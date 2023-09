Till Lindemann sagt Festival ab und löst Diskussionen aus

Diesen Sommer ermittelte mehrere Wochen lang die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Till Lindemann, nachdem einige Frauen Vorwürfe gegen ihn erhoben hatten. Vor Kurzem gab die Behörde bekannt, dass das Verfahren eingestellt ist. Nun konzentriert sich der Rammstein-Sänger wieder ganz auf die Musik.

Das restliche Jahr steht für ihn sein Nebenprojekt im Fokus, das nach ihm benannt ist. Am kommenden Freitag sollte Till Lindemann eigentlich beim Blue Ridge Rock Festival in Connecticut auftreten. Nun sagte er kurzfristig ab.

Lindemann tritt nicht bei US-Festival auf

«Wir müssen leider mitteilen, dass Till Lindemann seinen Auftritt beim Blue Ridge Rock Festival 2023 krankheitsbedingt absagen muss», teilt Lindemann auf seiner Homepage mit. Weiter heisst es: «Wir werden eifrig mit dem Festival zusammenarbeiten, um ihn im Jahr 2024 zurückzubringen.»

Damit dürfte Lindemann negativen Gerüchten zuvorkommen. Während des Ermittlungsverfahrens hielt der Veranstalter an dem Act fest und auch jetzt gibt es keine Hinweise darauf, dass sich die Verantwortlichen von dem Musiker distanzieren. Für das Festival dürfte das Thema nun ohnehin erledigt sein, da nicht länger ermittelt wird. Somit ist es durchaus realistisch, dass Lindemann 2024 erneut für das Event gebucht wird.

Auf Reddit wird die Meldung dennoch fleissig diskutiert. Eine Person gibt beispielsweise zu bedenken, dass nicht zwangsläufig Lindemann selbst erkrankt sein muss, sondern auch eine Person aus einem Live-Team betroffen sein könnte.

Spekulationen um Lindemann

An anderer Stelle ist zu lesen: «Es muss ziemlich ernst sein, wenn er ein paar Tage zuvor abgesagt hat. Der Mann hat schon mit Erkältungen und Fieber gesungen. Er hat sogar Shows beendet, bei denen sein Bein verletzt war oder Blut aus seinem Arm tropfte.»

Das Blue Ridge Rock Festival wäre für Lindemann durchaus zu einem günstigen Zeitpunkt gekommen, zumal ein Song-Release unmittelbar bevorsteht. Der neueste Song trägt den Titel «Zunge», bereits mehrere (blutige) Teaser-Clips wurden veröffentlicht.

Ab November will Lindemann dann auch auf Tour gehen. Diese startet planmässig in Leipzig und endet kurz vor Weihnachten in Paris. Über ein neues Album wird ebenfalls bei Reddit spekuliert. Wann und wie es mit Rammstein weitergeht, ist derweil unklar. Eine Tour im Jahr 2024 dürfte sich zumindest schwierig gestalten, da einige Stadien in Deutschland aufgrund der Fussball-Europameisterschaft geblockt sind.