Der Graf ist zurück: Unheilig feiert Comeback

Vor über neun Jahren verabschiedete sich die Band vor Tausenden Fans. Nun kehrt Unheilig mit neuer Musik und Konzertterminen zurück.

Mit ihrem Lied «Der Vorhang fällt» hatte sich die Band Unheilig bei ihrer Abschiedstour 2016 vor Tausenden Menschen in Köln verabschiedet – doch es sollte nicht für immer sein. «Wir sind wieder zurück und wir werden jetzt auch bleiben», teilte der Sänger der Graf in einer Videobotschaft auf der Webseite der Aachener Band mit, die ihr Comeback in Originalbesetzung feiert.

Der Graf bei einem Konzert im Jahr 2011. Bild: www.imago-images.de

Er habe auch in den vergangenen neun Jahren nie aufgehört, Musik zu machen und Lieder zu schreiben, betonte er. Geplant sei neben Konzerten auch eine Albumveröffentlichung im kommenden Jahr. Vorher tritt die Band im Dezember in sechs deutschen Städten auf: Leipzig, Hamburg, München, Berlin, Köln und Oberhausen.

Der Song «Geboren um zu leben» hatte Unheilig im Jahr 2010 den Durchbruch gebracht. Davor war die Band nur in der Gothic-Szene bekannt gewesen. Das Album «Grosse Freiheit» schoss vor 15 Jahren auf Platz eins der deutschen Albumcharts und hielt sich dort hartnäckig. Es folgten Preise wie Echo, Bambi oder Goldene Kamera.

Doch wenige Jahre später kündigte der Graf, der offiziell weder seinen richtigen Namen noch sein Alter verrät, seinen Rückzug an. Er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, erklärte er zur Begründung.

(t-online, dpa)