ihrem ersten Album berühmt geworden.

Platz 3 der beliebten TikTok-Songs belegt der Song «La Boda» des kolumbianischen Musikers Camilo. Der Kolumbianer macht hauptsächlich Latin-Pop. In dieses Genre gehört auch sein Song «La Boda».

Was ist denn nun der Sommerhit?

Nach unserer Recherche sieht es ganz so aus, als ob Alex Warren mit seiner Single «Ordinary» als Gewinner hervorgeht. Die nächsten Monate werden zeigen, ob dieser noch von der Spitze verdrängt und als «Sommerhit 2025» abgelöst wird.

Auszuschliessen ist das nicht. In der Vergangenheit wurden Sommerhits oft erst im Spätsommer veröffentlicht. «Walking on Sunshine» von Katrina & The Waves erschien erst im September. Oder auch der Hit «Y.M.C.A» der Band Village People, der erst im Oktober erschien.