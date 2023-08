Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Bild: keystone

Till Lindemann soll sexuelles Verhältnis mit 15-Jähriger gehabt haben

Eine neue «Spiegel»-Recherche (Paywall) bringt Till Lindemann weiter in Bedrängnis: Eine heute 28-jährige Frau berichtet darin, dass sie ihr erstes Mal mit dem Rammstein-Frontmann gehabt habe. Es habe 2011 begonnen – sie war damals erst 15 Jahre alt. «Ich war viel zu jung», sagt sie rückblickend über die sexuelle Beziehung mit dem Musiker.



Kennengelernt hatten sich die beiden im Sommer 2010. Eine damalige Freundin von ihr war die Tochter eines anderen Bandmitgliedes. Noch bevor sie 16 Jahre alt wurde, sei ein sexuelles Verhältnis entstanden, was über mehrere Monate gedauert habe.



Ihr Vater erzählte dem «Spiegel», dass er ausser sich «vor Wut» gewesen sei und mit dem damals 47-jährigen Lindemann telefoniert habe. Dieser soll sich damit gerechtfertigt haben, dass er sich verliebt habe. Zu einer Anzeige kam es nicht, da die Eltern nicht glaubten, damit Erfolg zu haben.



In den folgenden Jahren habe sie Lindemann noch mehrmals getroffen: «Ich bin wie die Motte zum Licht geflogen», so die Frau.



Warum sie erst jetzt an die Öffentlichkeit tritt? Nach den Vorwürfen anderer Frauen habe sie gesehen, wie sich die Bandmitglieder als Geste der Solidarität auf der Bühne umarmten. «Die haben so getan, als wäre alles in Ordnung. Das fand ich ignorant und einen Schlag ins Gesicht der Frauen.»



Lindemanns Anwälte äusserten sich laut «Spiegel» nicht zu den neuen Vorwürfen.



Bei den Vorwürfen gegen Lindemann geht es um ein Castingsystem rund um die Band, das dazu gedient haben soll, den Rammstein-Sänger mit jungen Frauen für Sex zu versorgen.



(oli)