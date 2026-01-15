freundlich
Harry Styles kündigt neues Album an – nach fast vier Jahren Pause

FILE - Harry Styles appears in the press room at the 65th annual Grammy Awards in Los Angeles on Feb. 5, 2023. (AP Photo/Jae C. Hong) Music Harry Styles
Der britische Sänger Harry Styles bringt im März ein neues Album raus.Bild: keystone
Harry Styles kündigt neues Album an – nach fast vier Jahren Pause

15.01.2026, 21:0315.01.2026, 21:03

Der britische Sänger Harry Styles hat auf Instagram ein neues Album angekündigt. Damit meldet er sich nach fast vier Jahren Funkstille mit neuer Musik zurück. Das Album mit dem Namen «Kiss me all the Time. Disco, Occasionally» soll am 6. März erscheinen.

Produziert wurde es von Kid Harpoon, dem britischen Songwriter und Produzenten, der bereits an allen bisherigen Alben von Styles mitgewirkt hat. Das Album soll 12 Songs enthalten.

«Kiss All the Time. Disco, Occasionally» erscheint vier Jahre nach seinem Album «Harry’s House», das weltweit Platz 1 erreichte und im Vereinigten Königreich mit über 900.000 zertifizierten Verkäufen mit Dreifach-Platin ausgezeichnet wurde.

Das Album wird Styles’ erstes seit dem Tod seines ehemaligen One-Direction-Bandkollegen Liam Payne im Oktober 2024 sein. (hkl)

